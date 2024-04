Spill å se etter - mai 2024

HQ

Våren er snart her, og mens mange av dere sikkert gleder dere til å komme dere ut og slikke sol, forbereder vi gamere oss på å krype til korset igjen og glede oss over de siste nylanseringene som er planlagt i løpet av mai måned. Selv om det bare er noen få virkelig lovende spill denne måneden, er det en hel rekke indie-darlings å holde utkikk etter, i tillegg til massevis av strategispill og motorsportprosjekter. Med dette i bakhodet, la oss dykke ned i den siste episoden av Games To Look For.

MotoGP 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 2. mai

Sesongen for sportsspill er over oss. Nå som sommeren er i gang, kommer det som vanlig en rekke sportsspill, og vi begynner med årets utgave av MotoGP-serien. I denne utgaven av serien introduseres en rekke nye funksjoner, inkludert løpsdommere som overvåker og sikrer at reglene følges, flere stilalternativer, bedre tilpasning av vanskelighetsgrad og tilgjengelighet med mer. Men i bunn og grunn får du fortsatt den samme fantastiske racingen som du er vant til fra serien.

Endless Ocean Luminous (Switch) - 2. mai

Subnautica er en mester i å få frem følelsen av thalassofobi, men i det kommende undervannseventyret Endless Ocean Luminous handler det i stedet om vidunderlig utforskning. I dette spillet skal du dykke ned under de asurblå bølgene for å dokumentere og katalogisere de mange forskjellige skapningene som har havet som sitt hjem. Du kan gjøre dette enten alene eller sammen med en gruppe på opptil 30 spillere online, noe som vil være svært nyttig med tanke på at det er over 500 arter av marint liv å finne og registrere, hvorav mange regnes som utdødde eller til og med mytiske.

Crow Country (PC, PS5, Xbox Series) - 9. mai

Dette survival horror-spillet har som mål å få deg til å mimre tilbake til 90-tallet. Crow Country er en isometrisk opplevelse der spillerne utforsker en forfallen og nå nedlagt fornøyelsespark for å finne ut sannheten bak nedleggelsen og de grusomme og skremmende ryktene som oppsto i parkens siste dager. Dette indiespillet med puslespillsystemer og meningsfull utforskning er perfekt for deg som er på jakt etter et stemningsfullt og uhyggelig spill i mai.

Animal Well (PC, PS5, Xbox Series) - 9. mai

Nok en indieperle i mai. Animal Well er et surrealistisk, labyrintisk plattformspill som ber spilleren om å overleve og overvinne truslene fra de mange forskjellige dyrevesenene som lurer i verden. Spillet byr på gåtefull spilling, hemmeligheter bak hvert hjørne, en pikselkunststil som er laget ved hjelp av en spesialtilpasset motor som er laget for å gjengi pikselkunst, og til og med nivådesign og gameplay som er inspirert av survival horror-sjangeren.

Homeworld 3 (PC) - 13. mai

Det er bare noen få strategiserier som er like historiske og ekspansive som Homeworld -serien. I årenes løp har denne brede og vidstrakte serien gitt oss noen virkelig bemerkelsesverdige videospill, og i mai ser den ut til å fortsette denne trenden med det lovende og komplekse Homeworld 3. Med galaktiske og svært detaljerte strategiske kamper, moderne og imponerende grafikk og en ny, spennende historie som tar opp tråden etter hendelsene i Homeworld 2, er dette et spill du ikke bør gå glipp av hvis du er strategifan.

Braid, Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 14. mai

Det ikoniske indiespillet kommer tilbake denne måneden med et nytt strøk maling. Braid, Anniversary Edition er plattformspillet tilbake og bedre enn noensinne, med høyere oppløsning, bedre bildefrekvens, forbedret og mer detaljert grafikk og muligheten til å bytte tilbake og oppleve spillets opprinnelige utseende ved å klikke på en knapp. Den eneste haken er at på grunn av måten Microsoft Store oppdateres på, kommer Xbox-versjonene av spillet 15. mai, en dag etter PC- og PlayStation-utgavene.

