Spill å se etter - juli 2023

Sommeren er i full gang, og som vanlig i denne perioden, som ligger mellom de store begivenhetene Summer Game Fest og Gamescom, er juli en roligere måned enn det vi har vært vant til så langt i 2023. Men selv om juli ikke er fullpakket med lanseringer, betyr ikke det at det ikke finnes noen store og spennende spill å holde utkikk etter, for det gjør det virkelig. Med alt fra sportssimulatorer til pittoreske gåtespill og mange plattformspill har juli definitivt noe som er verdt å få med seg. For å se hva denne måneden har i vente, la oss sette i gang med den siste episoden av Games To Look For.

Oxenfree II: Lost Signals (PC, PS4, PS5, Switch) - 12. juli

Et Netflix Game-studio. Det er ganske sjeldent i disse dager, men etter hvert som strømmegiganten fortsetter å kjøpe opp utviklingsstudioer, vil det bli langt vanligere, ettersom juli starter med Oxenfree II: Lost Signals fra Netflix Game Studio, Night School. I denne tittelen, som utspiller seg fem år etter det opprinnelige spillet, vender Riley tilbake til hjembyen Camena for å undersøke mystiske radiosignaler, bare for å komme over noe langt mer uhyggelig.

Exoprimal (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 14. juli

Hva skjer når du blander mech-drakter med dinosaurer og flerspilleraction? Du får Exoprimal. Etter flere år med ulike tester er Capcom endelig klare til å gi spillerne den dino-drepende PvPvE-tittelen i hendene, og gir fansen sjansen til å velge en av en samling unike mech-drakter for å stoppe massive dinosaurutbrudd i nær fremtid. Haken er selvfølgelig at i tillegg til å skyte ned tusenvis av forskjellige dinosaurer, må du i Exoprimal også avverge og beseire et annet lag med spillere som ønsker å slå deg i en rekke målbaserte spillmoduser.

Dette er en annonse:

Jagged Alliance 3 (PC) - 14. juli

Flere år etter at Jagged Alliance 2 debuterte, er Haemimont Games og THQ Nordic klare til å lansere den siste hoveddelen i strategiserien. Jagged Alliance 3 tar spillerne med til nasjonen Grand Chien, en region rik på naturressurser, men preget av politisk splittelse. I spillet tar spillerne på seg rollen som en gruppe dyktige leiesoldater med mål om å slå tilbake mot en paramilitær styrke som har tatt landet som gissel, samtidig som de forsøker å finne den savnede presidenten.

Dette er en annonse:

Viewfinder (PC/PS5) - 18. juli

Det er få puslespill som har så unike premisser som Viewfinder. I dette enspillerspillet må spilleren bruke perspektivet til sin fordel og bruke fotografier og polaroidbilder for å nå nye deler av et nivå og låse opp nye utfordringer. Dette indiespillet, som byr på en rekke kolliderende og interessante kunststiler, ser ut til å skape en ny presedens for hva et puslespill kan være i visuell forstand.

Pikmin 4 (Switch) - 21. juli

Legg ut på oppdagelsesferd på en mystisk planet i det neste kapittelet i Pikmin-serien. Pikmin 4 bringer tilbake de søte, små, plantelignende skapningene og ber spilleren om å lede og styre dem for å utforske og erobre dette nye området. Med ulike typer Pikmin som alle har forskjellige evner og mekanikker, må spilleren være kreativ for å overvinne hindringer og bekjempe farlig fauna i denne nye verdenen.

Remnant II (PC, PS5, Xbox Series) - 25. juli

Etter Remnant: From the Ashes har utvikleren Gunfire Games satset på noe større og bedre i denne oppfølgeren. Spillerne tas med til en rekke nye fiendtlige biomer, og kjernesyklusen med å samle bytte, oppgradere utstyr og nedkjempe stadig mer utfordrende fiender er tilbake, men er nå forsterket med bredere klassearketyper og en hel rekke nye fiendetyper. Det sier seg selv at hvis du likte det første spillet, er Remnant II et spill du bør holde øye med.

The Expanse: A Telltale Series (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 27. juli

The Expanse har vokst til å bli en svært populær sci-fi-serie, men hva skjedde med karakterene før den første sesongen av serien debuterte? Det er nettopp dette The Expanse: A Telltale Series ønsker å utforske, ettersom denne fortellingstunge opplevelsen vil dreie seg om karakteren Camina Drummer - som spilles av den samme skuespilleren fra serien, Cara Gee - mens hun utforsker det ukjente rommet, møter pirater og tar mange vanskelige valg.

Disney Illusion Island (Switch) - 28. juli

Vi får ikke så mange 2D-Disney-spill som vi en gang gjorde, men Dlala Studios ønsker å rette opp i dette med det kommende Disney Illusion Island. I dette 2D-plattformspillet med Metroidvania-elementer tar spillerne på seg draktene Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, og Goofy, mens de utforsker en sømløs og fantastisk verden med mål om å finne mektige, mystiske bøker som kan avverge en verdensomspennende katastrofe. Med originale Disney-stemmeskuespillere i rollene sine, ser Disney Illusion Island ut til å være autentisk Disney og full av sjarm.

F1 Manager 2023 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 31. juli

Frontier Developments følger opp fjorårets første utgave og gir spillerne sjansen til å tre inn i skoene til en Formula 1 teamsjef igjen i denne simuleringsoppfølgeren. F1 Manager 2023 kommer med forbedrede simuleringssystemer og -elementer, den nyeste listen over baner og førere, nye spillmoduser og måter å spille på, forbedret grafikk og visualisering, og en mer raffinert styringssuite med bedre kontroll. Hvis du liker logistikken i verdens raskeste motorsport, bør du holde øye med F1 Manager 2023.

Og det er omtrent alt. Juli 2023 er en ganske rolig måned sammenlignet med de foregående, men den byr likevel på mange spennende lanseringer. Ta en titt innom om en måned for å se om august er en lignende måned, eller om det blir mer fart på sakene igjen.