Spill å se etter - august 2023

Etter et utrolig travelt første halvår ble juli en mye roligere måned. I august ser det ut til å bli kaos igjen, for i løpet av sommermåneden kan vi se frem til en hel rekke lovende spill, enten det er indietitler eller etterlengtede AAA-prosjekter. For å se hva august har i vente for gamere over hele verden, kan vi dykke ned i den nyeste episoden av Games To Look For.

Baldur's Gate III (PC) - 3. august

Dungeons & Dragons fans over hele verden har ventet i spenning på dagen da Larian Studios' megarollespill, Baldur's Gate III, skal lanseres. Heldigvis trenger ikke fansen å vente så mye lenger, for utvikleren har bestemt at PC-spillet er så klart for lansering at det kommer tidligere enn forventet og starter i august i stedet for september, noe som betyr at du snart kan starte reisen din der valgene dine former verden og menneskene og skapningene som lever i den.

WrestleQuest (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 8. august

Har du noen gang tenkt at brytespill ikke har nok fantasy-RPG-elementer? I så fall er Mega Cat Studios' WrestleQuest spillet for deg. Denne pikselerte tittelen kombinerer klassisk RPG-kamp med wrestlingbevegelser, alt i en verden der profesjonell wrestling kolliderer med RPG-fantasi, og vil tilby et wrestlingspill som ikke ligner noe annet.

Atlas Fallen (PC, PS5, Xbox Series) - 10. august

Selv om det kan se ut som Forspoken, er Deck 13's Atlas Fallen et veldig annerledes spill. Dette action-RPG-spillet foregår i en sandig fantasiverden der guder en gang vandret blant menneskene, og spillerne får i oppgave å slå tilbake mot de gamle gudene som styrte verden ved hjelp av en kraftig hanske som kan forvandles til alle slags dødelige våpen. Med en verden som byr på mange hemmeligheter å oppdage og farlige monstre å jakte på, er Atlas Fallen et spill for fantasy-fans.

Stray Gods: The Roleplaying Musical (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. august

Det overnaturlige og virkeligheten kolliderer i Summerfall Studios' kommende tittel, Stray Gods: The Roleplaying Musical. I dette fortellingstunge eventyrspillet tar spillerne rollen som Grace, en kvinne som har fått sangens kraft av Last Muse, og ved hjelp av denne kraften må hun jobbe for å bevise at hun er uskyldig i Muse's død før den mytologiske gruppen kjent som Chorus henretter henne. Med et imponerende stemmeskuespill, inkludert Laura Bailey som Grace, og Troy Baker, Felicia Day, Rahul Kohli, Ashley Johnson med flere, vil du ikke gå glipp av denne.

Madden NFL 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. august

En ny NFL-sesong betyr et nytt Madden, og det er nettopp det vi får med Madden NFL 24. Årets spill vil ha Buffalo Bills Josh Allen som coverstjerne, og vil også by på en rekke velkomne forbedringer, inkludert den nye EA Sports Sapien karakterteknologien for mer realistiske modeller, FieldSENSE for bedre kontroll i spillsystemene og endelig også crossplay, slik at PC-, PS5- og Xbox Series-spillere kan spille sammen eller kjempe mot hverandre.

The Texas Chain Saw Massacre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. august

Spillet basert på filmen som er basert på virkelige hendelser, er nesten her. The Texas Chain Saw Massacre er et asymmetrisk skrekkspill som skal fange skrekken fra den ikoniske skrekkfilmen fra 1974. Ideen er at spillerne enten skal ta rollen som en av de brutale medlemmene av familien Slaughter som jakter på og hindrer ofrene i å rømme, eller som et offer der målet er å samarbeide for å finne en måte å unnslippe den skremmende familiens grep på. Det sier seg selv at Dead By Daylight -fans vil føle seg hjemme her.

