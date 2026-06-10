Spidercam styrter til bakken midt i en fotballkamp, og unngår med nød og neppe en katastrofe

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En vennskapskamp mellom Ungarn og Kasakhstan kunne ha endt i katastrofe da et kamera falt fra kabelen rett ned på banen, rett foran sidelinjen og Ungarns område, og landet bare noen meter unna en kameramann. Heldigvis ble ingen truffet eller skadet, men det var en stor skrekk for kameramannen, spillerne i nærheten og fansen, slik det ble fanget opp av flere videoer.

Videoene viser at kameraet røyk før det styrtet mer enn 20 meter ned i bakken. Det var et Spidercam, en type kamera som henger i en kabel som gjør at det kan bevege seg over bakken og fange spektakulære luftbilder.

Det er ikke kjent hva som forårsaket at kameraet begynte å røyke og falt ned. Det skjedde i det 26. minutt, spillerne tok en avkjølingspause mens dommerne ryddet området, og kampen ble gjenopptatt og endte med 3-1-seier for Ungarn. Risikoen for at denne typen kameraer faller ned er nesten minimal... men dette beviser at det ikke er helt irrasjonelt å være redd for denne typen kameraer.