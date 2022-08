Spider-Man Remastered på PC

HQ

La oss gå rett på sak. Spider-Man er ikke et nytt spill, og Eirik har allerede anmeldt dette spillet i 2018. Derfor kommer ikke jeg til å dele mine tanker om selve spillet nå som det kommer på PC. I stedet vil denne artikkelen utelukkende fokusere på ytelsen til PC-versjonen for å se hvordan den holder stand på en plattform som generelt er overlegen når det kommer til maskinkraft, selv når man sammenligner med dagens kraftige konsoller.

Til å begynne med er det verdt å bemerke at Spider-Man er et spill fra 2018, selv om denne utgaven er den mer moderne og penere Remastered-versjonen. Med det sagt er ikke spillet i seg selv altfor krevende, og du bør være i stand til å spille det på et bredt spekter av PC-er. For denne anmeldelsen har jeg testet spillet på en PC med et GeForce RTX 3090-grafikkort, en 11. generasjon i9-11900KF prosessor og 64GB RAM, med en oppløsning på 2K (1440p). Dette betyr at maskinvaren skal være i stand til å takle de høyeste grafiske innstillingene, men hvor godt kjører spillet?

I løpet av testen oppdaget jeg at med de høyeste innstillingene vil bildeoppdateringen hoppe opp og ned avhengig av hva du holder på med. Skrur man ray-tracing og alle andre grafiske duppeditter opp på maks vil bildeoppdateringen ha en topp på rundt 85-90 bilder per sekund, som oftest litt under når det er filmsekvenser inne i bygninger (ikke ute i den åpne verdenen). Svinger man seg gjennom de folketrange gatene i Manhattan og kjemper mot skurker vil den kunne droppe så langt ned som til 35 fps, skjønt det er verdt å nevne at hastigheten vil ligge et sted mellom topp- og bunnivå når man bare står der i New Yorks gater.

Bildeoppdateringen er imidlertid ikke alt når man spiller med disse innstillingene, og på PC får du en virkelig vakker fremstilling av New Yorks bylandskap. Fra de blendende refleksjonene til detaljene i flyene som flyr over de fjerne forstedene er det ikke mye å klage over her. For å sammenligne må PS5-versjonen gjøre en hel del triks for å sikre tilsvarende flyt og detaljnivå i ytelsesmodus med ray-tracing og maksimum 60 bilder per sekund, som for eksempel å redusere antall fotgjengere.

For de som lurer mer på hva som skjuler seg i den andre enden av skalaen sørger de laveste grafiske innstillingene for en ekstremt flytende spillopplevelse. Under de mest intense øyeblikkene klokker bildehastigheten på minst 71, mens mindre stressende situasjoner gir en topp så høy som 203. Alt dette sørger for spindelvevsvinging og kamp ulikt at annet jeg har sett i spillet, og det er veldig tilfredsstillende å lande en lengre kombo mens man kaster seg over skyskraperne på denne måten. Den interessante delen er at spillet fortsatt ser veldig, veldig pent ut på de laveste innstillingene, selv om det er en merkbar mangel på de fineste detaljene og refleksjonene.

Etter denne testen vil jeg si at de beste innstillingene for å kjøre spillet på mindre kraftige PC-er er medium, ettersom dette gir en bildeoppdatering mellom 67 og 171. Dette er ikke så langt unna det vi ser på de laveste innstillingene, samtidig som at opplevelsen blir enda bedre ved at man får flere detaljer her og der.

Det bør også nevnes at en av de største og beste forbedringene som PC-versjonen byr på er muligheten til å justere synsfeltet, slik at du kan se enda mer av New York mens du svinger deg gjennom byen og får et bedre perspektiv over hva som skjer i kamper. Blant alle funksjonalitetene som PC-versjonen tilbyr er dette kanskje den beste, ettersom den løfter spillopplevelsen på nærmest alle måter.

Det ene området der PC-versjonen derimot kommer litt til kort gjelder kontrollerne og DualSense-støtten. Den siste er ikke direkte dårlig, men hvis du vil ha tilgang på alt DualSense har å tilby av funksjonaliteter, som haptisk respons og adaptive triggere, må du spille med en kablet USB-forbindelse. En annen funksjon som ikke kommer til sin rett er lyden fra kontrolleren, som er vanskelig å sette pris på når man sitter med hodetelefoner på og PC-er generelt bråker mer enn dagens konsoller under stressituasjoner. Spilling med mus og tastatur fungerer fint, men det kan knapt sammenlignes med det å spille Spider-Man Remastered med en håndkontroller, ettersom spillet er fundamentalt bygget opp rundt håndkontrollopplevelsen.

Hovedproblemene mine med PC-versjonen er ganske minimale, men på andre siden føles ikke denne PC-versjonen som et like stort steg som det vi har sett i andre tilfeller der PlayStation-spill har blitt konvertert til PC. Kanskje kommer det av at Spider-Man Remastered er en av de få titlene fra PlayStation Studios som har en dedikert PS5-versjon før den kommer til PC, noe som gjør spranget mellom de to plattformene mindre imponerende enn for eksempel Days Gone, God of War og Horizon: Zero Dawn, som bare har fått ytelsesoppgraderinger til neste generasjon i stedet for dedikerte PS5-utgaver. Likevel bør alle PC-spillere som enda ikke har opplevd dette spillet anse PC-versjonen av Spider-Man Remastered som intet mindre enn en tittel man må ha. Dette spillet forblir en av de beste PlayStation-titlene per dags dato, og denne utgaven gjør ikke inntrykket noe verre. Tvert imot blir det heller litt styrket. For å gjøre en lang historie kort er Insomniac Games' tittel fortsatt brilliant, uavhengig av hvor du spiller. Det er bare synd at den ekstra porsjonen med Miles Morales ikke slippes som en del av denne lanseringen.