Fort Solis (PC, PS5) - 22. august

Dette narrative eventyret som utspiller seg på Mars, ønsker å utnytte den urovekkende klaustrofobiske følelsen som sci-fi-thrillere har skapt opp gjennom årene. Fort Solis ber spillerne løse mysteriet om hva som skjer på den røde planeten, og gjør det gjennom en historie som strekker seg over fire unike kapitler. Med Roger Clark fra Red Dead Redemption 2 og Troy Baker fra The Last of Us i hovedrollene, vil dette eventyrspillet få håret til å reise seg fra start til slutt.

Immortals of Aveum (PC, PS5, Xbox Series) - 22. august

Spillet skulle egentlig ha debutert i juli, men en forsinkelse i siste liten førte til at Ascendant Studios' Immortals of Aveum ble utsatt til august, slik at utviklerne fikk litt ekstra tid til å fikse noen feil og forbedre ytelsen. I dette magiske FPS-spillet, som uten tvil er månedens mest etterlengtede tittel, tar spilleren på seg drakten som Jak, en Immortal som har fått i oppgave å slå tilbake mot tyrannen Sandraks hærer i håp om å redde den mystiske verdenen Aveum fra ødeleggelse.

Blasphemous 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 24. august

Blasphemous 2 fortsetter etter hendelsene i Blasphemous' Wounds of Eventide DLC, og fortsetter reisen til Penitent One, mens de fortsetter å utforske en opprivende verden fylt med mysterier og hemmeligheter. Denne oppfølgeren vil by på forbedrede kamper og sjefskamper, samt en mer tilpassbar spillestil, samtidig som den finner sted i en ny verden full av nye NPC-er å møte og oppdrag å utføre.

Armored Core VI: Fires of Rubicon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 25. august

FromSoftware ser aldri ut til å gi seg. Vi kan tilsynelatende alltid stole på at den anerkjente japanske utvikleren gir ut en ny AAA-tittel hvert år, og i 2023 kommer den i form av Armored Core VI: Fires of Rubicon, en retur til en serie som lenge har ligget i dvale. Denne oppfølgeren plasserer spillerne i mechs som kan tilpasses i stor grad, før de slippes løs i en verden der de møter enorm og overveldende motstand, og byr på den utfordrende opplevelsen vi er vant til fra studioet.

Sea of Stars (PC, Switch) - 29. august

Selv om det etter hvert vil debutere på PlayStation og Xbox, kommer Sabotage Studios' Sea of Stars først på PC og Switch. Denne pikseltittelen byr på et eventyr som tar spillerne med på en fengslende reise gjennom en fantasiverden, og åpner døren for utforskning, turbasert kamp og til og med en hel rekke tilleggsaktiviteter som fiske, matlaging, seiling og mye mer.

Under the Waves (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 29. august

August er virkelig proppfull av fortellingstunge eventyrspill, så det er ikke mer enn rett og rimelig at en Quantic Dream-utgitt tittel også melder seg på. Parallel Studio Under the Waves er et spill som kretser rundt den profesjonelle dykkeren Stan, som kjemper for å overvinne et livsendrende tap mens han bor dypt nede i havet i en tekno-futuristisk undervannsbåt i Nordsjøen. Under the Waves utforsker følelser som sorg og tap, og kombinerer dette med slående undervannsvyer, og stiller spørsmålet om Stan noen gang vil klare å komme seg opp på land igjen.

Goodbye Volcano High (PC, PS4, PS5) - 29. august

Måneden med fortellingstunge eventyrspill toppes av KO_OP's Goodbye Volcano High. Denne filmatiske historien dreier seg om en gruppe antropomorfe skapninger som står overfor utfordringen med å ta avskjed med videregående skole og gå videre i livet. Denne historien handler om å komme til slutten av en epoke, og spillet utforsker dette konseptet med sang og emosjonelt gripende dialog og opptredener.

Og der har vi det! Nok en måned er tilbakelagt. Vi kommer tilbake i slutten av august med neste episode av Games To Look For for å se hva september har å by på.