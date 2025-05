Spill å se etter - juni 2025

HQ

Vel, det er endelig her. Juni er over oss, og for 2025 betyr det to hovedting. For det første er sesongen for Summer Game Fest her, noe som betyr at det vil komme mange nyheter og avsløringer, og uten tvil også en rekke overraskende lanseringer. For å følge opp dette er lanseringen av Nintendo Switch 2, som vi kommer til å holde ganske kortfattet i denne episoden av Games To Look For, ettersom mange av debuttitlene er gjenutgivelser eller porter. Så selv om det er Switch 2 versjoner av The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Tears of the Kingdom, og mange flere spill som kommer i tråd med Switch 2, kommer vi til å skreddersy denne delen til de faktiske nye prosjektene som kommer denne måneden. Med det som er tilfelle, la oss sprekke på.

Mario Kart World (Switch 2) - 5. juni

Det er uten tvil ikke noe større spill denne måneden enn det vi begynner med. Mario Kart World er den neste store delen i den langvarige kartracing-serien, og den bringer med seg en rekke massive endringer og forbedringer. Et eksempel på dette er en åpen eventyrmodus der spillerne fritt kan reise rundt i de mange biomene, fullføre utfordringer og finne hemmeligheter underveis. Dette betyr ikke at den karakteristiske, hektiske og elskede racing-actionen ikke vil gå tapt, men den vil snarere bli forbedret med nye bevegelses- og kontrollmekanikker som ser ut til å gjøre dette Mario Kart til det beste i serien så langt.

HQ

Rune Factory: Guardians of Azuma (PC, Switch, Switch 2) - 5. juni

For de som leter etter noe med større fokus på historie og til og med livsimulering, er Marvelous' Rune Factory: Guardians of Azuma spillet å se opp for. Dette neste kapittelet i den langvarige serien skal gi en ny vri på formelen ved å gi spillerne i oppgave å operere som en Earth Dancer, et vesen som bruker imponerende og mystiske evner til å bekjempe korrupte monstre og til å bygge og støtte sesongbaserte gårder også. Hvis du har tenkt at Harvest Moon alltid har manglet action, er Rune Factory: Guardians of Azuma sannsynligvis spillet for deg.

Dette er en annonse:

HQ

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Switch 2) - 5. juni

Nok en Switch 2-lanseringstittel. I motsetning til Mario Kart World, er Nintendo Switch 2 Welcome Tour egentlig Nintendos svar på Astro's Playroom. Dette er et prosjekt som bruker minispill og utforskning som en måte å lære Switch 2 eiere alt om deres nye konsoll og noen av de mer finurlige tingene den kan gjøre. Det har kanskje ikke samme spilldybde som Team Asobis plattformspill, men det er likevel verdt å ta en titt på hvis du skal sikre deg etterfølgeren.

Dette er en annonse:

Dune: Awakening (PC) - 10. juni

Mitt Arrakis, mitt Dune. Overlevelsesekspertene i Funcom har tatt på seg den enorme oppgaven med å gjøre Frank Herberts legendariske ørkenplanet til gjenstand for et helt nytt eventyr. Dune: Awakening kaster spillerne ut i et vidstrakt og sandete biom der alt er ute etter å ta livet av deg. Enten det er sollyset, varmen, NPC-enheter, andre spillere eller til og med sandormer, handler dette spillet om å skape seg et navn i et univers som skiller seg fra den opprinnelige tidslinjen ved å utforske hva som ville ha skjedd hvis Paul Atreides aldri ble født...

HQ

MindsEye (PC, PS5, Xbox Series) - 10. juni

Build a Rocket Boys MindsEye kommer fra en rekke bransjeveteraner og tidligereRockstar -ansatte, og er et eksplosivt actionspill som utspiller seg i fremtiden. Spillet beskrives som en fortellingsdrevet eventyrthriller for én spiller, og tar spillerne med til den fiktive byen Redrock. I den tidligere spesialstyrkeagenten Jacob Diaz' skikkelse er målet å avdekke sannheten og finne ut hvordan teknologi som eies av de rike og eliten, blir brukt til å begrense og kontrollere menneskeheten.

HQ

Rainbow Six: Siege X (PC, PS5, Xbox Series) - 10. juni

Ubisoft gir endelig Rainbow Six: Siege den oppgraderingen det lenge har ønsket seg. Etter nesten et tiår i drift blir det taktiske skytespillet oppgradert til Siege X, en ny evolusjon som vil tilby bedre grafikk og ytelse, nye måter å spille på, alt det originale innholdet i tide, og alt mens du dropper forrige generasjons støtte for å sikre at spillet fungerer enda bedre på dagens maskinvare. Det sier seg selv at hvis du ofte spiller Siege, vil du ikke gå glipp av Siege X.

