Spill å se etter - mars 2024

Det har vært en travel vinter så langt for gamere over hele verden, men nå som vi nærmer oss våren, begynner utgivelsene å avta, og det ser vi nå i mars. Denne måneden har vi en rekke spennende og store spill å se frem til, men de fleste av dem kommer senere i måneden og gir oss en svært tettpakket uke. La oss derfor dykke ned i neste episode av Games To Look For for å se hva vi har i vente.

The Thaumaturge (PC) - 4. mars

Utvikleren Fool's Theory har en travel fremtid foran seg, ettersom studioet har fått i oppdrag å lage en ny versjon av The Witcher på vegne av CD Projekt Red, men siden denne nyversjonen ligger flere år frem i tid, lanserer det polske selskapet nå sin andre originaltittel. Spillet, som går under navnet The Thaumaturge, er et historiedrevet rollespill som utspiller seg i Warszawa på begynnelsen av 1900-tallet og dreier seg om en hovedperson som har evnen til å oppfatte og møte utenomjordiske vesener og deres verter, som har skapt kaos i den mangfoldige byen.

The Outlast Trials (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 5. mars

Etter en periode som Early Access-prosjekt på PC er utvikleren Red Barrels klar til å lansere The Outlast Trials i sin "komplette" form, samtidig som flerspiller-skrekkopplevelsen også kommer til konsollene. Spillerne får i oppgave å overleve og overvinne skremmende og urovekkende trusler, og The Outlast Trials er perfekt for dem som ønsker en skremmende start på våren.

Expeditions: A Mudrunner Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 5. mars

Saber Interactive utvider sin kjøresimuleringsserie med en ny oppdagelsesorientert tittel. Expeditions: A Mudrunner Game ser spillerne lede oppdrag i svært landlig terreng ved hjelp av en rekke kraftige terrengkjøretøyer for å fullføre forskningsoppgaver og returnere andre fastkjørte lastebiler og biler tilbake til baseleirene. Dette er i praksis kjærlighetsbarnet til strategi- og racingsjangeren.

Classified: France '44 (PC, PS5, Xbox Series) - 5. mars

Absolutely Games vender blikket mot andre verdenskrig i sin turbaserte, taktiske spionasje- og kamptittel Classified: France '44. Ideen her er å lede et elitelag av soldater i et forsøk på å forstyrre og bryte den tyske okkupasjonsmaktens grep om Frankrike, gi nasjonen tilbake til folket og bidra til å vinne krigen.

Zoria: Age of Shattering (PC) - 7. mars

Dette gruppebaserte, taktiske fantasy-rollespillet tar spillerne med til riket Zoria for å lede en rekke helter og krigere mens de fullfører oppdrag, beseirer fiender og beskytter folket mot farene som hjemsøker landet. Med ulike karakterer som alle har unike ferdigheter og fordeler, er Zoria: Age of Shattering et klassisk rollespill med en moderne og dynamisk tilnærming til kampene.

WWE 2K24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 8. mars

Den siste delen i 2Ks langvarige sportsserie bygger videre på fjorårets utgave, med en rekke nye funksjoner og spillmoduser, og bedre og oppdatert grafikk, animasjoner og ytelse. WWE 2K24 er et spill du bør se opp for hvis du er fan av wrestling-selskapet og har lyst til å fordype deg i dets historiske fortid.

Outcast: A New Beginning (PC, PS5, Xbox Series) - 15. mars

Outcast -serien gjør comeback i mars i år, i form av et spill som i praksis fungerer som en reboot for serien. Outcast: A New Beginning tar spillerne med til Adelphas verden for å hjelpe et undertrykt folk med å overvinne en invaderende robotstyrke som tapper verden for naturressurser. Med en tittel som er utviklet av mange av teamene bak det opprinnelige spillet, kan vi forvente en trofast og morsom opplevelse.

Lightyear Frontier (PC, Xbox Series) - 19. mars

Hva har mechs og jordbruk til felles? Vanligvis veldig lite, men i Lightyear Frontier har de absolutt alt. Frame Break I Lightyear Frontiers livssimuleringsspill skal spillerne bruke en stor og kraftig mech-enhet til å bygge drømmegården på en fjern fremmed planet. Som du kan forestille deg, kommer dette med alle de utfordringene som følger med kosmisk jordbruk, noe som betyr at du må lære deg å ta vare på og høste utenomjordiske avlinger, samtidig som du utforsker og lærer mer om denne uvanlige planeten.

