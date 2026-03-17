Spigen gjør AirPods om til en retro Macintosh-mus

Som vi alle vet, er retro mer populært enn noensinne, og det gjelder også i teknologiverdenen, der Spigen for noen måneder siden lanserte et iPhone-etui som forvandlet den moderne telefonen tilbake til det glade 80-tallet. Og nå har de gjort det igjen, men med AirPods.

Det splitter nye etuiet de har avduket følger samme tema som det til iPhone. Beige, nostalgisk plast som minner oss om datamaskinene fra 80- og 90-tallet. Inspirasjonen? Vel, den er helt klart lånt fra Apples ikoniske gamle datamus.

Selve etuiet består av to deler som omslutter ladeetuiet, og til tross for den lekne designen har de ikke gått helt på kompromiss med funksjonaliteten. USB-C-porten og LED-indikatoren er fortsatt tilgjengelige, og det er til og med en slags "knapp" på toppen - selv om det mest er en låsemekanisme snarere enn noe du faktisk klikker rundt med.

Prislappen er 45 dollar, og for alle oss med en svakhet for retro og nostalgi er dette helt klart et must-have.