Spider-Man, Just Cause 4 og The Golf Club klare for PlayStation Now

Sist gang vi hørte om de imponerende salgstallene til Spider-Man viste det seg at omtrent omtrent hver sjuende PlayStation 4-eier hadde kjøpt spillet, men både jeg og Sony mener spillet fortjener mer.

Det viser seg nemlig at det er Spider-Man, Just Cause 4 og The Golf Club 2019 som blir de store høydepunktene på PlayStation Now fra senere i dag og frem til den 7. juli. Om du ikke har PS Now kan du prøve tjenesten, og dermed spillene, helt gratis i sju dager om du ikke har tatt nytte av tilbudet etter den 31. januar.