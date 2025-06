Spill å se etter - juli 2025

HQ

Det er høysommer, og det betyr tradisjonelt sett en jevnere periode for videospillfans. I år er det noe lignende, ettersom vi har en håndfull massivt etterlengtede titler som overskrift i en måned som ellers er full av indies og AA-perler. Så med det som er tilfelle, la oss starte en annen Games To Look For.

Mecha Break (PC, PS5, Xbox Series) - 2. juli

Måneden sparkes i gang med et splitter nytt flerspiller tredjepersons skytespill der massive og dødelige mechaer kaster seg ut i intens krigføring. Spillet utspiller seg i en futuristisk, ødelagt sci-fi-verden, og byr på en rekke forskjellige mech-klasser å mestre, nettbaserte moduser å lære og erobre, brede tilpasningsmuligheter, og alt sammen i varierte og massive miljøer. Hvis du er på jakt etter et nytt spill å spille med vennene dine i sommer, kan Mecha Break være noe for deg.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 11. juli

Det er en skater-sommer! De tidligere ikoniske Tony Hawk's Pro Skater 3 og 4-spillene er tilbake i en forbedret og oppgradert samling. Denne pakken kombinerer glansen fra de to spillene, og byr på bedre grafikk og ytelse, samtidig som den beholder de karakteristiske, flotte triksystemene, de utrolig morsomme lekeplassnivåene, massevis av kjente skatere å kle seg ut som, og alt sammen på stort sett alle plattformer du kan forestille deg.

Eriksholm: Den stjålne drømmen (PC, PS5, Xbox Series) - 15. juli

Utvikleren River End Games holder det spennende i juli med et isometrisk, fortellingsdrevet stealth-spill som utspiller seg i den fiktive byen Eriksholm. I dette spillet følger vi den unge Hanna, og ser hvordan hun navigerer seg gjennom prøvelser, forræderi og terror for å finne sin forsvunne bror Herman, en søken som snart utvikler seg til en fullstendig konspirasjon som truer hele byen.

Destiny 2: The Edge of Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 15. juli

Light and Darkness Saga er ferdig og over, men Bungie er nå klar til å begynne en helt ny æra for Destiny 2. I juli starter en ny saga som begynner med utvidelsen The Edge of Fate, et nytt kapittel som tar Guardians til utkanten av solsystemet for å besøke den farlige destinasjonen Kepler og den beryktede Reef, et sted som er kjent for sin for lengst glemte menneskelige bosetning og den særegne anomalien som har forvrengt den til noe merkelig.

Donkey Kong Bananza (Switch 2) - 17. juli

Månedens største lansering, og sannsynligvis også årets største lansering for Nintendo Switch 2 -brukere. Donkey Kong Bananza er et 3D-actionplattformspill der den berømte apen beskytter den unge Pauline mens han graver seg dypere og dypere inn i planetens kjerne for å stoppe en Kong-bande fra å skape terror. Mekanisk dybde og massevis av karisma ser ut til å være navnet på spillet i denne tittelen, noe som gjør det til et absolutt must-play denne sommeren.

Robocop: Rogue City - Unfinished Business (PC, PS5, Xbox Series) - 17. juli

Unfinished Business er et frittstående eventyr som tar opp igjen hendelsene i det godt mottatte Robocop: Rogue City, og viser hvordan den berømte lovens håndhever drar til OmniTower for å kvitte seg med de kriminelle innbyggerne der. Det byr på mer intens action, masse vold og til og med tilbakeblikk som gjør at du også kan spille som mennesket Alex Murphy.

Shadow Labyrinth (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 18. juli

Pac-Man som du aldri har opplevd ham før. Shadow Labyrinth er et 2D-actionplattformspill med Metroidvania elementer, et spill der du inntar rollen som en navnløs Swordsman og får i oppgave å rømme fra en helvetesplanet ved hjelp av en gul følgesvenn med en sult som ikke kan stilles. Dette er selvsagt langt fra de typiske arkadeeventyrene vi kjenner og forventer fra Pac-Man.

World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic (PC) - 21. juli

En av de mest berømte utvidelsene gjør sin ankomst på World of Warcraft Classic denne sommeren. Mists of Pandaria tar oss med tilbake til det asiatiskinspirerte kontinentet for å oppleve en historie med særlig vekt på åndelighet og eventyr. Med introduksjonen av Pandaren -rasen til Classic og Monk -klassen er dette den perfekte muligheten til å få en nostalgisk opplevelse midt på sommeren.

