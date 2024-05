Spill å se etter - juni 2024

HQ

Sommeren er her for fullt. Mens solen steker og naturen ser mer fristende ut enn noensinne, kjemper videospillskapere over hele verden for å holde deg hekta og engasjert med en samling spennende nye utgivelser som er planlagt for de kommende månedene. Ettersom dette er begynnelsen på begivenhetssesongen, og med mange livefremvisninger og konferanser planlagt for den andre uken i måneden, er det en stor sjanse for at noen overraskelser gjør sin ankomst i denne måneden også, men når vi går inn i juni 2024, er her spillene vi vet at du definitivt bør holde øye med.

The Elder Scrolls Online: Gold Road (PC) - 3. juni / (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. juni

Det neste store kapittelet for Bethesdas MMORPG tar spillerne tilbake til Tamriel for å utforske West Weald og for å jakte på og møte en Daedric Prince som vender tilbake til fantasiverdenen. Gold Road markerer begynnelsen på det neste året av The Elder Scrolls Online, og med det bringer en ny jungelplassering av Valenwood, en ny by kjent som Skingrad, forskjellige nye mekanikker og systemer som skribing og mer. Det viktigste å merke seg er at Gold Road kommer til PC-spillere først, før det kommer til PlayStation og Xbox litt senere i måneden.

Destiny 2: The Final Shape (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 4. juni

Slutten på Light and Darkness Saga. Destiny 2: The Final Shape er kulminasjonen av et tiår med historiefortelling, der Guardians vil bli kastet inn i Pale Heart of the Traveler for å stoppe Witness og dens katastrofale innsats en gang for alle. Denne utvidelsen vil gi deg et nytt sted, en ny Prismatic underklasse, tonnevis av nytt bytte å jakte på, flere nye fiendetyper og en rekke nye aktiviteter og utfordringer du kan fullføre.

Killer Klowns from Outer Space: The Game (PC, PS5, Xbox Series) - 4. juni

Hvis du er født på 70- eller 80-tallet, husker du kanskje Killer Klowns from Outer Space. I så fall er dette spillet noe for deg. Spillet er designet som et asymmetrisk skrekkspill der overlevende forsøker å flykte og unnslippe Killer Klowns, og i dette spillet møter syv mennesker fra Crescent Cove tre sprø romvesenklovner utstyrt med alle slags sprø sci-fi-våpen. Alle som er kjent med Dead by Daylight -formatet, vil føle seg som hjemme i denne freaky samarbeidsopplevelsen fra Teravision Games og IllFonic.

Star Wars: Hunters (Switch, iOS, Android) - 4. juni

Etter en turbulent utvikling er Zynga og NaturalMotion klare til å gi fansen deres tredjepersons Star Wars kampspill i hendene. Star Wars: Hunters er et spill der spillerne ikler seg en rekke karakterer fra en galakse langt, langt borte for å kjempe i en samling minneverdige og gjenkjennelige slagmarker. Med lagbasert spilling i høysetet, karakterer som kan tilpasses, evner å mestre og mye mer, er dette gratisspillet definitivt noe å se opp for både Nintendo Switch- og mobilspillere.

Shin Megami Tensei V: Vengeance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 14. juni

Sega har i det siste hatt for vane å forbedre og utvide mange av sine etablerte spill med en ekstra variant som gir en rekke ekstra funksjoner og innhold. Dette er nok en gang tilfellet med Shin Megami Tensei V: Vengeance, en oppfølger og utvidet versjon av Switch-tittelen som nå inkluderer en ekstra historie å oppleve, flere demoner å mestre og kjempe mot, nye steder å utforske og ulike grafiske og ytelsesmessige forbedringer som passer til tittelens ankomst på PC, PlayStation og Xbox-konsoller også.

Monster Hunter Stories (PC, PS4, Switch) - 14. juni

Monster Hunter -serien har blitt en absolutt mastodont for Capcom, men siden det er en langvarig franchise med utallige oppføringer gjennom årene, er det en reell sjanse for at du aldri har hatt sjansen til å spille rollespillet som startet det hele. I juni i år blir det slutt på det, for da kommer Monster Hunter Stories tilbake i et remastret format, nå med fullt stemmelagte karakterer og dialog. Dette spillet er bygget og skreddersydd for nyere spillere og er det perfekte utgangspunktet for serien for å forberede seg på neste års store Monster Hunter Wilds.

Still Wakes the Deep (PC, PS5, Xbox Series) - 18. juni

Utvikleren The Chinese Room tar spillerne med til en foruroligende, falleferdig oljerigg denne måneden når Still Wakes the Deep gjør sin ankomst. Spillet utspiller seg på 1970-tallet på en oljerigg i Nordsjøen utenfor kysten av Skottland, og spillerne skal forsøke å flykte fra en overnaturlig trussel som har begynt å fortære den industrielle strukturen. Unødvendig å si, dette kommer til å bli en veldig foruroligende og freaky opplevelse når den debuterer på PC og nåværende generasjons konsoller.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. juni

Det er ikke veldig ofte at en utvidelse for et videospill blir uten tvil den største og mest spennende lanseringen av måneden, men det er nettopp det Elden Ring's Shadow of the Erdtree er satt til å være for mange. Denne utvidelsen tar spillerne tilbake til Lands Between og gir dem en helt ny historie å oppleve, en samling nye fiender å møte i kamp, nye våpen og utstyr å tjene, og en rekke ekstra fangehull å fullføre. For alle som ønsker mer eventyrlyst i FromSoftwares fantasiverden, er dette den perfekte måten å fortsette opplevelsen på.

Super Monkey Ball: Banana Rumble (Switch) - 25. juni

Super Monkey Ball -gjengen er tilbake og bedre enn noensinne. I denne kommende delen av den elskede serien vil opptil 16 spillere kjempe mot hverandre og konkurrere i en rekke ulike online- og samarbeidsmoduser for å bli den beste bananen. I tillegg til å tilby en helt ny historiemodus og tilpassbare figurer, vil Super Monkey Ball: Banana Rumble debutere med ti figurer, og vil bli utvidet med ytterligere åtte gjennom Sega Pass.

Luigi's Mansion 2 HD (Switch) - 27. juni

Mens vi fortsatt venter på det fjerde hovedspillet i Luigi's Mansion -serien, vil vi i juni få se Luigi's Mansion: Dark Moon remastret og oppgradert for å passe Nintendo Switch. Dette spillet, kjent som Luigi's Mansion 2 HD, bringer det elskede eventyrspillet tilbake, og den grønnkledde rørleggeren suger opp spøkelser rundt Evershade Valley mens han jakter på de knuste delene av Dark Moon som en gang hang på himmelen.

Det var det. Vi kommer tilbake om en måned for å se hva juli 2024 har å by på for gamere over hele verden.