Spill å se etter - desember 2025

Det er årets siste måned, og det betyr at det er tid for kalenderårets siste Games To Look For. Som alltid i desember er det en veldig, veldig frontbelastet måned som serverer et ganske lavt antall store spill som er verdt å merke seg. Imidlertid, med The Game Awards som skjer i den andre uken i måneden, er det alltid rom for overraskende skyggedråper som kan pakke ut månedens tidsplan ytterligere. Så følg med, og frem til da, se frem til følgende spill som debuterer i den morsomste og mest festlige perioden av året.

Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 1. desember

Den første dagen i desember starter med et pikselert beat 'em up fra Tribute Games. Etter tidligere å ha lånt ut talentene sine til å lage Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, og nå samarbeider det talentfulle teamet med Marvel for å skape et eventyr som tar oss med ut i kosmos for å møte Annihilus og hans horder av insekter. Med 15 av Marvels mest fremtredende helter som spillbare alternativer og et tag-team-byttesystem å administrere, ser dette ut til å bli en morsom arkadeopplevelse å starte måneden på.

Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2. desember

For ikke lenge siden, i en galakse tydelig nærmere enn forventet, vil den episke verdenen til Star Wars kollidere med Bungies langvarige looter-shooter Destiny 2, alt som en del av Renegades -utvidelsen. Dette neste kapittelet er den andre delen av The Fate Saga og bringer en rekke temavåpen, fiender, verktøy og historieinnhold som til og med inkluderer spillere som kan oppdage sin egen lyssabel - eller som det er kjent her, en Praxic Blade. Den andre delen til Year of Prophecy innholdsplan, dette vil se ut til å gjenopplive Destiny 2 gnisten for mange fans.

Red Dead Redemption (PS5, Xbox Series, Switch 2, Android, iOS) - 2. desember

Du trenger ikke at vi forteller deg hva dette spillet er, ettersom det nå er et av de mest berømte RPG-ene gjennom tidene. Rockstars elskede historie, den andre delen i Red Dead -serien, kommer endelig til dagens generasjon konsoller og også mobile enheter, noe som betyr at enda flere fans kan sole seg i historien om John Marston og hvordan han jakter på mange av sine tidligere lovløse gjengkolleger for å holde loven på avstand.

Sleep Awake (PC, PS5, Xbox Series) - 2. desember

Det er den mest festlige og hyggelige tiden på året, så hvorfor ikke polarisere det med en tur inn i en psykologisk skremmende dystopisk by i det neste skrekkspillet som utgis av Blumhouse Games. Sleep Awake følger en kvinne som må forsøke å overleve i denne harde virkeligheten, samtidig som hun må overvinne søvnens tiltrekningskraft, ettersom folk i denne byen på sjokkerende vis har forsvunnet hver gang de legger hodet til hvile. Skummelt, ikke sant? For skrekkfans ser dette ut til å være en å se.

Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) - 4. desember

Månedens største lansering (et prosjekt som debuterer samme dag som den tittelen det vil konkurrere mest med i desember...), Nintendos siste førstepartsspill for året vil bringe tilbake Samus Aran og se Metroid Prime -serien utvidet med det etterlengtede fjerde offisielle kapittelet. Dette spillet, kjent som Metroid Prime 4: Beyond, byr på den karakteristiske intense førstepersons-actionen og et Metroidvania-oppsett, men utvikler det med nye mekanikker, funksjoner og nivåer å utforske og mestre.

Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 4. desember

Månedens andre store lansering kommer fra Square Enix, som utvider HD-2D-verdenen til Octopath Traveler med en offisiell og veldig ambisiøs prequel. Dette spillet, som er omtalt som Octopath Traveler 0, vil fortelle historien om gjenopprettelsen og gjengjeldelsen av de guddommelige ringene og spinne en fortelling som strekker seg over hele landet Orsterra. Dette hevdes å være en absolutt JRPG-behemoth som kan kreve 100 timers spilletid for å overvinne, og kan være det perfekte spillet for de som er desperate etter et historierikt og utfordrende eventyr i desember.

Skate Story (PC, PS5, Switch 2) - 8. desember

Neste opp er et indie-alternativ fra Sam Eng. Skate Story er en uvanlig og merkelig opplevelse som følger en demon i underverdenen, laget av glass og smerte, som ser ut til å unnslippe det grusomme riket ved å ta djevelen opp på en avtale. Hva er oppgaven, spør du? Bevæpnet med bare et skateboard må du skøyte til månen og svelge den hel... Jepp, en ganske stor bragd, men en som kan gjøres enda morsommere ved å flippe, triksing og grinding deg til frelse.

Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series) - 9. desember

For å holde oss til temaet med sære indiespill, er neste tittel verdt å merke seg rytmeeventyret Unbeatable, en historie som utspiller seg i en verden der musikk, ironisk nok for det aktuelle spillet, er ulovlig. I rollen som Beat og bandet hennes, som er på flukt fra loven, ser denne fortellingstunge opplevelsen ut til å kombinere arkade-rytmespill med følelsesladet historiefortelling for å skape et eventyr som ikke ligner mye annet.

Pioneers of Pagonia (PC) - 11. desember

Etter en lang periode som Early Access-spill, er Envision Entertainments Pioneers of Pagonia klar til å gjøre sin storslåtte ankomst i sin 1.0-lanseringsstatus. Dette kolonisimulerings- og strategispillet kommer fra det visjonære sinnet som kokte sammen ideen til The Settlers, og handler om å utvikle en blomstrende og dyktig by i en verden med rikelig med ressurser, magi å mestre og fiendtlige trusler å overvinne. For de som liker sim-/strategispill, er dette spillet verdt å holde et øye med.

Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 12. desember

Har vi vært her før...? Jepp, vi setter foreløpig Bitmap Bureau's Terminator 2D: No Fate som det siste spillet på denne månedens GTLF, alt med det ekstra forbeholdet at denne arkadefortellingen av den elskede actionoppfølgeren har gjort litt av en vane ut av å bli forsinket. I skrivende stund lanseres dette spillet 12. desember, men historien viser at dette kan endre seg, så ikke hold pusten på spillet før du har det i hendene...

Og det gjør det nok en gang. Nok et år med spill å se etter er i bøkene. Igjen, det kan være noen overraskelser å legge til i disse spillene, avhengig av hva som skjer på The Game Awards og noen av de andre showene som skjer i løpet av den uken, men hvis ikke, har du i det minste disse spillene å se frem til i forkant av den mest festlige tiden på året. Vi kommer tilbake nå på nyåret, hvor vi tar en titt og ser hva januar 2026 har i vente for videospillfans.