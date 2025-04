Spill å se etter - mai 2025

HQ

Det er en ny måned og også opptakten til den travle sommerperioden, og det betyr én ting: mange nye videospill kommer til å gjøre sin store debut. I mai har vi store og etterlengtede AAA-titler, spennende indiespill og alt derimellom, så med tonnevis å komme gjennom i den nyeste episoden av Games To Look For, la oss gå løs.

The Midnight Walk (PC, PS5) - 8. mai

Dette mørke fantasieventyret kommer fra utvikleren MoonHood, og kommer fra folkene som skapte Lost in Random og Fe og er bygget ved hjelp av leire og stop-motion-animasjon. The Midnight Walk er et merkelig og urovekkende eventyr som dreier seg om en bortkommen lykt som må begi seg gjennom en verden av undring og skrekk, og oppleve fem fortellinger om ild og mørke underveis.

Revenge of the Savage Planet (PC, PS5, Xbox Series) - 8. mai

Etter en svært turbulent fortid er utvikleren Raccoon Logic tilbake med ansvaret for Savage Planet -merket de en gang skapte, og feirer det med et helt nytt spill som gjør narr av bedriftstypene som en gang gjorde tilværelsen deres til et helvete. Revenge of the Savage Planet ser spillere som er forlatt og overflødige langt ute i verdensrommet, og får i oppgave å utforske, lage håndverk og overleve i håp om en dag å slå tilbake på den tidligere arbeidsgiveren som lot deg råtne.

Spirit of the North 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 8. mai

Den rike og kunstneriske verdenen til Spirit of the North vender denne måneden tilbake i en fullverdig oppfølger som dreier seg om en rev og en fugl som utforsker en enorm og eldgammel åpen verden. Spillet kommer fra utvikleren Infuse Studio, Spirit of the North 2 og byr på økt tilpasning, flere gåter å løse, formidable fiender å møte og en ny historie å nøste opp i.

The Precinct (PC, PS5, Xbox Series) - 13. mai

Mens vi venter på noen form for informasjon fra Rockstar om Grand Theft Auto VI, har utvikleren Fallen Tree Games et alternativ som kan interessere noen. The Precinct tar spillerne inn i en grov og grusete 1980-tallsby for å tjene som et medlem av politistyrken hvis plikt er å beskytte folket og utrydde kriminalitet. Med et isometrisk perspektiv er dette en mer unik variant av eventyrformelen med åpen verden.

Doom: The Dark Ages (PC, PS5, Xbox Series) - 15. mai

Månedens mest etterlengtede spill for mange. Doom: The Dark Ages er det spennende neste kapittelet i id Softwares actionserie, en del som avdekker historien til Doom Slayer før hendelsene i Doom (2016), og tar oss dypt inn i en middelalderkrig mot helvetes krefter. Spillet beskrives som en sommer-blockbuster med en mer rotfestet og tradisjonell Doom spillestil, og dette er ikke et spill du vil gå glipp av i mai.

Capcom Fighting Collection 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 16. mai

Jepp, det føles som om et av disse spillene kommer inn på GTLF hver måned. Capcom bringer nok en gang tilbake en av sine berømte samlinger, og gjør en rekke retrotitler tilgjengelig for brukere på tvers av konsoller og PC. Enten det er Capcom vs. SNK, Capcom Fighting Evolution, Power Stone, Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, , eller mer, er dette spillet ideelt for retrofans i livet ditt.

RoadCraft (PC, PS5, Xbox Series) - 20. mai

Saber Interactive har kanskje laget Warhammer 40,000: Space Marine II i fjor, men de debuterte også nylig et annet kapittel i MudRunner -serien. Dette neste spillet ligner på sistnevnte, ettersom RoadCraft er et spill som gjør det mulig for spillerne å ta kontroll over forskjellige anleggsmaskiner for å hjelpe til med å reparere veier og steder som er ødelagt av naturkatastrofer.

The Girl Who Steals Time (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch) - 21. mai

Et spill for life-sim-fans der ute. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time er kanskje et av de mest særegne spillnavnene vi har sett på en stund, men det er absolutt ikke et spill du bør gå glipp av på grunn av det. Spillet foregår på en magisk øy, og ideen med denne tittelen er å utforske et bisart land, avdekke dets hemmeligheter og mysterier, samtidig som du hjelper vennene dine med oppgavene og jobbene deres. Hvis du leter etter noe subtilt og søtt i mai, er dette spillet for deg.

