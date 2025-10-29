Spielberg og John Williams gjenforenes for et siste eventyr

HQ

Til tross for at han tidligere har uttalt at han var ferdig med å lage filmmusikk, er John Williams nå tilbake i kampen. 93-åringen samarbeider nok en gang med Steven Spielberg i det som mest sannsynlig blir deres siste utflukt sammen som kolleger - i arbeidet med regissørens nye UFO-film uten tittel.

Som de fleste av dere vet, er samarbeidet deres legendarisk og strekker seg flere tiår tilbake i tid. Men alderen har innhentet Williams, som flere ganger tidligere har uttalt at han har trukket seg tilbake fra å lage filmmusikk til spillefilmer. Heldigvis for oss filmfans ser det ut til at Spielberg har klart å vekke maestroens lyst til å lage filmmusikk på nytt - nok en gang.

Filmen skal ha premiere tidlig neste sommer og har Emily Blunt, Josh O'Connor og Colin Firth i hovedrollene, bare for å nevne noen. Og selv om informasjonen har vært sparsom, har Universal hevdet at det er en "eventfilm" og et "U.F.O.-eventyr". Så vi kan nok forvente oss noe på nivå med klassiske Spielberg-filmer.

Hvilken av Williams og Spielbergs mange samarbeid er din favoritt?