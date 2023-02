Spider-Man Noir får en live-action-tilpasning på Amazon

HQ

Helt siden plakater og trailere debuterte for Spider-Man: Across the Spider-Verse, har fansen vært litt opprørt over at Nicolas Cage's Spider-Man Noir ikke ser ut til å være med i filmen, men kanskje det er en grunn til at karakteren ikke er sterkt involvert i denne animerte oppfølgeren.

Fordi Variety nå har rapportert at Spider-Man Noir vil få en egen live-action-serie, en som vil bli produsert av Amazon for Prime Video og MGM+.

Rapporten bemerker at denne serien vil følge en eldre og grizzled versjon av karakteren og vil bli satt i 1930-tallet New York City, i sitt eget univers.

Når det gjelder hvem som er knyttet til prosjektet for øyeblikket, blir vi fortalt at Oren Uziel (The Lost City) blir tappet for å skrive og utøvende produsere, og at Spider-Verse's Phil Lord og Christopher Miller også vil være involvert, det samme vil Sony-sjef Amy Pascal.

Det er ikke noe ord om casting ennå eller når prosjektet forventes å debutere.