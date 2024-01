Spill å se etter - februar 2024

HQ

Etter en januar som bød på noen utrolig godt mottatte titler og til og med en rekordstor PC-lansering, er vi nå på vei inn i februar, en måned som rett og slett er stappfull. Med alt fra actioneventyr til flerspillertitler, strategititler til rollespill, indiespill og gåter, er den andre måneden i 2024 en du ikke bør gå glipp av. Så la oss dykke ned i en ny episode av Games To Look For for å se hva februar byr på for spillere over hele verden.

Granblue Fantasy: Relink (PC, PS4, PS5) - 1. februar

Vi starter måneden med et spill som JRPG-fans uten tvil har sett frem til. Granblue Fantasy: Relink tar spillerne med til Zegagrande Skydom, en rik og vidstrakt luftverden proppfull av spennende muligheter og overveldet av en farlig og dødelig invasjonsstyrke. Det sier seg selv at det er mye å glede seg over i dette lovende action-RPG-spillet.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series) - 2. februar

En av de største utgivelsene denne måneden, Suicide Squad: Kill the Justice League er Rocksteadys etterlengtede retur til Arkham-verdenen. Vi har droppet enspillerfokuset for å gi oss en bombastisk co-op-opplevelse, og endelig får vi ta på oss rollen som skurkene når vi skal ta knekken på Justice League.

Persona 3 Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2. februar

Atlus ser ut til å være på vei oppover for tiden, og mens vi venter på Metaphor: ReFantazio debuterer, kan vi holde oss opptatt med en retur til Persona 3. Persona 3 Reload kommer med nye historiescener, karakterstemmer og mye mer for fans som er tilbake, og gir de som ennå ikke har hatt sjansen til å spille det sjangerdefinerende rollespillet muligheten til å besøke det for første gang.

Foamstars (PS4, PS5) - 6. februar

Hva skjer når du bytter ut Splatoons maling med bobler? Vel, du får Foamstars. Den nyeste tittelen fra Square Enix er et flerspillerspill der to lag bruker unike figurer for å vinne mest mulig territorium på en kaotisk arena i stadig utvikling. Med flere spillmoduser, åtte lanseringsfigurer og til og med gratis tilgang for PlayStation Plus-abonnenter er det mange grunner til å glede seg til dette fargerike konkurranseprosjektet.

Helldivers 2 (PC, PS5) - 8. februar

Gjør du din del? Hvis det noen gang har vært et spill som har minnet oss om Starship Troopers, så er det Helldivers 2. Arrowhead Game Studios gir oss masse sci-fi-action i begynnelsen av måneden, mens vi sporer opp så mange utenomjordiske trusler som mulig og får dem til å eksplodere.

Banishers: Ghosts of New Eden (PC, PS5, Xbox Series) - 13. februar

Nybyggere i et nytt land blir hjemsøkt av en forbannelse, og det er opp til deg som Banisher å sørge for at disse åndene ikke skader samfunnet. Siden dette action-RPG-spillet kommer fra Don't Nod, kan vi forvente oss en dyp historie med mange konsekvenser for handlingene våre, i tillegg til mange skumle ånder å bekjempe og et interessant sted å utforske.

Ultros (PC, PS4, PS5) - 13. februar

Selv om Hotline Miami-spillene ikke er for alle, har de skapt sin egen nisje i det store spillmiljøet, og en stor del av dette skyldes den utrolige grafikken. Designeren bak mange av disse bildene er nå tilbake med en futuristisk metroidvania/hagesimulator i Ultros. Hvis du vil bli psykedelisk i februar, trenger du ikke lete lenger.

Solium Infernum (PC) - 14. februar

Hvis du liker storslått strategi eller bare vil ha en god grunn til å kødde med vennene dine, kan Solium Infernum være spillet for deg. I dette spillet settes helvetes herskere opp mot hverandre, og du må bruke både kløkt og djevelsk makt for å sette deg selv på toppen av Pandemoniums trone.

Skull and Bones (PC, PS5, Xbox Series) - 16. februar

Kan dette spillet endelig se dagens lys? De fleste av oss kommer ikke til å tro at Skull and Bones har kommet ut før vi spiller det, men det ser ut til at Ubisoft endelig er klare til å ta oss med til havs i piratspillet vi har ventet på i årevis.

Mario vs. Donkey Kong (Switch) - 16. februar

Donkey Kong har bare stjålet alle mini-Mario-lekene fra fabrikken, og siden Mario sannsynligvis kommer til å tjene en god slant på disse varene, har han ikke tenkt å la ham slippe unna. Jakt på Donkey Kong i over 100 puslespillbaserte nivåer i denne tilbakevendingen til en klassisk Mario-tittel.

Pacific Drive (PC, PS4, PS5) - 22. februar

I Pacific Drive befinner du deg alene i en surrealistisk forestilling av det nordvestlige Stillehavet. Med bilen som eneste følgesvenn må du samle ressurser og unngå de overnaturlige farene som venter i Olympic Exclusion Zone. Hver tur inn i sonen byr på nye utfordringer, men med risikoen følger også belønning, som regel i form av en oppgradering av bilen din.

Nightingale (PC) - 22. februar

Strandet i et merkelig rike, et som er svært ulikt vårt eget etter at en portal kollapser bak deg, må du lære deg å overleve i Faewild i håp om å bli en Realmwalker. Nightingale er en Early Access-lansering, men for fans av overlevelsesspill i enspiller- og samarbeidsmodus ser det ut til å by på massevis av samling, håndverk og bygging som sjangeren er så kjent for.

Star Wars: Dark Forces Remaster (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 28. februar

Disney har gitt grønt lys for remastering av flere Star Wars-videospill i årenes løp, og i februar får vi se den neste utvidelsen i rekken. Star Wars: Dark Forces Remaster gir det ikoniske action-FPS-spillet et nytt strøk maling og forbedrer ytelsen, samtidig som det beholder den karakteristiske boomer shooter-stilen som gjorde det til en fanfavoritt i utgangspunktet.

Final Fantasy VII: Rebirth (PS5) - 29. februar

Final Fantasy VII: Rebirth er uten tvil månedens største lansering, og fortsetter å fortelle historien om Cloud Strife og hans allierte i arbeidet med å redde verden fra den farlige og formidable Sephiroth. Denne andre delen av nyinnspillingen av Square Enix' lange og anerkjente rollespill tar gjengen med til nye steder for å kjempe mot nye motstandere og noen gjengangere, i tillegg til å introdusere en rekke nye mekanikker og spillfunksjoner som ser ut til å løfte Final Fantasy VII-opplevelsen betraktelig.

Og der har vi det, nok en GTLF i bøkene. Kom tilbake om en måned for å se hva mars 2024 bringer for gamere i alle former og størrelser.