HQ

The Alters (PC, PS5, Xbox Series) - 13. juni

11 bit Studios setter en unik vri på overlevelsesområdet med The Alters. Dette er et sci-fi-spill som blander eventyr, overlevelse og basebygging for å skape et unikt og uvanlig prosjekt som handler om å skape alternative versjoner av hovedpersonen Jan Dolski i et forsøk på å erobre og rømme fra en svært fiendtlig fremmed planet. Selv om det kan virke utfordrende nok som det er, legger The Alters til personlige og besetningsmessige problemer og valg i ligningen, alt for å gjøre denne overlevelsesopplevelsen til en opplevelse kun for de modige.

HQ

FBC: Firebreak (PC, PS5, Xbox Series) - 17. juni

Remedy gjør ikke flerspillerspill. Eller rettere sagt, de gjør det ikke så ofte ... FBC: Firebreak er et uortodoks prosjekt for det talentfulle finske teamet, ettersom det handler om et mannskap på tre spillere som drar inn i forurensede områder for å overvinne trusler som en del av Federal Bureau of Control. Jepp, FBC: Firebreak er neste del av Remedy Connected Universe, som bygger på hendelsene i Control og Alan Wake 2 for å levere en merkelig og uvanlig rekke oppdrag og oppgaver som spillerne må overvinne som en gruppe ved hjelp av en rekke sære og kraftige evner og verktøy.

HQ

Tron: Catalyst (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 17. juni

Disney gir endelig Tron den kjærligheten den fortjener. Den ikoniske sci-fi-serien får en ny film senere i år, og i juni får den også et helt nytt videospill. Spillet går under navnet Tron: Catalyst og er et actioneventyr der spillerne blir fanget i Arq Grid og må flykte ved hjelp av sine trofaste Light Cycle og Identity Disc, og en spesiell looping-kraft kjent som Glitch. For de som er ute etter neonfargede bylandskap og en digital verden som ingen andre, vil du ikke gå glipp av dette spillet.

HQ

Lost in Random: The Eternal Die (PC, PS5, Xbox Series) - 17. juni

Til tross for at det deler samme navn, er Lost in Random: The Eternal Die faktisk ikke en oppfølger til det nylige actionstrategispillet, da dette i stedet er en spinoff action roguelike som spiller mer som en hack and slash-opplevelse. Med utgangspunkt i den samme særegne og minneverdige verdenen, Lost in Random: The Eternal Die, tar spillerne på seg draktene til Queen Aleksandra og dø-kompanjongen Fortune, og får i oppgave å bruke kraftige gjenstander og evner i et forsøk på å rømme fra den bisarre verdenen.

HQ

Rematch (PC, PS5, Xbox Series) - 19. juni

EA Sports FC og eFootball fans flytter på seg, skaperne av kampsportsensasjonen Sifu ønsker å ta over den digitale fotballverdenen. I juni kommer Rematch, som gir en helt unik versjon av virtuell fotball, et spill som kombinerer arkade- og freestyle-spill som FIFA Street med spennende tredjepersonsmekanikk som gir deg uovertruffen kontroll over spilleren din. Sloclap ønsker virkelig å snu opp ned på den digitale fotballverdenen med dette spillet, så hvis du er fan, bør du ikke hoppe over dette.

HQ

Death Stranding 2: On the Beach (PS5) - 26. juni

Hvis vi sa at Mario Kart World uten tvil er det største spillet i juni, er det Death Stranding 2: On the Beach som det kjemper med. Kojima Productions' oppfølger ser ut til å bli større, bedre og rarere enn forgjengeren, og byr på et eventyr bygget opp rundt et stjernelag av skuespillere og tar det bisarre universet med til nye steder, først og fremst de farlige områdene i Australia. PlayStation har kanskje ikke så mange store eksklusive spill i år, men Death Stranding 2 er absolutt en titan som bør være på alles radar.

HQ

Og det gjør det. Igjen, denne måneden har mye å tilby videospillfans og uten tvil enda mer etter hvert som begivenhetssesongen skrider frem, men når det gjelder de må-spillene vi allerede vet om, vil du ikke gå galt med disse spillene. Som vanlig, sørg for å komme tilbake om en måneds tid for å se hva juli 2025 har i vente for fansen.