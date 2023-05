Spider-Man: Across the Spider-Verse bekrefter Spider-Cat i trailer

HQ

Jeg er langt fra den eneste som er veldig spent på å se Spider-Man: Across the Spider-Verse 2. juni, så det er forståelig at Sony Pictures har hypet opp filmen ved å vise ganske mye av den. Alle gode ting er likevel tre for de som har lengtet etter å se en veldig spesiell utgave av superhelten.

Vi har nå fått den tredje offisielle traileren for Spider-Man: Across the Spider-Verse, og den gir oss (og Miles) endelig en nærmere titt på Spider-Cat, introduksjorer The Spot og noen få andre ting som gjør de siste tre ukene med venting enda vanskeligere.