MLB The Show 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 19. mars

Baseball er ikke en spesielt stor sport i Storbritannia eller Europa, men det endrer ikke det faktum at MLB The Show 24 er en av årets største sportstitler. Dette spillet kommer nok en gang til stort sett alle tenkelige plattformer, til tross for at det først og fremst er en PlayStation-franchise, og når det gjelder hvordan årets spill skiller seg fra 2023, legges det større vekt på sportens historie og det å bygge et lag for å bli verdensmester.

Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series) - 20. mars

Det ville ikke være uvanlig å påstå at mange moderne spillere aldri har spilt eller hørt om Alone in the Dark -serien, ettersom den var mest utbredt på 1990-tallet. Men det kommer til å endre seg nå i mars, når nyinnspillingen av originalspillet debuterer med en visuelt imponerende nyfortolkning av survival horror-tittelen med Jodie Comer og David Harbour i de to hovedrollene.

Rise of the Ronin (PS5) - 22. mars

Team NinjaDet japanske studioets neste storsatsing blir litt annerledes enn de fantastiske action-RPG-ene vi har blitt vant til at det japanske studioet lager. Rise of the Ronin er nemlig en mer rotfestet åpen-verden-opplevelse som følger en navnløs kriger som forsøker å skape sin egen skjebne i Japan på midten av 1800-tallet. Med kriger som raser over hele landet, vil denne fortellingen inneholde brede kampelementer og en historie som utfolder seg basert på valgene du tar, noe som utvilsomt vil vekke interessen til fans som har spilt utviklerens tidligere prosjekter.

Dragon's Dogma 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 22. mars

Capcoms etterlengtede oppfølger er nesten her. Dragon's Dogma II tar spillerne med tilbake til en barsk fantasiverden der det ultimate målet er å overleve og drepe en mektig drage for å gjøre krav på tronen. Dette action-RPG-spillet for én spiller byr på spennende kamper og en fysikkmotor som er forbedret av kunstig intelligens, og lar deg slå deg sammen med venner for å overvinne farer i jakten på å bli landets nye hersker.

Princess Peach: Showtime (Switch) - 22. mars

Princess Peach: Showtime er uten tvil årets første store Nintendo-lansering, og er en sjelden anledning til å sette Marios berømte øyensten i sentrum for et eventyr der hun må bruke et kraftig følsomt bånd for å redde showet som fremføres på det berømte Sparkle Theater. Dette blir en av Nintendos siste store nylanseringer til Switch, med mange ulike former.

South Park: Snow Day (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 26. mars

Vi er vant til å se South Park videospill, men aldri i 3D-format. Det er nettopp det vi får med South Park: Snow Day, en tittel der Stan, Kyle, Cartman, Kenny og resten av gjengen samles for å nyte en dag med masse moro etter at skolen ble stengt på grunn av store snømengder. Dette spillet, som regnes som den tredje delen av New Kid, vil gi oss mer av den avsindige og morsomme humoren som South Park har blitt kjent for.

Bulwark: Falconeer Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 26. mars

Soloutvikleren Tomas Sala utvider den kreative verdenen til The Falconeer med en helt ny og unik del som gir spillerne i oppgave å bygge og administrere bemerkelsesverdige byer i verden. Kjernen i spillet dreier seg om å bygge strukturer på klipper og berg, men spillet inneholder også lett ressursforvaltning, kampelementer og en historie som kan bidra til å styrke byggearbeidet.

Open Roads (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 28. mars

I dette fortellende eventyrspillet, som opprinnelig var planlagt å debutere i februar, låner Star Wars' Keri Russell og Uncharted og snart The Last of Us' Kaitlyn Dever ut stemmene sine til mor og datter-duoen Opal og Tess, som følger ledetråder etterlatt på loftet for å avdekke en forsvunnet skatt langt bortenfor den kanadiske grensen. Med håndtegnede tegninger og en spillestil som er ment å være avslappende, er Open Roads perfekt for dem som ønsker en rolig avslutning på måneden.

Nok en episode av GTLF er i boks. Følg med neste måned når vi ser frem mot april 2024.