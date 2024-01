Spill å se etter - januar 2024

HQ

Det er en ny måned, og det betyr én ting ... I løpet av de neste dagene og ukene kommer det en hel rekke nye, spennende spill. Vi har nylig tatt en titt på de største spillene som debuterer i løpet av 2024, men nå retter vi oppmerksomheten mot januar måned for å se på de lovende nyhetene som blir tilgjengelige for spillere av alle slag. Så la oss sette i gang med de første spillene du bør se etter i 2024, med kampspill, rollespill, actioneventyr og mer til.

War Hospital (PC, PS5, Xbox Series) - 11. januar

Utvikleren Brave Lamb Studio innleder måneden med å lansere sin isometriske RTS-tittel basert på 1. verdenskrig. Spillet heter War Hospital og går ut på å drive et feltsykehus under den store krigen. Ved å lede en tropp med sanitetssoldater gjennom farlige miljøer og hjelpe mennesker i nød, ser dette ut til å bli en unik versjon av en overlevelsesopplevelse i krig.

Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 18. januar

Ubisoft fortsetter sin serie med å lansere en AAA-tittel i måneden med tilbakekomsten av sin berømte actioneventyrserie. Prince of Persia: The Lost Crown handler om krigeren Sargon som får i oppgave å reise til det tidskorrupte Qaf-fjellet i et forsøk på å redde prinsen av Persia selv, som har blitt bortført. Med fartsfylt action, variert plattformspill og en rekke utfordrende fiendetyper blir The Lost Crown et av månedens største spill.

Turnip Boy Robs a Bank (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 18. januar

Turnip Boy og Pickled Gang er tilbake igjen, og denne gangen utvider de sitt kriminelle liv ved å prøve seg som bankranere. Denne siste tittelen i den søte, men likevel bekymringsfulle serien ber spillerne om å planlegge et ran, riste ut gisler, stjele verdisaker og samtidig navigere i de komplekse dypene av Botanical Bank i håp om å sikre seg en lønningsdag som aldri før.

New Cycle (PC) - 18. januar

Utvikleren Core Engage ser ut til å bli en av de første som lanserer et prosjekt i 2024, når strategi-bybyggerspillet New Cycle kommer til PC denne måneden. I New Cycle skal spillerne lede og bygge opp en sivilisasjon som overlever etter et katastrofalt solutbrudd, og det handler om å starte på null og bruke menneskelig intuisjon og motstandskraft for å sikre overlevelsen til en folkestamme.

The Last of Us: Part II Remastered (PS5) - 19. januar

Du kjenner historien og har sikkert allerede spilt den, men hvis ikke er The Last of Us: Part II Remastered den perfekte anledningen til å gjøre det. Denne versjonen av det berømte action-eventyrspillet inneholder noen kjærkomne visuelle forbedringer og ytelsesforbedringer, men enda viktigere er at den inkluderer en rekke nye måter å spille og nyte tittelen på, i form av Lost Levels som gir et innblikk i tidlig utvikling og en No Return roguelike-modus som bruker tilfeldige møter for å utfordre spillerne. Det sier seg selv at dette blir en oppgradering du ikke vil gå glipp av.

The Cub (PC, PS4, PS5) - 19. januar

The Cub fra Demagog Studio er inspirert av klassiske og utfordrende Sega-spill fra 90-tallet, og er et plattformspill der spilleren parkerer i ruinene av menneskeheten mens han eller hun blir forfulgt av de ultrarike restene av sivilisasjonen som har flyktet til Mars for å unnslippe en ødeleggende miljøkatastrofe. Hvert nivå skal også fortelle en historie, og spillet byr på miljømessige gåter og et lydspor som etter sigende skal gjenspeile apokalypsebølgetemaet.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PC, Ps4, Xbox One, Switch) - 25. januar

Apollo Justice er den ultimate serien om rettssaker: Ace Attorney Trilogy samler tre av seriens mest kjente spill i én megasamling med oppdatert HD-grafikk og noen andre spesielle bonuser. Hvis du aldri har hatt sjansen til å oppleve denne ikoniske serien, er denne trilogien et perfekt sted å begynne.

Like a Dragon: Infinite Wealth (PC, PS5, Xbox Series) - 26. januar

Med en av tidenes mest minneverdige avsløringer samler Like a Dragon: Infinite Wealth samler Ichiban Kasuga og Kazuma Kiryu i en episk historie som lar spillerne trives og sole seg i Hawaiis solskinn. Med løfter om fartsfylte RPG-kamper, mange minispill og til og med muligheten til å fortsette å utforske Japan, ser denne tittelen ut til å bli det neste store spranget for Yakuza-serien.

Tekken 8 (PC, PS5, Xbox Series) - 26. januar

I januar avsluttes noen episke måneder for fightingfans. Etter Street Fighter 6 og Mortal Kombat 1 lanserer Bandai Namco også Tekken 8, som viderefører den lengste sammenhengende historien i spillverdenen, og bringer 32 nye og kjære fightere i front i kamper med ny mekanikk og nye systemer, og alt sammen med fantastisk high-fidelity-grafikk. Du vil ikke gå glipp av Tekken 8, som byr på mange ulike moduser.

Dette var nok en episode av Games To Look For. Kom tilbake om en måned for å se hva februar 2024 har å by på for spillere over hele verden.