Monster Train 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 21. mai

Den godt mottatte kortstokkbyggeren kommer snart tilbake som en komplett og omfattende oppfølger. Monster Train 2 gir spillerne ansvaret for en åndelig form for transport og oppgaven med å nå himmelens porter for å forsvare den himmelske sonen fra Titans som har angrepet og beleiret landet. Med mer av det typiske og elskede vertikale spillet i tre nivåer, er dette et spill for strategi- og kortspillere der ute.

Blades of Fire (PC, PS5, Xbox Series) - 22. mai

Mange hadde kanskje håpet at MercurySteam jobbet hardt med et nytt Metroid -spill, men sannheten er at de har vært opptatt med å lage noe helt, helt annet. Blades of Fire er navnet på det spanske studioets neste prosjekt, og dette er en action-eventyrtittel der spillerne smir sin egen skjebne (og sine egne våpen) i et fantasirike dominert av en mektig dronning som i praksis har forbudt bruk av stål.

Deliver At All Costs (PC, PS5, Xbox Series) - 22. mai

Far Out Games og utgivelsespartneren Konami ønsker å utvide Mays allerede fullstappede line-up med en finurlig og tåpelig Crazy Taxi-lignende opplevelse. Deliver At All Costs er vel ... et leveringsspill, bortsett fra at det er en mer utradisjonell og tåpelig versjon av formelen, ettersom det dreier seg om en mann som må sørge for at utallige latterlige nyttelaster når sine destinasjoner. Et lastebillass med vannmeloner? Ikke noe problem. En fullvoksen levende marlin? Det skal du få. En bombe på randen av detonasjon? Ingen jobb er for stor for den fryktløse Winston Green.

Out of Sight (PC, PS5, Xbox Series) - 22. mai

Mai er en måned som mangler overbevisende skrekktitler, og derfor er vi heldige at The Gang lanserer det unike, stemningsfulle og uhyggelige puslespillet Out of Sight denne måneden. I dette spillet følger vi den unge Sophie som forsøker å rømme fra et skremmende herskapshus uten å kunne bruke synet... Heldigvis kan hun se gjennom øynene til sin trofaste bamse, og dette gir en ny vri på puslespillformelen ved å utnytte både første- og andreperspektivet i spillet.

Onimusha 2: Samurai's Destiny (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 23. mai

Det ikoniske actionspillet vender tilbake denne måneden i form av en remaster som nok en gang følger historien om Jubei Yagyu og hans søken etter hevn. Denne oppdaterte versjonen har beholdt de originale omgivelsene og spillsystemene, og er designet for å gi yngre målgrupper muligheten til å oppleve det populære spillet på en så autentisk måte som mulig, og er en perfekt mulighet til å forberede seg på Onimushas store utvidelse i nær fremtid.

Lost Soul Aside (PC, PS5) - 30. mai

Sony Interactive Entertainment har faktisk ikke mange nye førstepartsspill klare til å gjøre sin ankomst, med oktober Ghost of Yotei som en av de nærmeste. Men Sonys PlayStation Publishing -divisjon vil bidra til å bringe Ultizero Games ' Lost Soul Aside til PS5- og PC-spillere denne måneden, med dette er en action-JRPG som handler om å spille hovedrollen som en bror som prøver å redde sin yngre søster - og menneskeheten som helhet - fra dimensjonale inntrengere.

Elden Ring: Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 30. mai

FromSoftware utvider serien som foregår på Lands Between denne måneden, da Elden Ring: Nightreign gjør sin ankomst. Designet som et frittstående eventyr, er dette også en samarbeidsopplevelse der spillerne får i oppgave å slå seg sammen med to allierte for å erobre en utfordrende liste over fiender mens de skaffer seg kraftig plyndring, alt i arbeidet med å møte og beseire en mektig sjef innen slutten av en enkelt natt i spillet. Unødvendig å si at dette er et ganske uortodoks prosjekt for skaperne og kongene av Soulslike -subsjangeren.

F1 25 (PC, PS5, Xbox Series) - 30. mai

Codemasters er tilbake med neste del i sin årlige Formel 1-racingserie. Dette kapittelet, kjent som F1 25, ønsker å forbedre forskjellige kjerneelementer, grafikk og funksjoner, delvis på grunn av det faktum at det ikke lenger støtter siste generasjons konsoller. Det andre hovedtilskuddet er retur av Braking Point, med dette fortsetter historien om Konnersport og ser det fiktive teamet nå jakte på et F1-mesterskap.

Det er det for denne månedens episode av Games To Look For. Bli med oss igjen om noen uker, når vi utforsker hva juni 2025 har i vente for spillfans over hele verden.