Spill å se etter - desember 2023

HQ

Det har vært et langt og travelt år, men nå er vi inne i sluttspurten. Før vi alle drar av gårde for å sole oss i juleglede og nyte høytiden sammen med venner og familie, har vi en siste Games To Look For å servere, og da spesielt med tanke på de nye lanseringene som er planlagt i desember 2023. Det er riktignok en ganske sparsom måned, så forbered deg på en ganske kort episode som avslutning på det mektige 2023.

HQ

SteamWorld Build (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 1. desember

The Station har bestemt seg for at det er på tide at fansen begynner å skape sine egne SteamWorld-eventyr, og i tråd med dette har utvikleren nå laget SteamWorld Build. Dette simulerings- og strategispillet handler om å utvinne og samle ressurser og deretter bruke dem til å oppgradere og forbedre en voksende by. Presset med å administrere en stadig større gård og farene som lurer dypt under overflaten, gjør at SteamWorld Build gir den langvarige serien en ny vri.

Dette er en annonse:

HQ

Arizona Sunshine 2 (PC, PS5) - 7. desember

Det er ikke ofte vi bestemmer oss for å fremheve virtual reality-spill på Games To Look For, men med tanke på at desember er en karrig måned, tenkte vi at vi skulle gi Arizona Sunshine 2 litt oppmerksomhet. Denne oppfølgeren til fansenes favoritttittel, som kommer til PC, PlayStation 5 og Meta Quest VR-systemer, lar spillerne skyte og skjære gjennom horder av levende døde mens de trives i ørkensolens varme.

HQ

Dette er en annonse:

Warhammer 40 000: Rogue Trader (PC, PS5, Xbox Series) - 7. desember

Det er få universer som er mer til stede i spillverdenen enn Warhammer. Owlcat Games føyer seg inn i rekken av Warhammer-prosjekter og serverer et klassisk rollespill med en rik historie som utspiller seg i 40 000-epoken og følger mannskapet på et gigantisk voidship på jakt etter nye muligheter til å tjene raske penger i de enorme og farlige områdene som mange anser som Imperiets bakevje.

HQ

Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PS5, Xbox Series) - 7. desember

Månedens desidert største lansering er Ubisofts Massive, som i årevis har samarbeidet med James Camerons Lightstorm Entertainment for å gi fansen en autentisk og frisk interaktiv versjon av det berømte sci-fi-universet. Avatar: Frontiers of Pandora er nettopp denne skapelsen, et spill som ser ut til å ta det som Far Cry har gjort så populært, og deretter gi det et pandoransk strøk maling. Hvis du noen gang har hatt lyst til å føle hvordan det er å være Na'Vi, er dette spillet for deg.

HQ

Terminator: Dark Fate - Defiance (PC) - 7. desember

Skynet gir seg ikke. Verden er nok en gang truet av den farlige robothæren Terminator, og det er din jobb å lede restene av menneskeheten i deres forsøk på å sette en stopper for Legion. Dette RTS-spillet kommer kun til PC og vil inneholde en enspillerkampanje som dreier seg om en kommandant i militærstyrken Founders, som får i oppgave å stoppe Legion og forpurre planene deres, samtidig som du kan glede deg over konkurransemodusene flerspiller og skirmish.

The Day Before (PC) - 7. desember

Det høres kanskje høyst unaturlig ut, men The Day Before debuterer som et Early Access-prosjekt på PC i desember. Fntastic legger endelig sin etterlengtede, lovende, men uprøvde tittel i hendene på fansen, og ber dem ta fatt på en farlig versjon av en postapokalyptisk nåtid på den amerikanske østkysten, der de levende døde bare er én av mange trusler som kan vise seg å bli et problem.

HQ

House Flipper 2 (PC) - 14. desember

Vi elsker å kjøpe forferdelige hus, pusse dem opp og selge dem videre med stor fortjeneste, og det er nettopp derfor Frozen District er i ferd med å lansere oppfølgeren House Flipper på PC i desember. House Flipper 2 kommer til konsollene noen måneder senere, i 2024, og vil gi spillerne bedre og flere muligheter til å forbedre eiendommene de kjøper, noe som ytterligere forbedrer tilpasningsmulighetene og personaliseringspotensialet i denne oppfølgeren.

HQ

Pokémon Scarlet/Violet: The Hidden Treasure of Area Zero - The Indigo Disk (Switch) - 14. desember

Vi pleier vanligvis ikke å dekke utvidelser på Games To Look For, men siden dette uten tvil er det største og eneste store førstepartstillegget som kommer til Switch i desember, måtte vi ta det med. Pokémon Scarlet/Violet utvides for andre og siste gang denne måneden, når The Hidden Treasure of Area Zero - The Indigo Disk debuterer, og bringer med seg et nytt område fullpakket med alle slags nye og tilbakevendende lommemonstre, samt flere trenere å kjempe mot og en ny historie å følge.

HQ

Og der har vi det. 2023 er offisielt i boks i Games To Look For-sammenheng. Vi kommer tilbake i slutten av desember, i løpet av julen, for å gi deg en forhåndsvisning av de største og mest spennende spillene som er planlagt for 2024 som helhet, før vi ser spesifikt på januar 2024 tidlig på nyåret.