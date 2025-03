Spill å se etter - april 2025

HQ

Det er nesten en ny måned, og vi vet alle hva det betyr. Det er på tide å ta en titt på hva de neste ukene har i vente for videospillfans, alt som en del av en helt ny episode av Games To Look For. Denne april har mye i vente for spillere av alle slag, inkludert mange eksklusive plattformer og til og med noen få nye plattformlanseringer også. Så sett deg til rette og se hva du bør spille denne kommende måneden.

Koira (PC, PS5) - 1. april

Vi starter med den siste tittelen som utgis av Life is Strange -skaperen Don't Nod. Det nydelige Koira, som kommer fra finske Studio Tolima, dreier seg om en skogsånd som får i oppgave å redde og lede en liten valp i sikkerhet, og unngå farene og farene i en grusom skog på veien. Med en slående art direction og en emosjonell fortelling vil du ikke gå glipp av dette indieeventyret.

Steel Hunters (PC) - 2. april

Wargaming Steel Hunters er klar til å utvide sitt utvalg av prosjekter denne våren ved å lansere det actionfylte Steel Hunters i Early Access på PC. I dette spillet spiller seks lag med to spillere mot hverandre på en postapokalyptisk jord, mens de styrer enorme mech-drakter som er forbedret og utstyrt med kraftige og brede våpensett og verktøy. Hvis du har lett etter en ny flerspillertittel å ta en sving på, er Steel Hunters definitivt verdt å ta en titt på.

The Last of Us: Part II Remastered (PC) - 3. april

Det anerkjente og minneverdige eventyret kommer endelig til PC, etter nesten fem år med PlayStation-konsolleksklusivitet. The Last of Us: Part II Remastered er den forbedrede og forbedrede versjonen av det originale spillet som nå har en rekke PC-sentriske funksjoner og tillegg, samtidig som den fantastiske signaturkjernen og historien som tok så mange med storm i 2020, er bevart.

South of Midnight (PC, Xbox Series) - 8. april

En av de største lanseringene i april, Compulsions neste actioneventyr er kjent som South of Midnight og tar spillerne med inn i en fantastisk versjon av det amerikanske sørstatene, for å oppleve historien om Hazel, en ung kvinne som bruker nyoppdagede magiske evner til å gjenoppbygge og rense verden for mørket som har grepet den, samtidig som hun prøver å finne sin forsvunne mor, som ble tatt fra henne under en storm.

Commandos: Origins (PC, PS5, Xbox Series) - 9. april

Etter en liten pause vender Commandos -serien tilbake i april i form av en splitter ny del fra utvikleren Claymore Game Studios. Dette er en etterlengtet oppfølger til originaltittelen, som fokuserer på begynnelsen av kommandokrigføringen under andre verdenskrig, og serverer en ny versjon av den taktiske sanntidsactionen som serien har blitt kjent for i årene som har fulgt.

Blue Prince (PC, PS5, Xbox Series) - 10. april

Puslespillfans blant oss har uten tvil holdt et ivrig øye med Dogubombs uvanlige Blue Prince, en tittel som betyr en rekke ting. Spillet handler om å utforske et mystisk herskapshus ved å navigere gjennom skiftende korridorer og kamre i jakten på et ryktet 46. rom i dette sagnomsuste og utdaterte hjemmet. Med en roguelike natur og en fantastisk art direction, vil du ikke gå glipp av dette lovende indiespillet.

Forever Skies (PC, PS5) - 14. april

Ta turen til det hinsidige i det kommende kooperative overlevelsesspillet fra Far From Home. Dette prosjektet, kjent som Forever Skies, gir spillerne i oppgave å overleve på en postapokalyptisk jord, alt ved å bo i et oppgraderbart høyteknologisk luftskip som gjør det mulig for spillerne å enkelt krysse verden i jakten på ressurser og en kur for å redde menneskeheten fra en dyster skjebne.

Lost Records: Bloom and Rage - Tape 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 15. april

Andre halvdel av Don't Nods narrativtunge eventyr kommer denne måneden. Etter hendelsene i det første båndet, Bloom, vil det andre kapittelet kjent som Rage fortsette å avdekke de overnaturlige hendelsene som den unge jentegruppen opplevde, og som formet livene deres i de nesten tre tiårene som fulgte.

Indiana Jones og den store sirkelen (PS5) - 17. april

Den første av to Xbox Game Studios-titler som kommer til PlayStation-konsoller denne måneden. Etter en kort periode med konsolleksklusivitet på Xbox Series X/S, debuterer MachineGames' kritikerroste Indiana Jones and the Great Circle på PS, og bringer med seg et originalt 80-tallsinspirert eventyr der den berømte arkeologen reiser verden rundt i jakten på mytiske gjenstander og i et forsøk på å forpurre et skremmende nazikomplott.

Clair Obscur: Expedition 33 (PC, PS5, Xbox Series) - 24. april

En av de andre store utgivelsene i april, Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33 tar fansen inn i en fantastisk mytisk verden og følger en samling helter som får i oppgave å ødelegge en mektig enhet kjent som Paintress, for å forhindre henne i å male døden igjen. Inspirert av Belle Epoque France, er dette et turbasert rollespill som også bruker sanntidsmekanikk, og har en stab av utøvere som utgjør de forskjellige karakterene.

Fatal Fury: City of the Wolves (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 24. april

Vi har ventet lenge på at dette skulle bli en realitet, men etter 28 år debuterer et helt nytt kapittel i Fatal Fury -serien denne måneden. Fatal Fury: City of the Wolves tar den sagnomsuste sagaen og gir den et nytt strøk maling og en ny kunststil, for så å levere et stramt og actionfylt kampoppsett som er ment å være like spennende som det er utfordrende å mestre.

Days Gone Remastered (PS5) - 25. april

PlayStation har gjort det til en vane å tilby litt forbedrede versjoner av sine største PS4-titler, og den neste som får denne behandlingen er Bend Studios Days Gone. Den kommende remasteren vil ta det postapokalyptiske eventyret og forbedre det med bedre oppløsning, grafisk troskap og ytelse, introdusere DualSense-støtte og til og med legge til noen ekstra godbiter, inkludert et nytt Horde Assault Mode for å sette ferdighetene dine på prøve mot større og mer skremmende Freaker horder.

Forza Horizon 5 (PS5) - 29. april

Det andre av to Xbox Game Studios-prosjekter som kommer til PlayStation 5. Denne gangen er det en av de store franchisene som tar steget, med Playgrounds Forza Horizon 5, som for første gang noensinne forlater Xbox-konsolleksklusiviteten til franchisen for å gi PS5-fansen muligheten til å dra til Mexico for å kjøre bilrace, utføre stunts og ellers bare sole seg i det brennende solskinnet.

Og det er alt folkens! Det er nok et spill å se etter i bøkene, husk å komme tilbake om noen uker for å se hva mai 2025 har i vente for videospillfans.