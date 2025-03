Spill å se etter - mars 2025

HQ

2025 har allerede vært et helt enormt år, ettersom januar og spesielt februar har servert et utmerket og bredt utvalg av virkelig overbevisende og spennende videospill. Mars ser ut til å fortsette med en rekke titler av topp kvalitet på tvers av et utvalg av sjangre og plattformer. Så, med det som er tilfelle, la oss dykke inn i neste episode av Games To Look For.

Two Point Museum (PC, PS5, Xbox Series) - 4. mars

Folkene på Two Point Studios ønsker å fortsette sin varme strek ved å debutere neste kapittel i Two Point simuleringsserien. Dette spillet er kjent som Two Point Museum, og bytter ut sykehus og universitetsområder med museer, selv om selve spillopplevelsen i stor grad forblir den samme, ved å be spillerne om å tilby varierte og komplekse fasiliteter som tiltrekker besøkende og holder interessen deres for å generere penger. Hvis du liker strømlinjeformet simulering, går du ikke galt i byen med denne tittelen.

Split Fiction (PC, PS5, Xbox Series) - 6. mars

Nok en utvikler i vinden. Svenske Hazelight tar opp tråden fra det kritikerroste og megaselgende It Takes Two og lanserer det etterlengtede Split Fiction. Dette kooperative plattformeventyret dreier seg om to kontrasterende forfattere som er fanget i sine egne kreasjoner. Med unike spillstiler å oppdage og enormt forskjellige fantasy- og science fiction-områder å utforske, kommer dette til å bli et av mars måneds absolutte must-spill.

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) - 6. mars

Selv om dette spillet kanskje har det mest latterlige navnet vi noensinne har støtt på, vil selve tittelen utvilsomt være av interesse for det stadig mer populære HD-2D-fellesskapet. Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars serverer akkurat det som står på boksen, en remastret versjon av de to første spillene i den anerkjente og populære JRPG-serien, nå gjort tilgjengelig på PC og moderne konsoller.

FragPunk (PC, PS5, Xbox Series) - 6. mars

Etter den enorme suksessen til Marvel Rivals, er du kanskje på utkikk etter et nytt helteskytespill å vie tiden din til. Hvis det høres ut som deg, vil du kanskje rette oppmerksomheten mot Bad Guitar Studios FragPunk, et fartsfylt skytespill som bruker spillendrende kortmekanikk for å massivt overhale hvordan handlingen utspiller seg. Dette vil være et gratis å spille spill, så sørg for å sjekke det ut tidlig i mars.

Wanderstop (PC, PS5) - 11. mars

Hvorfor ikke ta det litt roligere i mars ved å forlate den stressende virkeligheten til fordel for en magisk tebutikk på Wanderstop? Denne tittelen kommer fra utvikleren Ivy Road og handler om å drive en koselig tebutikk midt i en fantastisk skog og ta vare på kunder og besøkende som kommer forbi, men det er en hake ved det hele. Hovedpersonen Alta er en erfaren kriger som har blitt fanget i denne tebutikken og blir tvunget til å gi opp sin mesterlige krigerlivsstil for å bli butikkeier...

Bionic Bay (PC, PS5) - 13. mars

Psychoflow Studios Bionic Bay er litt annerledes enn Wanderstop, og er et spill som handler om fart og om å fullføre nivåene så raskt som mulig. Bionic Bay regnes som en speedrunner-drøm, og handler om en forsker som må bruke en teleporteringsevne for å unnslippe en biomekanisk verden full av farer og miljømessige farer.

WWE 2K25 (PC, PS5, Xbox Series) - 14. mars

Det er nå ganske mange år siden WWE 2K-serien nådde bunnen, og i årene som har fulgt har vi sett den gjenetablere sin plass blant de virtuelle storhetene innen wrestling. Årets utgave bygger videre på den velprøvde formelen, og byr på over 300 superstjerner å spille som, et bredt og komplekst Career Mode, en stor flerspillerdel, og også en WWE 2K-nyhet kjent som The Island, en WWE-temaverden fullpakket med utfordringer, arenaer og live-arrangementer.