The Rogue Prince of Persia (PC) - 14. mai<strong>.

Vi har kanskje allerede fått ett Prince of Persia 2D-plattformspill i år, men i mai kommer det, helt eller delvis, et nytt. The Rogue Prince of Persia er et roguelike-spill laget av Dead Cells support studio Evil Empire, et spill der den ikoniske plattformhelten flipper og kjemper seg gjennom en pulserende verden i et forsøk på å beskytte folket sitt mot en invaderende styrke. Det vil debutere som en Early Access-opplevelse på PC, noe som betyr at konsollspillere må vente til den uunngåelige fullstendige lanseringen en gang i fremtiden.

<strong>Senua's Saga: Hellblade II (PC, Xbox Series) - 21. mai

Det ville ikke være urimelig å påstå at Senua's Saga: Hellblade II er det mest etterlengtede spillet i mai 2024. Ninja Theory Oppfølgeren til Hellblade II tar oss tilbake til en hjemsøkende og skremmende verden, der vi nok en gang kan ta på oss rollen som den psykoserammede Senua, som utforsker og forsøker å overleve i en grusom versjon av vikingtidens Island. Med hyperrealistisk grafikk, en innlevelsesrik kampsuite og en verden som er bygget på virkelige steder, er dette definitivt ikke et spill du bør gå glipp av, spesielt ikke siden det kommer på dag én Game Pass.

Hauntii (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23. mai

Nok en indieperle for mai måned. Hauntii er et twin-stick-spill der spillerne utforsker en verden av levende døde og bruker sine hjemsøkende krefter til å styre skapninger og omgivelser for å løse gåter og overvinne kampsituasjoner. Hovedmålet med spillet er å avdekke sannheten bak Hauntiis liv, og for å gjøre det må du bygge konstellasjoner, handle med andre spøkelser og løse utfordringer mens du utforsker den vakkert animerte verdenen.

Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch) - 23. mai

Et av de siste Nintendo-førstepartsspillene som vi vet kommer til Nintendo Switch. Paper Mario: The Thousand-Year Door er en nyinnspilling av GameCube-klassikeren som er utstyrt med moderne grafikk og visuell fremtoning, men hvor originalens briljante spillopplevelse og historie er bevart og tilbys i sin helhet. Dette regnes som månedens største Switch-lansering, og kan også bli et av de siste store spillene som lanseres eksklusivt på Nintendos hybridplattform.

MultiVersus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28. mai

Vi hadde alle glede av å spille MultiVersus under betafasen i fjor. Det er imidlertid lenge siden den dagen, og siden den gang har spillet blitt tatt offline, massivt oppdatert og justert, og nå er det klart til å komme tilbake dristigere og bedre enn noensinne. Med en rekke av Warner Bros.s mest ikoniske figurer vil denne brawleren være gratis å spille, muliggjøre kryssspill og levere action ved hjelp av Unreal Engine 5 fremover.

Capes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29. mai

Australske Spitfire Interactive setter sitt eget preg på strategispillet om superhelter i mai, når Capes kommer til PC og konsoller. Spillet handler om å redde en undertrykt by fra en hevngjerrig skurkefraksjon ved hjelp av en gruppe underjordiske helter. Hvis du likte de strategiske kampene i Marvel's Midnight Suns, vil du utvilsomt finne mye å sette pris på her.

F1 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 31. mai

Vi startet måneden med en motorsporttittel, og vi avslutter den med noe lignende. F1 24 kommer tidligere enn forventet og i tide til den europeiske delen av sesongen. Med oppdaterte fysikkmodeller og kjøreegenskaper, muligheter til å oppleve karrieren i dine favorittføreres sko og mer omfattende online-aktiviteter, er årets utgave av serien noe du ikke bør gå glipp av.

Dette avslutter denne månedens utgave av Games To Look For. Kom tilbake om noen uker, så får vi se hva juni 2024 har i vente for spillere over hele verden.