Wheel World (PC, PS5, Xbox Series) - 23. juli

Messhofs Wheel World, en gang kjent som Ghost Bike, er et sportseventyr som er ideelt for alle som ønsker å komme seg ut på landeveien i sommer. Dette spillet handler om å hoppe på sykkelen og slå seg sammen med en eldgammel sykkelånd for å kappkjøre mot elitelag, utføre knallharde triks og til syvende og sist også jobbe for å redde universet fra en stor katastrofe.

Wuchang: Fallen Feathers (PC, PS5, Xbox Series) - 24. juli

Juli har så langt vært helt fri for Soulslikes, men det kommer ikke til å fortsette slik. Wuchang: Fallen Feathers er en mørk og fantastisk historie som følger en kvinnelig pirat kjent som Wuchang, som etter å ha våknet og lidd av hukommelsestap, finner seg selv fanget i en verden som er overkjørt av mørke, pest og monstre. Med massevis av action og utfordrende kamper å mestre, er dette et spill som vil sørge for at pulsen din holder seg høy denne sommeren.

Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 24. juli

Det har tatt lengre tid enn forventet å nå denne dagen etter en rekke forsinkelser, men Tripwire er endelig klar til å introdusere verden til Killing Floor 3 denne sommeren. Actiontittelen vil slippe en gjeng spillere inn på et nivå og deretter be dem om å holde stand mot en rekke skremmende skapninger og monstre fra dine største mareritt. Du vil riktignok være utstyrt med dødelige og farlige våpen for å slå tilbake mot redslene, så forvent mye blodbad og blod i dette prosjektet.

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) - 24. juli

Vi holder denne kort, ettersom eiere av det originale spillet vil være veldig kjent med hva Super Mario Party Jamboree bringer til bordet. Forskjellen her er at Switch 2 ?Edition av spillet introduserer Jamboree TV -funksjonen, som er en ny modus som utnytter noen av Switch 2s nye funksjoner og triks for enda morsommere og tåpeligere minispill.

No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files (PC, Switch, Switch 2) - 25. juli

Den populære og langvarige japanske serien er tilbake med et kapittel som dreier seg om internettidolet A-set, som får i oppgave å overleve en bortføring av romvesener som fører til deltakelse i et farlig rømningsspill. Samtidig er den berømte Kaname Date på jakt etter A-set og UFO-en som har bortført henne, men som ikke burde eksistere, samtidig som de må håndtere en merkelig innretning som har dukket opp og levert en illevarslende beskjed.

Ratatan (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 25. juli

Rytmefans kan glede seg, dette prosjektet vil du ikke gå glipp av i sommer. Ratatan er et roguelike-eventyr som bruker komplekse rytmekommandoer for å levere en underholdende og actionfylt opplevelse som handler om å holde takten og holde seg i tide. Spillet kommer fra Patapon -skaperen Hiroyuki Kotani, og kombinerer prosedyregenererte nivåer med power-ups og interaktiv musikk for å skape et spill som ikke ligner noe annet.

Tales of the Shire (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 29. juli

Vi har ventet ganske lenge på en mulighet til å returnere til Middle-earths koseligste hjørne for å begynne å tilbringe tid på The Shire som en del av Tales of the Shire, men heldigvis er akkurat det spillet nesten her. Etter en rekke forsinkelser kommer prosjektet i juli i år, og med seg i bagasjen har det en livssimulering med berømte The Lord of the Rings -karakterer og massevis av faste og søte oppgaver, som handler om å sette pris på de finere delene av livet.

Grounded 2 (PC, Xbox Series) - 29. juli

Året med Obsidian Entertainment fortsetter. Det som raskt har blitt den mest effektive og produktive utvikleren som finnes, fortsetter etter å ha levert Avowed i februar og til slutt The Outer Worlds 2 i høst, med å skvise inn en oppfølger på Grounded. Riktignok vil Grounded 2 ikke være et komplett spill ennå, ettersom det vil gå gjennom Game Preview/Early Access -programmet som forgjengeren, slik at fansen og samfunnet kan komme sammen for å påvirke utviklingen.

Ninja Gaiden: Ragebound (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 31. juli

Måneden avsluttes med neste del av Year of the Ninja, da utvikleren The Game Kitchen er klar med Ninja Gaiden: Ragebound, et utfordrende sidescrollende action-plattformspill som ser ut til å blande den klassiske æraen til den berømte serien med de mer moderne og intense oppføringene. Med kompleks og krevende mekanikk som presser grensene, fiender som er vanskelige å overvinne og en verden fylt med hemmeligheter og flere trusler, er dette den perfekte måten å forberede seg på den eventuelle ankomsten av Ninja Gaiden 4 til høsten.

Og det var det, nok en måned er over. Husk å komme tilbake om noen uker når vi ser på hva august 2025 har i vente for videospillfans.