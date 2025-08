Spike Lee og Denzel Washington gjenforenes i Highest 2 Lowest

HQ

Spike Lee og Denzel Washington er tilbake med en moderne nytolkning av Akira Kurosawas High and Low, som nylig ble avduket i sin første trailer. Filmen tar oss med til dagens New York, der mediemogulen David King blir viklet inn i en utpressingsplan som snur opp ned på livet hans. Dette er deres første samarbeid siden Inside Man, som hadde premiere for nesten 20 år siden, og deres femte offisielle prosjekt sammen.

Filmen har premiere i USA 15. august, med global strømmepremiere på Apple TV+ 5. september. Med et sterkt ensemble bestående av blant andre Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Ice Spice (i sin første filmrolle) og Aubrey Joseph, lover Highest 2 Lowest å bli et gripende, moderne krimdrama med skarpe sosiale undertoner, med andre ord klassisk Spike Lee, og det ser veldig lovende ut. Sjekk ut traileren nedenfor.