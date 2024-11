Spill å se etter - desember 2024

HQ

Det er årets siste måned, og det betyr én ting for videospillsektoren: en tidsplan med bare en håndfull store spill og en måned som er veldig, veldig frontbelastet. Det stemmer, for den mest fantastiske tiden på året kan vi se frem til en samling interessante spill som gjør sin ankomst, men flertallet vil debutere i god tid før The Game Awards ved månedens midtveismarkør. Så, med dette som tilfelle, la oss gå videre med finalen Games To Look For i 2024.

Infinity Nikki (PC, PS5, iOS, Android) - 5. desember

Vi starter måneden med et spill som har fått mange tilhengere i det siste. Dette koselige spillet i en åpen verden handler om å kle seg ut og utforske et land fullt av magi og mystikk. Spillet, som er kjent som Infinity Nikki, har over 34 millioner forhåndsregistreringer på PC, PlayStation og mobil, noe som gjør det til et av årets mest ettertraktede spill hittil, og dette skyldes utvilsomt delvis den Animal Crossing-lignende avslappende og avslappende dynamikken og estetikken.

Fantasian Neo Dimension (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 5. desember

Hvis du har vært en hyppig bruker av Apple Arcade helt siden debuten, har du kanskje allerede spilt dette JRPG-spillet fra faren til Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Fantasian Neo Dimension er den utvidede og forbedrede versjonen av det spillet, som nå kommer til PC og konsoller sammen med en oppdatering som tilbyr engelsk og japansk voice-over, et nytt vanskelighetsalternativ og flere funksjoner. Med den ikoniske Nobuo Uematsu som komponist på lydsporet, vil JRPG-fans ikke gå glipp av dette.

Skydance's Behemoth (PC, PS VR2, Meta Quest) - 5. desember

Det første av to virtual reality-spill på listen vår for desember. Skydance's Behemoth er et ambisiøst prosjekt som tar spillerne inn i Forsaken Lands, et falleferdig rike hjemsøkt av tragedie, alt for å gå inn i skoene til Wren the Hunter, en kriger som ønsker å redde seg selv og landsbyen hans. Denne oppgaven blir imidlertid ikke så enkel som den høres ut, ettersom Wren må kutte ned de mange forferdelige og enorme Behemoths som befolker landet for å få jobben gjort og fullføre denne herkuliske utfordringen.

Delta Force (PC) - 5. desember

Ok, så la oss bare avklare noen punkter her. Delta Force lanseres ikke fullt ut i desember, men debuterer snarere det de kaller en Global Open Beta. Dette i seg selv er imidlertid litt av et triks, fordi det vil bety at spillet i sin nesten helhet er tilgjengelig for fans å hoppe inn i og glede seg over når de finner det passende. Hvis du begynner å bli lei av Call of Duty: Black Ops 6 og ikke har følt Battlefield kløe på mange år, vil du definitivt holde øye med Delta Force og dets stramme taktiske FPS-handling.

UFL (PS5, Xbox Series) - 5. desember

Det er ikke lett å være en konkurrent til EA Sports FC og eFootball, men det er nettopp det UFL har til hensikt å være. Med Cristiano Ronaldo i ryggen debuterer dette sportsspillet på konsollene i begynnelsen av måneden, og tilbyr en alternativ versjon av digital fotball enn den vi har blitt så vant til. Selv om det ikke helt kan skryte av det samme nivået av eksklusive forpliktelser som Konami og EAs kolleger, vil UFL inneholde noen få stjerner og lag som konkurrentene ikke kan tilby, inkludert den legendariske portugisiske støttespilleren og coverstjernen.

Path of Exile 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 6. desember

Igjen, dette er litt av et triks ettersom Path of Exile 2 ikke vil lanseres fullt ut i desember, da det i stedet kommer som et Early Access-prosjekt. Med et tett action-RPG-spill i en brutal fantasiverden og seks spillbare klassetyper ved lanseringen, ser Path of Exile 2 ut til å være et ideelt valg for alle som ønsker å oppleve noe litt annerledes etter en sommer preget av Diablo IVs Vessel of Hatred -utvidelse.

Marvel Rivals (PC, PS5, Xbox Series) - 6. desember

Helteskytingssjangeren har vært en vanskelig nøtt å knekke i det siste, men det hindrer ikke NetEase og Marvel i å slå seg sammen og prøve likevel. Resultatet er Marvel Rivals, en lagbasert flerspiller-helteskyting med en samling av tegneserietitanenes største helter og skurker i hovedrollene, og som setter dem opp mot hverandre i en rekke ulike spillmodi og på kjente og ikoniske kartlokasjoner. Det sier seg selv at Overwatch fans og Marvel elskere ikke vil gå glipp av dette.

Indiana Jones and the Great Circle (PC, Xbox Series) - 9. desember

Unektelig den største lanseringen i desember måned, folkene over på MachineGames er klare til å ta oss med på et storslått eventyr som verdens mest berømte arkeolog. Indiana Jones and the Great Circle vil se Troy Baker gi stemme til Harrison Fords mest berømte karakter i et actioneventyr som passer med mystikk, intriger og alt det typiske sviket og gåteløsningen som Indys innsats vanligvis resulterer i. Med en debut som en dag en Game Pass lansering, vil dette sannsynligvis være på toppen av mange fans ønskelister.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. desember

Et herlig retro-preget beat 'em up. Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind er en actiontittel som kombinerer de berømte heltene og levende pikselkunst i en interaktiv opplevelse der teamet møter en robotisk reinkarnasjon av en av sine største fiender: den mektige Robo-Rita. Ved å reise tilbake i tid for å redde fremtiden, må Power Rangers samarbeide for å overvinne denne dødelige motstanderen og hennes yngre motstykke.

Monument Valley 3 (iOS/Android) - 10. desember

Et av de mest ikoniske moderne mobilspillene får en oppfølger denne måneden. Monument Valley 3 kommer på iOS og Android som en del av Netflix Games -tilbudet, og med det følger en hel rekke imponerende og fantastiske gåter å løse. Med slående nivåer og en livlig kunststil i tillegg, ser Monument Valley 3 ut til å bli en passende del av serien, som har fengslet utallige spillere helt siden 2014.

Flint: Treasure of Oblivion (PC, PS5, Xbox Series) - 17. desember

Uken før årets mest festlige uke kommer Flint: Treasure of Oblivion, som tar oss med tilbake til sjørøveriets gullalder for å oppleve en historie basert på den ikoniske fortellingen i den klassiske romanen Treasure Island. Spillet er utformet som et taktisk RPG, der Captain Flint og mannskapet hans seiler på havet i jakten på en mystisk skatt, mens de møter rivaliserende sjørøvere og den kongelige marinen, i en fortelling som er fortalt i tegneseriestil.

Alien: Rogue Incursion (PC, PS VR2) - 19. desember

Det siste spillet vi fremhever i 2024, Alien: Rogue Incursion er det første Alien -spillet som noensinne har fordypet seg utelukkende i virtual reality-formatet, med denne tittelen som ser en strandet Colonial Marine som har til oppgave å overleve på en karrig planet med ingenting annet enn deres sansende AI for selskap og mens de blir jaktet av den perfekte organismen, Xenomorph. Med en planlagt lansering på Steam VR og PS VR2 i desember, vil spillet også komme til Meta Quest 3 på nyåret.

Det var det. De siste spillene å se etter i 2024 er i bøkene. Når dette er gjort og støvet, må du huske å komme tilbake i begynnelsen av det nye året når vi tar et glimt av hva januar 2024 har i vente for videospillfans.