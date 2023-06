Spider-Man: Across the Spider-Verse har fått en fantastisk start

HQ

Jeg digger Spider-Man: Into the Spider-Verse, så det var skuffende å høre hvor få som så den på kino. Heldigvis fortsatte flere å se den hjemme, noe som førte til at Sony ga grønt lys for to oppfølgere. Det angrer ikke selskapet på nå.

Flere amerikanske medier, deriblant Deadline, har avslørt at Spider-Man: Across the Spider-Verse allerede har tjent 120,5 millioner dollar i USA og 208,6 millioner dollar globalt. Det betyr den har årets nest største åpningshelg i USA ved å slå Guardians of the Galaxy Vol. 3 sine 118,4 millioner dollar, men ikke nå opp til The Super Mario Bros. Movie sine 146 millioner dollar.

Dette betyr også at den hadde den tredje største åpningshelgen for en Spider-Man-film (No Way Home og Spider-Man 3 gjorde det bedre), så det blir interessant å se hvor høyt den kan nå.