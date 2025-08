Spider-Punk får sin egen film, Daniel Kaluuya skal være med å skrive manuset

HQ

Det ser ut til at enda et Spider-Man-prosjekt har truffet Sony Pictures Animation. En Spider-Punk frittstående film sies å være i tidlig utvikling, med stjernen Daniel Kaluuya som medforfatter av manuset sammen med Ajon Singh.

Deadline rapporterer at selv om plottdetaljer ennå ikke er bekreftet, og heller ikke har rollebesetningsdetaljer, kan vi forestille oss at Kaluuya vil gjenta rollen han spilte i 2023's Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Spider-Punk, som var en markant karakter i den filmen, har fått mye interesse fra fansen siden han dukket opp i Across the Spider-Verse-filmen. Han dukket først opp i 2015, og er kanskje ikke den Spider-Man-figuren med mest historie, men det gir Kaluuya og Singh muligheten til å skape mange eventyr for ham.

Siden dette prosjektet er i tidlig utvikling, kan vi tenke oss at det ikke vil komme før Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, som for øyeblikket er planlagt for en utgivelse i 2027.