Spill å se etter - april 2024

HQ

La oss ikke gå rundt grøten, april har bare en brøkdel av det mars har å by på for spillfans. Det er begrenset med store lanseringer denne måneden, og av de store lanseringene er det svært få som har den samme tyngden og tyngden som vi har sett i månedene før. Likevel er det nye spill å se frem til, så med det i bakhodet kan vi dykke ned i en ny episode av GTLF.

Sons of Valhalla (PC) - 5. april

I dette pikselkamp- og base-byggespillet fra Pixel Chest skal spillerne bygge festninger og beleire fiendens festninger i middelalderens England. Dette er et spill som handler om å erobre og plyndre, og som navnet antyder, gjør du dette som en brutal og farlig vikingkriger.

Botany Manor (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 9. april

Hvis du likte utfordringen som Escape Academy og Maquette bød på, vil du definitivt forelske deg i Balloon Studios' Botany Manor. Denne utforskningstittelen handler om å bruke botaniske ferdigheter til å forske på og dyrke eksotiske planter, samtidig som du avdekker hemmelighetene til herregården i England der du bor.

Dette er en annonse:

HQ

Grounded (PS4, PS5, Switch) - 16. april

Jepp, dette er det samme Grounded som du har lært deg å elske og sette pris på på PC og Xbox-konsoller opp gjennom årene. Vi tar det med i denne månedens GTLF siden det er en del av Microsofts store og nye satsing på flere plattformer, noe som betyr at PlayStation- og Switch-fans fra midten av april kan bli med på miniatyreventyret.

Dette er en annonse:

HQ

No Rest for the Wicked (PC) - 18. april

Moon Studios er mest kjent for sine Ori-spill, men snart kommer de til å gi oss noe helt, helt annet. No Rest for the Wicked er et action-RPG som tar spillerne med til en mørk og grusom fantasy-setting der de blir en Cerim, en mystisk hellig kriger som kan slå tilbake mot pesten som herjer i landet.

HQ

Tales of Kenzera: ZAU (PC, PS5, Xbox Series) - 23. april

Det siste i EAs Originals -serie, Tales of Kenzera: ZAU, er et plattformspill i Metroidvania-stil der spillerne utforsker en slående og farlig åndelig verden i rollen som en ung gutt som har forhandlet med dødsguden i et forsøk på å bringe faren tilbake fra mørket. Spillet gir spillerne en autentisk smak av afrikansk kultur og handler om å omfavne sorg og finne styrke når alt ser ut til å være tapt.

HQ

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23. april

Rabbit & Bear Studios gir oss en virkelig bred og ekspansiv versjon av et modernisert JRPG i april med Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Dette spillet tar spillerne med til en fantastisk HD-2D-verden der de skal lede over 100 figurer gjennom en vidstrakt verden og forsøke å redde den fra å bli revet i stykker av krigerske naboland.

HQ

Phantom Fury (PC) - 23. april

Boomer-skytespill har kanskje aldri vært så populære som nå. Slipgate Ironworks vet dette, og i april vil de underholde fansen med et actionfylt, bloddryppende og 80-tallslignende skytespill der spilleren ikler seg rollen som en amerikansk helt som får i oppgave å reise gjennom landet for å redde menneskeheten fra grusomme og dødelige muterte skapninger og grusomme soldater.

HQ

Another Crab's Treasure (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 25. april

Når en utvikler er kjent som Aggro Crab, kan du nok forvente at de lager spill basert på krepsdyr. Heldigvis er det nettopp det vi får med Another Crab's Treasure, et Souls-lignende spill der du som eremittkrabbe må ut på en monumental reise for å kjøpe tilbake skallet ditt, samtidig som du jobber for å forhindre at det undersjøiske kongeriket du kaller ditt hjem kollapser.

HQ

Sand Land (PC, PS5, Xbox Series) - 26. april

Akira Toriyama gikk nylig bort, men hans genialitet lever videre i verkene hans. Det ser vi nok en gang i action-RPG-spillet Sand Land, der spilleren blir demonprinsen Beelzebub og begir seg ut i den barske ørkenen for å jakte på den legendariske kilden ved hjelp av en rekke kjøretøy. Med mange kjøretøyer som kan tilpasses, og en bred kampsuite som gjør det mulig for spillerne å bruke alle Beezlebubs demoniske krefter, ser Sand Land ut til å bli en av aprils største titler.

HQ

Top Spin 2K25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 26. april

Uansett om du liker tennisspill eller ikke, er det en spennende utvikling å se Top Spin tilbake i aksjon. Når 2K kommer tilbake med denne tennisserien, vil spillerne få muligheten til å spille på proffbanen sammen med de beste og mest ikoniske proffene som noensinne har konkurrert i sporten, alt for å jakte på trofeer og etse navnet ditt inn i historiebøkene ved siden av de beste som noensinne har vært på banen.

HQ

Stellar Blade (PS5) - 26. april

Vi kan nesten garantere at du har sett Stellar Blade på et eller annet tidspunkt siden det kom, mest sannsynlig på grunn av den ganske provoserende designede hovedpersonen. Men uansett hva du mener om dette, er Stellar Blade PlayStations store lansering i april måned. Dette er et actioneventyr der spilleren blir den robotiserte EVE og får i oppgave å nøste opp mysteriene rundt jordens undergang og hva som førte til dannelsen av den ondsinnede kraften som ødela sivilisasjonen på hele planeten.

HQ

Sea of Thieves (PS4, PS5) - 30. april

I likhet med Grounded er Sea of Thieves det samme spillet som PC- og Xbox-spillere har hatt glede av i årevis, men siden det er en stor Microsoft-eid og -utviklet serie som debuterer på Sonys PlayStation-konsoller, har vi valgt å ta det med i månedens GTLF.

HQ

Og det bringer oss til slutten av måneden. Kom tilbake om noen uker, når vi tar en titt på hva mai 2024 har i vente for spillfans.