MLB The Show 25 (PS5, Xbox Series, Switch) - 18. mars

Nok en velkjent sportstittel kommer i mars. MLB The Show -serien utvides denne måneden med en helt ny utgave som forbedrer de beste funksjonene og til slutt leverer den beste virtuelle baseballopplevelsen du kan finne. Med en forbedret Road to the Show, en forbedret Diamond Dynasty, en komplett franchisemodus og en Storylines -modus som ser ut til å feire noen av MLBs største fortellinger, er dette spillet noe for sportsfans der ute.

Assassin's Creed Shadows (PC, PS5, Xbox Series) - 20. mars

Uten tvil månedens blockbuster. Ubisofts Assassin's Creed Shadows kommer endelig til PC og konsoller i andre halvdel av mars, og dermed er det slutt på en ventetid som har vært utsatt i flere omganger. Shadows tar den langvarige serien til det føydale Japan, og vil presentere et system med to hovedpersoner og en fortelling som har en dypt forankret politisk underbygning, alt for å servere et fullpakket og etterlengtet RPG-eventyr.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) - 20. mars

Det er ingen tvil om at Nintendo kryper over målstreken med sin Switch -portefølje, ettersom 2025 så langt har dreid seg om remastere, og sparsomt utgitte slike. Mars blir ikke noe unntak, for da debuterer Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition med en utrolig imponerende åpen verden fylt med alle slags beist å oppdage og monstre å kjempe mot. Hvis du aldri har spilt originalen, er dette uten tvil verdt en titt.

Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 25. mars

Blod, innvoller og blodbad. Det er nettopp dette som står på menyen i Tripwire Interactives neste prosjekt, det actionfylte, hordebaserte bølgeoverlevelsesspillet Killing Floor 3. Med en rekke forskjellige spillbare figurer, en bred liste over brukbare våpen, flere nivåer og oppdrag å fullføre, og over 40 monstertyper å nedkjempe i kampens hete, er Killing Floor 3 perfekt for de som er ute etter en utfordring denne måneden.

Atomfall (PC, PS5, Xbox Series) - 27. mars

Rebellion har riktignok nettopp lansert Sniper Elite: Resistance tidligere i år, men den britiske utvikleren har også et annet prosjekt på gang denne måneden. Dette er kjent som Atomfall, og er et actioneventyrspill som utspiller seg i Lake District National Park i Storbritannia på 1960-tallet, kort tid etter atomkatastrofen Windscale, som i dette spillet har etterlatt området i kaos og uorden. Med et nesten Fallout-lignende oppsett handler denne tittelen om å utforske, plyndre, lage håndverk, slåss og overleve.

The First Berserker: Khazan (PC, PS5, Xbox Series) - 27. mars

Det er på tide med et nytt Souls-lignende spill. Vi har ikke hatt en tittel som passer inn i denne subsjangeren på det som føles som måneder, men heldigvis er The First Berserker: Khazan her for å redde dagen. Dette action-RPG-spillet kommer fra Neople, og bruker fantastisk cel-shaded grafikk og er satt i det brutale Dungeon Fighter Online -universet. Det er en prequel som følger hendelsene til en tidligere general som bytter med mørket for å bli noe mer for å jakte på de som forrådte ham i livet.

Karma: The Dark World (PC, PS5) - 27. mars

Sist av alt har vi noe for skrekkfans der ute. Pollard Studios Karma: The Dark World er en psykologisk førstepersonsskrekk som utspiller seg i en dystopisk verden på midten av 1980-tallet. Det tar oss med til Øst-Tyskland der Leviathan Corporation har nesten full kontroll, og vi får se hvordan én person begynner å kjempe imot og forsøker å frigjøre seg fra denne 1984-lignende virkeligheten.

Dette var alt for den siste episoden av Games To Look For. Husk å komme tilbake om noen uker, når vi vender oppmerksomheten mot hva april 2025 har i vente for spillere over hele verden.