Spielberg og John Williams gjenforenes for et siste eventyr
Etter å ha annonsert at han trekker seg tilbake fra filmmusikk, slår den legendariske komponisten John Williams seg igjen sammen med Steven Spielberg.
Til tross for at han tidligere har uttalt at han var ferdig med å lage filmmusikk, er John Williams nå tilbake i kampen. 93-åringen samarbeider nok en gang med Steven Spielberg i det som mest sannsynlig blir deres siste utflukt sammen som kolleger - i arbeidet med regissørens nye UFO-film uten tittel.
Som de fleste av dere vet, er samarbeidet deres legendarisk og strekker seg flere tiår tilbake i tid. Men alderen har innhentet Williams, som flere ganger tidligere har uttalt at han har trukket seg tilbake fra å lage filmmusikk til spillefilmer. Heldigvis for oss filmfans ser det ut til at Spielberg har klart å vekke maestroens lyst til å lage filmmusikk på nytt - nok en gang.
Filmen skal ha premiere tidlig neste sommer og har Emily Blunt, Josh O'Connor og Colin Firth i hovedrollene, bare for å nevne noen. Og selv om informasjonen har vært sparsom, har Universal hevdet at det er en "eventfilm" og et "U.F.O.-eventyr". Så vi kan nok forvente oss noe på nivå med klassiske Spielberg-filmer.
Hvilken av Williams og Spielbergs mange samarbeid er din favoritt?