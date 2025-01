Spill å se etter - februar 2025

HQ

Etter en jevn første måned av året er det på tide å forberede seg på det som kan bli en veldig imponerende februar. På grunn av noen få forsinkelser kommer det ikke til å bli så fullpakket og proppfullt som vi en gang fryktet, men det er fortsatt mange store AAA-titler som ankommer denne måneden, med RPG- og JRPG-fans som uten tvil vil bli helt begeistret. Med dette i bakhodet er det på tide å dykke inn i neste episode av Games To Look For.

Kingdom Come: Deliverance II (PC, PS5, Xbox Series) - 4. februar

Warhorse Studios' middelalder-RPG-oppfølger er en tidlig Game of the Year-kandidat for mange, og tar oss tilbake til 1400-tallet for å oppleve verden gjennom øynene til den unge Henry, sønnen til en smed som begir seg ut på et storslått oppdrag for å ta hevn for sine myrdede foreldre. Dette spillet ser ut til å gi en virkelig autentisk og dyp simulering av middelalderens Europa, med en bred og kompleks kampsuite som er designet for å gjenspeile alle vanskelighetene og utfordringene som fulgte med å være en kriger i denne perioden. Med titalls og titalls og titalls timer med lovet innhold, er dette satt til å være en RPG-behemoth.

Civilization VII (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 11. februar

Si Meiers berømte 4X-strategiserie vender tilbake denne måneden med den syvende hovedutgaven. Civilization VII har som mål å gi spillerne alle verktøyene og systemene de trenger for å bygge et imperium som verden aldri før har sett maken til. Enten du ønsker å skape en kulturell gigant, en søyle i den vitenskapelige utviklingen, en økonomisk mastodont eller et krigshissende monster, vil Civilization VII oppfylle dine største ambisjoner. Spillet lanseres på nåværende og forrige generasjons plattformer og til og med Nintendo Switch, og vil ha fullstendig krysspilling ved lansering.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PC, PS4, PS5, Switch) - 14. februar

Den andre delen av Calvard -buen kommer denne måneden når The Legend of Heroes: Trails of Daybreak II debuterer, og bringer med seg flere innovasjoner og forbedringer i forhold til forgjengeren. Med en ny sømløs overgang mellom feltkamper og kommandokamper, et forbedret LGC-justeringssystem og forbedret grafikk, ser dette neste kapittelet i historien ut til å tilby en RPG-opplevelse som ikke ligner på noen annen.

Tomb Raider IV-VI Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 14. februar

Etter de remastrede versjonene av de tre første Tomb Raider -spillene, samler og forbedrer denne siste samlingen også den fjerde, femte og sjette tittelen. Alle tre spillene, Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles og Tomb Raider: The Angel of Darkness, har forbedret grafikk, men har også bevart den originale polygonale grafikken som kan aktiveres hvis du foretrekker en klassisk touch. Denne samlingen er tilgjengelig på alle plattformer, og er ideell for de som ønsker å oppleve noen av Lara Crofts mest elskede eventyr på nytt eller for andre gang.

Date Everything (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 14. februar

Hvis du er på utkikk etter et bisart og merkelig indiespill i februar, trenger du ikke lete lenger. Sassy Chap Games' Date Everything er en tittel som bokstavelig talt lar deg romantisere hver eneste ting du ser på. Det er en datingsimulator basert på en sandkasse der ideen er å date hverdagslige gjenstander, det være seg en røykvarsler, kjøleskapet ditt, toalettet eller til og med din knusende overveldende følelse av eksistensiell frykt. Jepp, du har sannsynligvis aldri spilt eller sett en datingsimulator som denne.

Avowed (PC, Xbox Series) - 18. februar

Nok et stort rollespill. Obsidians neste tittel er Avowed, en fantasyopplevelse som tar spillerne inn i det magiske riket Living Lands. Ideen i dette spillet er å bli en Aedyr, en utsending som har fått i oppgave å undersøke rykter om en voksende pest som påvirker denne vidunderlige verdenen. Du må reise rundt i landet, møte og hjelpe lokalbefolkningen, bekjempe farlige trusler, avdekke hemmeligheter og til slutt forme opplevelsen etter hvordan du vil spille. Med en dyp kampsuite som inkluderer nærkamp og magiske formularer, og et bredt tilpasningselement som gjør det mulig for spilleren å skape en unik protagonist, håper dette spillet å bli et av de mest unike rollespillene i 2025.

Lost Records: Bloom & Rage - Tape 1 (PC, PS5, Xbox Series) - 18. februar

Første halvdel av Don't Nods neste fortellerfokusert eventyr. Lost Records: Bloom & Rage kommer i februar og bringer med seg en del av historien som dreier seg om den unge rollebesetningen av fire videregående jenter på 90-tallet når de møter en uforklarlig hendelse som vil forandre livene deres for alltid. Historien fra Tape 1 vil deretter ta seg opp litt senere enn forventet, ettersom andre halvdel, Tape 2, vil debutere i april etter å ha blitt forsinket fra mars.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. februar

Vi har ikke forventet annet enn sprøhet og raritet fra Ryu Ga Gotoku Studio i det siste, og det er nettopp det vi får mer av i februar med det neste store tilskuddet til Like a Dragon -serien. Spillet er kjent som Pirate Yakuza in Hawaii, og handler om Goro Majima, som etter å ha forlist på en øy i Stillehavet og mistet hukommelsen, begynner å reetablere seg som en fryktinngytende kraft på de syv hav ved å kjempe mot pirater og kriminelle i jakten på en legendarisk skatt. Jepp, hvis du fortsatt lurer, så er dette ment å være et Yakuza -spill.

Monster Hunter: Wilds (PC, PS5, Xbox Series) - 28. februar

Månedens siste etterlengtede og ambisiøse AAA-tittel. Monster Hunter: Wilds er neste kapittel i den langvarige JRPG-serien, et prosjekt som byr på massivt oppgradert grafikk og spillopplevelse, og som tar spillerne med til det farlige og en gang så ubebodde Forbidden Lands for å jakte på en mystisk skapning som har ødelagt en lokal landsby. Denne tittelen vil by på nye utfordringer og trusler, men også mange nye muligheter til å vokse i makt og etablere ditt navn blant monsterjegerlegendene.

Det var februar i bøkene. Husk å komme tilbake om noen måneder hvor vi ser på hva mars 2025 har i vente for videospillfans.