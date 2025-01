Spill å se etter - januar 2025

HQ

Det er et nytt år, og det betyr bare én ting! Spill. 2025 har potensial til å bli et år for ettertiden med en imponerende og imponerende rekke spennende AAA- og indie-lanseringer, men dette potensialet er noe som vil bli realisert fra februar og utover. Januar er som vanlig en jevnere måned med færre store utgivelser å holde øye med, men det betyr ikke at det ikke finnes en rekke kvalitetsprosjekter som er verdt å glede seg til. Så, med dette som utgangspunkt, la oss dykke ned i en ny episode av Games To Look For.

Hyper Light Breaker (PC) - 14. januar

For å starte ting, vender vi tilbake til den fantastiske verdenen til Hyper Light for å oppleve det actionfylte Hyper Light Breaker. Denne splitter nye delen av serien tar spillerne med inn i Overgrowth, et nytt rike bebodd av farlige fiender og mektige sjefer. Ideen er å utforske denne levende, prosedyregenererte 3D-verdenen alene eller sammen med noen få venner, samle kraft og styrke og til slutt slåss mot de truende sjefene for å tjene ressurser som kan bidra til å forbedre og utvide en hub-bosetning mellom løpene. Det skal sies at Hyper Light Breaker er et Early Access-spill, noe som betyr at det vil fortsette å endre og utvide seg på veien mot 1.0-versjonen.

Donkey Kong Country Returns HD (Switch) - 16. januar

Nintendo Switchs solnedgangstid fortsetter, og det er ingen klar slutt i sikte ennå. Mens vi fortsetter å vente på at den japanske spillgiganten skal presentere og avsløre sin maskinvareetterfølger, fortsetter listen over eksklusive prosjekter for det nåværende systemet å vokse med enda en HD-remaster. Denne gangen er det Donkey Kong Country Returns som får denne behandlingen, med den tidligere Wii- og 3DS-tittelen som nå har forbedret grafikk og kombinert tilleggsnivåer fra disse to tidligere versjonene. Hvis du aldri har spilt plattformspillet, vil dette være den optimale måten å gjøre det på.

Dynasty Warriors: Origins (PC, PS5, Xbox Series) - 17. januar

Den populære actionserien Dynasty Warriors: Origins utvides ytterligere i januar med Dynasty Warriors: Origins. Denne delen av serien tar spillerne med tilbake til ulike spennende og kaotiske slagmarker for å skrive seg inn i historien som en navnløs helt under de tre kongedømmenes tid i Kina. Det sier seg selv at hvis du har hatt lyst på action med hærer som strekker seg ut i horisonten, er dette spillet for deg.

Final Fantasy VII: Rebirth (PC) - 23. januar

Du har kanskje allerede opplevd det andre kapittelet i Square Enix' anerkjente og imponerende nyinnspilling av Final Fantasy VII i løpet av perioden med eksklusivitet på PS5 siden februar 2024, men hvis ikke, kan du i stedet dykke ned i Final Fantasy VII: Rebirth for første gang på PC i januar i en ny versjon som har PC-spesifikke funksjoner og elementer som utnytter den mer åpne plattformen. Dette spillet ble ansett som et av fjorårets beste spill, og er et must å spille hvis du ikke har sjekket det ut ennå.

Synduality: Echo of Ada (PC, PS5, Xbox Series) - 24. januar

Bandai Namco starter året sterkt med et helt nytt eventyr i en ambisiøs sci-fi-verden. Synduality: World of Ada er et tredjepersons skytespill som finner sted i Amasia, et land der mennesker og kunstig intelligens har flettet seg sammen. Spillet går ut på å utforske denne verdenen og samle inn ressursen AO Crystals underveis, alt for å tjene til livets opphold og sørge for at det pansrede kjøretøyet ditt, kjent som Cradlecoffin, er fylt opp og klargjort for fremtidige ekspedisjoner.

Eternal Strands (PC, PS5, Xbox Series) - 28. januar

Folkene på Yellow Brick Games setter sin vri på tredjepersons actioneventyr med det lovende Eternal Strands. Dette spillet handler om å ta på seg draktene og kjempe mot en samling ruvende monstre for å forhindre at verden går i stykker. Med slående og levende kunst og nivådesign og utfordrende og tilfredsstillende kamper, er dette et ideelt valg for de som leter etter et AA-prosjekt for å kickstarte året.

Orker må dø! Deathtrap (PC, Xbox Series) - 28. januar

Horder av orker som skal sprenges og knuses i småbiter? Det kan bare være den neste delen i Orcs Must Die! -serien, en oppfølger kjent som Orcs Must Die! Deathtrap. Dette spillet er bygget på Unreal Engine 5 for å sikre bedre og rikere grafikk, samtidig som dette kombineres med stadig mer spennende og kaotisk action som dreier seg om bruk av feller og rogue-lite-valg. Spillet er designet for samarbeid for første gang i serien, og dette er et flott alternativ for de som ønsker å slå seg sammen med venner for å tilbringe resten av vinteren.

The Stone of Madness (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 28. januar

Det talentfulle teamet på The Game Kitchen skifter bort fra Blasphemous -serien for sitt neste prosjekt. Dette er kjent som The Stone of Madness, og er et taktisk snikespill i sanntid som foregår i et spansk kloster på 1700-tallet. Historien dreier seg om fem unike og konfliktfylte fanger som får i oppgave å rømme fra det forskrudde anlegget og samtidig oppdage dets rystende og skremmende sannheter, alt uten å bli oppdaget og utsatt for en verre skjebne.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 28. januar

Oppfølgeren til Odd Bug Studios action-RPG, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, ser spillerne ta på seg rollen som Arlo, gnagerarvingen til Warden of the Wastes, et brutalt og hensynsløst frigid land som fungerer som hjemland for grusomme behemoths og ville banditter. Som Arlo er målet å dra dypt inn i nord i håp om å erobre og endelig overvinne Dark Wings en gang for alle.

Sniper Elite: Resistance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 30. januar

Rebellion har blitt utrolig kjent for sin langvarige Sniper Elite -serie, og i 2025 fortsetter dette igjen med en helt ny spinoff som foregår parallelt med Sniper Elite 5. Sniper Elite: Resistance setter spillerne i skoene til Harry Hawker for å våge seg dypt inn i det okkuperte Frankrike for å hjelpe den franske motstandsbevegelsen i deres forsøk på å oppdage og stoppe den siste forferdelige Nazi Wunderwaffe, et kraftig våpen som kan vinne nazistene krigen.

Marvel's Spider-Man 2 (PC) - 30. januar

På samme måte som Final Fantasy VII: Rebirth tidligere, har Insomniac benyttet seg av porting-kraftverket Nixxes Software i arbeidet med å endelig bringe det anerkjente Marvel's Spider-Man 2 til PC, etter godt over et år med konsoll- og PS5-eksklusivitet. Denne versjonen av actionoppfølgeren har en rekke PC-sentriske forbedringer og forbedringer, inkludert bedre Ray-Tracing og bredere tilgjengelighet og oppsettkonfigurasjoner, samt en samling av nye drakter å ha på seg og alle de ekstra godbitene fra den nåværende tilgjengelige konsollversjonen også.

Så der har vi det. Januar 2025 er tilbakelagt. Selv om det er en mer stabil måned, er det også en god tid til å forberede seg på en hektisk og vanvittig februar, som utvilsomt vil by på minst et par store prosjekter som alle kan glede seg over.