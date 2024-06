Spill å se etter - juli 2024

HQ

Summer Game Fest Nå er juli måned over, og vi er inne i den rolige perioden av sesongen der temperaturen stiger og vi venter i spenning på Gamescom i slutten av august. Juli kan ofte være svært fattig på nylanseringer, men i år har vi en anstendig liste med lovende spill som debuterer, fra etterlengtede utvidelser til narrativtunge eventyr, til retro-samlinger og action-RPG-er, til ulike sportsalternativer og strategiopplevelser. Det er mye å se frem til i juli, så med det i bakhodet, la oss dykke inn i dette neste kapittelet av Games To Look For.

The First Descendant (PC, PS5, Xbox Series) - 2. juli

Måneden sparkes i gang med Nexons store actionskytespill The First Descendant. Dette spillet handler om å slå seg sammen med venner for å bruke en samling kraftige figurer og våpen til å ødelegge og overvinne farlige motstandere. Det er den neste store tittelen som blir kalt en Destiny killer på grunn av sine åpenbare likheter med Bungies MMO-skytespill, og vil åpne dørene i begynnelsen av måneden 2. juli.

Final Fantasy XIV: Dawntrail (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 2. juli

Det neste store kapittelet i MMORPG-spillet Square Enix tar spillerne med til et nytt kontinent for å sette evnene til to nye jobber på prøve. Denne utvidelsen tar spillerne med til den fantastiske kysten av Tural, hvor de blir viklet inn i en ny konspirasjon som handler om hvem som skal og bør bli den neste herskeren over den gylne byen i landet. Med nye fangehull, raid, nye utfordringer og et utvidet nivåtak, blir dette en stor oppdatering for fans av den langvarige tittelen.

Anger Foot (PC) - 11. juli

Månedens mest voldsomme og tøffe tittel. Anger Foot handler om å bruke de sinte føttene dine til å sparke og trampe ut den kriminelle trusselen fra Shit City, alt som en del av et hevnkomplott etter at en av de herskende gjengene stjal den dyrebare joggesko-samlingen din. Dette spillet er kaotisk, actionfylt, grusomt og enkelt, og er ideelt for dem som ønsker å få sitt neste Hotline Miami -fix.

Flock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16. juli

Leter du etter noe litt mer nedtonet og avslappende i sommer? Hollow Ponds' Flock er et godt alternativ. Denne indieperlen handler om å utforske et fargerikt og rolig land mens du rir på en stor fugl, og underveis dokumenterer og studerer fuglelivet som kaller det sitt hjem. Det er en roligere og mer avslappende opplevelse som handler om å leve i nuet, og vil uten tvil være perfekt for de som er ute etter noe som ligner på Bugsnax i sommer.

EvilVEvil (PC, PS5, Xbox Series) - 16. juli

Solen går sjelden ned, men det betyr ikke at sommeren ikke er en ideell tid for å sole seg i litt vampyrisk godhet. Toadman Interactive ønsker å levere sin actionfylte, kooperative vampyrfantasi EvilVEvil i juli, og lar fansen løpe og skyte, bite og klore seg gjennom horder av fiender uten samvittighetskvaler. Med målet med spillet om å bestemme de sanne intensjonene til en grusom kultistleder, ser EvilVEvil ut til å være det ideelle spillet for å tilfredsstille dine blodtørstige trang denne måneden.

Nobody Wants to Die (PC, PS5, Xbox Series) - 17. juli

Polske Critical Hit Games tar oss med på en tur til det 24. århundrets New York City i den kommende, oppslukende noir-thrilleren Nobody Wants to Die. I dette spillet får spillerne rollen som Detective James Karra, som får i oppgave å oppklare mordet på byens elite ved hjelp av sin kraftige Reconstructor-enhet, som lar ham sette sammen deler av et åsted for å finne hemmeligheter og ledetråder som ellers ville vært skjult for det blotte øye. Eventyr- og mysteriefans vil uten tvil ha Nobody Wants to Die høyt oppe på ønskelisten.

