Spike Chunsoft kunngjør Danganronpa 2x2

Spike Chunsoft har offisielt annonsert en full nyinnspilling av den kult-favoritt visuelle romanen Danganronpa 2: Goodbye Despair. Prosjektet - med den passende tittelen Danganronpa 2x2- er planlagt utgitt en gang i 2026 og vil lanseres på PC, Switch, Switch 2, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.

Ifølge utviklerne er dette ikke bare en enkel HD-oppdatering. De beskriver 2x2 som en "nyoppusset" opplevelse som både hedrer og oppgraderer originalen. I en uttalelse forklarte Spike Chunsoft: "Danganronpa 2x2 inkluderer et helt nytt scenario basert på Danganronpa 2: Goodbye Despair. Innstillingen og rollebesetningen forblir den samme, men en viss hendelse utløser en helt annen hendelseskjede med forskjellige ofre, skyldige og triks. Dette nye scenariet byr på like mye innhold som originalen."

Det betyr at fansen kan forvente seg all den tropiske paranoiaen, oppgjørene i rettssalen og de forskrudde motivene som definerte spillet fra 2012 - men med sjokkerende nye vendinger og svik. Nyinnspillingen vil også inneholde oppdatert grafikk og livskvalitetsforbedringer for å bringe seriens stilige blanding av anime-estetikk og mørke mysterier opp til moderne standarder. Spike Chunsoft har ikke avslørt detaljer om stemmeskuespill eller nye spillmekanikker, men den første teaser-traileren lover en elegant, HD-kunststil og en mer filmatisk presentasjon.

For fans som har vært med lenge, byr Danganronpa 2x2 på spenningen ved å se kjente figurer kastet inn i et helt annet mareritt. For nykommere er det et ideelt utgangspunkt: et selvstendig mordmysterium fullpakket med nok overraskelser til å holde selv veteraner i ånde. Med et lanseringsvindu satt til 2026, kan du forvente mer informasjon - og massevis av fan-spekulasjoner - når Monokuma-hype-maskinen surrer til liv igjen.