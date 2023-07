Spider-Man: Beyond the Spider-Verse utsatt på ubestemt tid

HQ

Som forventet har SAG-AFTRA-streiken allerede ført til at en drøss med filmer og TV-serier er blitt forsinket, og nå er det på tide å legge enda en rekke etterlengtede prosjekter til listen.

Sony Pictures har kunngjort at flere prosjekter utsettes. En av de mest skuffende er at Spider-Man: Beyond the Spider-Verse har blitt utsatt på ubestemt tid etter å ha vært satt til premiere den 29. mars 2024. En av grunnene til at den ikke får en ny dato er åpenbart at store deler av produksjonen har stoppet helt opp fordi skuespillerne ikke kan spille inn replikkene sine mens de streiker, så de vil ikke kunne starte opp igjen før streiken er over.

Det er langt fra det eneste prosjektet som er utsatt. Heller ikke den kommende Gran Turismo-filmen får sin planlagte premiere 11. august. David Harbour, Orlando Bloom og resten av filmteamet vil i stedet kjøre inn på kinoer 23. august. Ikke akkurat noen lang forsinkelse, noe vi ikke kan si om de fleste andre. La oss gjøre dette enkelt ved å liste opp forsinkelsene i rekkefølge etter hvor lange de er:



Madame Web er fremskyndet fra 16. til 14. februar 2024.



Gran Turismo er utsatt fra 11. til 23. august 2023.



Ghostbusters Afterlife-oppfølgeren fra 20. desember 2023 til 29. mars 2024.



Den nye Karate Kid-rebooten fra 7. juni til 13. desember 2024.



Kraven the Hunter fra 6. oktober 2023 til 30. august 2024.



They Listen er utsatt på ubestemt tid fra 30. august 2024.



Spider-Man: Beyond the Spider-Verse er utsatt på ubestemt tid fra 29. mars 2024.



Det er viktig å merke seg at det kan komme ytterligere endringer når streiken er over og Sony har utarbeidet nye tidsplaner.