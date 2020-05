Spider-Man: Into The Spider-Verse II utsatt

Sent i fjor kunngjorde Sony at arbeidet med en oppfølger til Spider-Man: Into The Spider-Verse og at den ville ha premiere 8. april 2022. Allerede nå viser det seg dessverre at det ikke blir tilfellet likevel.

Sony har nemlig annonsert at Spider-Man: Into The Spider-Verse II har blitt utsatt til den 7. oktober 2022, så foreløpig virket det som om vi må vente et halvt år lenger enn det først så ut som.