Spider-Man: Miles Morales viser frem imponerende fotomodus i trailer

Insomniac Games har sluppet en ny trailer for Spider-Man: Miles Morales, dedikert til spillets fotomodus. Det første Spider-Man hadde allerede en knallgod fotomodus,...

Vi tester Remote Play fra PlayStation 5 til PlayStation 4

den 13 november 2020 klokken 12:02 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Ja, du kan faktisk spille PlayStation 5-spill på PlayStation 4 via Remote Play. Denne appen har tidligere blitt brukt for å streame PlayStation 4-spill over til mobil og...