Dungeons of Hinterberg (PC, Xbox Series) - 18. juli

Det er ikke alltid like lett å komme seg bort på ferie i løpet av sommeren, men heldigvis er Microbird Games her for å tilby en løsning. Indieutvikleren vil transportere spillerne til Alpene i deres kommende Dungeons of Hinterberg, et action-eventyr-RPG som handler om å utforske det omkringliggende området, drepe farlige monstre og løse gåter for å erobre de komplekse fangehullene som spillet har fått navnet sitt fra. Med en slående kunststil, et smidig bevegelsessystem for snowboarding og en rekke fargerike lokale innbyggere å møte, vil du ikke gå glipp av dette herlige indiespillet.

Flintlock: The Siege of Dawn (PC, PS5, Xbox Series) - 18. juli

Det har blitt litt av en trend å kombinere action-RPG-spill med å drepe guder. Det kan vi takke God of War for. Folkene på A44 Games gir formatet sin egen unike vri i Flintlock: The Siege of Dawn, en tittel der spillerne skal overvinne gudene og deres hærer av udøde etter deres ankomst fra Great Below. Ved å kombinere den fartsfylte og mobile actionen og ferdighetene i Nor med evnene til den revelignende følgesvennen Enki, må du her bruke magi og makt for å redde byen Dawn fra ødeleggelse.

Nintendo World Championships: NES Edition (Switch) - 18. juli

Nintendo tilbyr kanskje en rekke NES-, SNES-, GameCube-, Game Boy - og andre titler fra eldre formater via Switch Online -abonnementet, men for de som er ute etter en mer utfordrende opplevelse som setter speedrunning-ferdighetene dine på prøve, er det én tittel som skiller seg ut i juli. Nintendo World Championships: NES Edition samler over 150 utfordringer fra 13 NES-titler og utfordrer deg til å slå dem så raskt som overhodet mulig, for å sikre deg en plass på en global ledertavle. Dette er virkelig en drøm for speedrunnere.

EA Sports College Football 25 (PS5, Xbox Series) - 19. juli

Amerikansk collegefotball er ikke veldig populært utenfor USA, men det betyr ikke at dette spillet ikke er overbevisende likevel. Etter å ha ventet i årevis, tar EA igjen utgangspunkt i collegescenen for å skape en Madden-lignende sportstittel med de mest lovende utøverne i morgendagens NFL. Spillet kommer kun til konsoller, og vil ta spillerne med til noen av de største og mest spennende collegestadionene rundt om i USA for å spille som idrettsutøvere fra 134 tilgjengelige lag.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 19. juli

Capcoms neste store spill vil transportere spillerne til Edo-perioden i Japan for å oppleve en uvanlig hybrid av hack 'n' slash-action og strategisk tårnforsvar. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess handler om å bruke en maskert helt til å forsvare den lysende Goddess of the Mountain mens hun renser korrupsjon og frigjør den plagede faunaen og lokalbefolkningen fra dens klør. Med en dag én Game Pass lansering, er dette definitivt en tittel du bør sjekke ut hvis du har tilgang til abonnementet.

F1 Manager 2024 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23. juli

I fortsettelsen av Frontiers simuleringsserie får spillerne nok en gang i oppgave å ta på seg rollen som teamleder i Formel 1-verdenen. Du forventes å lede teamet og ta avgjørende beslutninger om bilens utvikling, økonomi, førere, personell og strategier på løpsdagen, og dette spillet handler om alle beslutningene og utfordringene som følger med det å drive en F1-organisasjon utenfor banen. Årets utgave har lagt til noen ekstra mekanikker og systemer for å gjøre livet ditt litt vanskeligere, blant annet når det gjelder personal- og førermoral og mekaniske feil. Det er unødvendig å si at du ikke kan forvente en gratis tur i år.

Frostpunk 2 (PC) - 25. juli

Oppfølgeren til overlevelsesstrategispillet er endelig klar til å gjøre sin ankomst. Folkene hos 11 Bit Studios er klare til å ta spillerne med til en jord 30 år etter en apokalyptisk snøstorm, der målet er å bygge en blomstrende, og enda viktigere, overlevende by som kan overvinne utfordringene og kravene knyttet til begrenset vannforsyning og mat, temperaturer under frysepunktet og stridende fraksjoner som ofte går i strupen på hverandre. Du kommer ikke til å ha det lett i denne kommende og tøffe oppfølgeren.

Det avslutter nok en måned med spill å se etter. Husk å komme tilbake om noen uker når vi ser hva august bringer til bordet for spillere over hele verden.