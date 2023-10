Spill å se etter - november 2023

HQ

Etter et allerede svært travelt og imponerende 2023 er vi snart på slutten av året. Men før vi kommer til desember og de riktignok svært få spillene som ser ut til å slippes i den måneden, har vi november å gå gjennom. Den kommende måneden har noen store og etterlengtede spill som kommer til å debutere, så med mye å se frem til kan vi ta fatt på denne nest siste episoden av Games To Look For.

Song of Nunu: A League of Legends Story (PC, Switch) - 1. november

Riot ForgeDet siste forsøket på å utvide verdenen til League of Legends har henvendt seg til Tequila Works for å skape et historiedrevet eventyr for én spiller. Song of Nunu: A League of Legends Story utforsker båndet mellom en gutt og en yeti og tar spillerne med til de frosne områdene i Freljord for å lære mer om fortiden og sannheten som definerer Nunu og Willumps fortid, samtidig som de møter ulike League of Legends figurer, som Braum, Ornn og Volibear, underveis.

Robocop: Rogue City (PC, PS5, Xbox Series) - 2. november

Robocop er et ikon fra 80-tallet, og i likhet med mange av figurene som ble berømte i den perioden, har han hatt det litt tøft siden den gang. Men når det er sagt, er Teyon ute etter å gi Detroits beste lovhåndhever sin tid i solen igjen i det blodige og actionfylte Robocop: Rogue City. I dette førstepersonsskytespillet må du utrydde kriminelle og opprettholde loven i en by preget av kriminalitet og urettferdighet.

WarioWare: Move It! (Switch) - 3. november

Høsten er spekket med nye Mario-eventyr, og i samme ånd blir også Marios motstander med på moroa. Wario er tilbake med den siste delen i minispillserien sin, og i dette spillet skal spillerne bruke Joy-Cons til å slå, danse og vrikke seg gjennom alle mulige slags dumme aktiviteter, i et spill med den passende tittelen, WarioWare: Move It!

EA Sports WRC (PC, PS5, Xbox Series) - 3. november

I lang tid har KT Racing hatt rettighetene til å lage offisielle WRC-spill, men slik er det ikke lenger, for nå har EAs Codemasters overtatt dette ansvaret. Derfor blir EA Sports WRC den første delen av Codemasters tilbakevending til den offisielle WRC-spillverdenen, med en moderne fysikkmotor, større og mer detaljerte baner, flere muligheter til å gjøre karrieren til din egen og mye mer.

Football Manager 2024 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Netflix) - 6. november

Vi vet hva du tenker, er Netflix oppført som en plattform? For Football Manager 2024 er nettopp dette tilfellet, og som tidligere debuterer det tradisjonsrike sportssimuleringsspillet som én av fire versjoner. Football Manager 2024 kommer til PC, Football Manager 2024 Console kommer til Xbox og PlayStation, Football Manager 2024 Touch kommer til Switch, og Football Manager 2024 Mobile lanseres spesifikt på Netflix som ett av spilltilbudene.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 9. november

Det er en stund siden vi har hatt et nytt Yakuza-spill med Kazuma Kiryu i spissen, men heldigvis ønsker Ryu Ga Gotoko Studio å rette opp i dette med Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. I dette neste kapittelet i Kiryus historie blir det tidligere yakuza-medlemmet, som nå er blitt agent, trukket ut av livet sitt og bort fra nysgjerrige øyne for å stoppe en mystisk person som forsøker å drive ham ut av sitt skjul og avsløre sin tilstedeværelse for dem som lenge trodde Kiryu var død.

Call of Duty: Modern Warfare III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 10. november

Månedens største spill og den mest etterlengtede tittelen for resten av 2023, Activisions ulike utviklere har nok en gang slått seg sammen for å gi liv til neste kapittel i Call of Duty: Modern Warfare -serien. I denne tredje delen av den nystartede serien kjemper Captain Price og Task Force 141 for å hindre den ultranasjonalistiske forbryteren Makarov i å fortsette sin terrorkampanje. Med et flerspillerspill som er sterkt inspirert av Modern Warfare 2 fra 2009 og en ny zombiespillopplevelse fra Treyarch, vil fans av serien ha mye å glede seg til når Call of Duty: Modern Warfare III debuterer.

The Day Before (PC) - 10. november

Det hersker fortsatt stor usikkerhet rundt dette spillet, og mange vil gjerne vite mer om dette prosjektet fra Fntastic. Men med en planlagt lansering 10. november er det ikke lenge til The Day Before debuterer på PC, og spillerne begir seg inn i en åpen flerspillerverden der de skal overleve trusler fra andre spillere.

Assassin's Creed Nexus VR (Meta Quest 2 & 3) - 16. november

Det er ikke ofte vi tar med virtual reality-spill på Games To Look For, men med tanke på størrelsen på Assassin's Creed -serien kunne vi ikke la være å ta med Assassin's Creed Nexus VR. Denne VR-tittelen, som bokstavelig talt setter spillerne i skoene til Ezio, Connor og Kassandra, foregår i tre unike tidsperioder og forteller ufortalte historier basert på tre av seriens mest elskede og ikoniske hovedpersoner. Nexus VR kommer til Meta Quest 2 og 3 plattformer, og ser ut til å bli det mest oppslukende Assassin's Creed til dags dato.

Persona 5 Tactica (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 17. november

Persona-serien har fortalt mange forskjellige historier opp gjennom årene, og i november vil Persona 5 Tactica legge til enda flere. I den helt nye spin-off-fortellingen vender flere av fansenes favorittkarakterer tilbake for å hjelpe en mystisk revolusjonær ved navn Erina i et farlig oppdrag, samtidig som kampene baseres på turbasert kamp.

Super Mario RPG (Switch) - 17. november

November måned avsluttes med en ny versjon av det aller første Mario RPG-spillet. I Super Mario RPG, som er tilpasset Nintendo Switch, må Mario og vennene hans reparere Star Road, samtidig som de må stoppe den skumle Smithy Gang på veien. Super Mario RPG har et isometrisk perspektiv og mange minispill, og byr på en rekke usannsynlige helter, inkludert Bowser, den magiske Mallow og dukken Geno.

<em> Og det var alt for denne episoden av Games To Look For. Som det pleier å være når vi kommer til andre halvdel av november, reduseres lanseringstempoet hos utgivere og utviklere i takt med at høytiden nærmer seg. Kom likevel tilbake neste måned for å se hva den mye, mye mer stabile desember 2023 har å by på.<em>