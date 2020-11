Du ser på Annonser

I 2018 serverte Insomniac Games det som ble et av de beste spillene til PlayStation 4 noensinne, nemlig Spider-Man. Den gang fikk vi en historie om en mer erfaren Peter Parker som allerede hadde hatt edderkoppevnene sine og vært New Yorks beskytter i nesten åtte år. En unik og mer personlig historie som byr på et større fokus på Peter Parker sitt voksenliv, og ikke bare Peter Parker som Spider-Man.

Nå er studioet klart med nok et Spider-Man-spill. Denne gangen med unge Miles Morales i hovedrollen, som i Spider-Man 2018 fikk sine egne edderkoppkrefter. Dette spillet er på mange måter en stor utvidelse til spillet vi fikk for to år siden, men jeg kan med en gang si at Spider-Man: Miles Morales også er et knallbra spill i seg selv.

Her får vi en ny historie om en ung og uerfaren Spider-Man som fortsatt lærer. Peter har lært han det grunnleggende, og føler seg trygg på å overlate New York i Miles sine hender for å tilbringe juleferien i Europa sammen med Mary Jane. Men det blir neimen ikke en lett sak for Miles når det onde selskapet Roxxon havner i konflikt med den kriminelle gruppen som kaller seg The Underground. Konflikten dem imellom truer innbyggerne i New York, spesielt de som bor i Harlem-distriktet, inkludert Miles, hvor det meste foregår. Som New Yorks beskytter er det opp til Miles å stoppe galskapen. Siden historien er kortere her enn i forrige spill er det vanskelig å gå i detalj uten å si for mye, så jeg stopper der. Hva jeg kan si uten å spolere noe er at historien føles engasjerende, og jeg mener den fokuserer på de rette tingene uten å spore av. Både humoren, dramaet og spenningen sitter som et skudd, akkurat som forgjengeren.

Peter og Miles sine mekanikker er relativt like, men det som er nytt i denne tittelen er de bioelektrisitetskreftene til Miles, kjent som Venom-angrep. Nettopp disse kreftene gjør at spillet føles unikt. De introduserer nye mekanikker, og gir kampsystemet sin helt egen vri. For selv om Miles sine alminnelige slag og spark føles ganske like Peter sine under kamp tar disse Venom-angrepene alt til nye høyder. Miles sine nye krefter gjør han kraftigere enn Peter (som flittig tar i bruk diverse dingser for å få fordel i kampene) med sine mer nærkampsfokuserte, mektige Venom-angrep som gjør at han kan beseire selv de mest utrustede fiendene med bare nevene og beina.

For å balansere dette har også fiendene blitt sterkere. Roxxons soldater har på seg solide exo-rustninger som virkelig tåler en støyt, og The Underground-medlemmene har helt spesielle cybertech-rustninger som gjør dem minst like akrobatiske som Miles, og i tillegg har de helt spesielle, programmerbare våpen som skader mye om du lar de treffe deg. Heldigvis har disse en svakhet mot elektrisitet, og da kommer Venom-kreftene godt med.

Du kan dog ikke bruke Venom-kreftene absolutt hele tiden. De har en egen måler som fyller seg når du bruker alminnelige angrep (slag, spark, spindelvev og dingser), og først når du har fylt opp denne kan du bruke ett Venom-angrep, så velg med omhu. Kampene er fortsatt utfordrende og underholdende, og faktisk enda kulere å se på her når Miles sine elektriske angrep skaper fete lyssshow.

Å svinge seg gjennom New York føles akkurat like bra som det gjorde i forgjengeren. Gatene er mer detaljerte enn før med julepynt og lys, og spesielt Harlem-distriktet har fått enda mer liv nå som handlingen foregår der. Med PS5ens krefter ser byen bedre ut enn noensinne. På PS5-utgaven får vi velge mellom Fidelty Mode med 30fps, 4K-oppløsning og ray tracing, og Performance Mode som gjør at spillet kjører i 60fps med 4K uten ray tracing. Personlig foretrekker jeg Fidelty Mode siden ray tracingen gir bedre lyssetting og realistiske refleksjoner, men spillet ser også ganske lekkert ut i Performance Mode. Bedre enn forgjengeren som også har meget imponerende grafikk, så om du foretrekker høyere fps ofrer du ikke all verden. PS5ens SSD har i tillegg nærmest eliminert lastetidene, så jeg kvier meg ikke lenger for å bruke hurtigreisesystemet i spillet. Du kan hurtigreise fra en side av kartet til en annen på bare tre sekunder. Det er imponerende!

Ved siden av den gode historien byr Spider-Man: Miles Morales også på en del sideinnhold, akkurat som forgjengeren gjorde. Det går stort sett fortsatt ut på å lete etter samleobjekter og oppgraderingsmateriale som er spredt utover hele kartet, men akkurat som i forgjengeren føles dette lite variert og byr ikke på all verden. Alt er også markert på kartet, så du trenger ikke akkurat å lete for å finne noe av det heller. Heldigvis får vi attpåtil noen ekstra sideoppdrag, som er helt valgfrie å begi seg ut på, men som jeg varmt anbefaler å fullføre. Ikke bare fordi de gir deg erfaringspoeng som du kan bruke til å levle opp Miles eller de kule nye draktene med helt unike egenskaper, men også siden de er fine avbrekk fra den ellers seriøse hovedhistorien. Det er nok innhold i spillet til å holde deg opptatt i mellom 12 og 15 timer, men om du velger å kun fokusere på hovedhistorien får du nok kanskje "bare" rundt 6 timer ut av det.

Alt i alt er Spider-Man: Miles Morales et spill jeg har storkost meg med. Historien er engasjerende, karakterene er herlige og kampsystemet har fått et friskt pust. Har du lyst på mer av det gode finner du akkurat hva du leter etter her. Dette har gitt meg enda større forventninger til Spider-Man 2, når enn det kommer.