Spiders bekrefter avvikling og at "vi vil opphøre våre funksjoner umiddelbart"

Nylig ble det rapportert at utvikleren Spiders skal være et offer for kollapsen av Nacon, med den franske utvikleren som skal avvikles etter å ha unnlatt å lande en buyout midt i insolvenssituasjonen som påvirker utgiveren og eieren. Dette har nå blitt bekreftet av studioet.

I et innlegg på sosiale medier forklarer Nacon at det skal avvikles, og at utvikleren skal "opphøre våre funksjoner umiddelbart" ettersom "selskapet som helhet ikke lenger eksisterer."

Med denne triste nyheten i tankene bemerker Spiders at all planlagt DLC den hadde i verkene og lovet fansen nå vil bli Nacons ansvar for å gi den ut som de ønsker, alt før det franske studioet deler en unnskyldningsmelding for denne skuffende hendelsen.

"Vi beklager at det har kommet til dette og vil takke hver og en av dere for deres støtte gjennom årene.

"Hvis du har spørsmål eller får problemer med spillene dine, kan du kontakte Nacon direkte, da vi ikke lenger vil være i stand til å svare."

Spiders har hatt et ganske travelt tiår, og har levert to GreedFall-spill og Steelrising, med det forbeholdet at ingen av dem var store kommersielle suksesser, og derfor har utvikleren møtt en så miserabel skjebne.