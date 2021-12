Spider-Man: Across the Spider-Verse sin første trailer er ekstremt kul

HQ

Samtidig som at Sony Pictures-produsenten Amy Pascal avslørte at Tom Holland skal lage flere Spider-Man-filmer etter No Way Home sa hun også at vi snart skulle få vite mer om oppfølgeren til Spider-Man: Into the Spider-Verse. Snart var sannelig et passende ord også.

For som en del av Brasil sin CCXP-messe har Sony gitt oss den første traileren fra filmen som faktisk heter Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One). Det viser seg at vi altså kan forvente oss minst to filmer til i dette nydelige universet, noe jeg kan forstå siden det virker som om Miles og Gwen vil reise til nye universer med unike presentasjonsstiler. Vi får også se Oscar Isaac sin Spider-Man 2099 i aksjon, og det virker som om han ikke akkurat er snill i starten. Heldigvis avslører Philip Lord og Christopher Miller at Miles atter en gang vil få hjelp av både gamle og nye venner. Akkurat hvem disse er får vi vite når filmen har premiere den 7. oktober.