Spill å se etter - november 2024

Vi er inne på oppløpssiden nå. Etter en utrolig travel sommer og høst står vi foran den roligere ferieperioden i desember. Men før vi kommer dit, må vi gjennom november, og for 2024 betyr det en måned som er overraskende sparsom, spesielt når vi kommer inn i andre halvdel av året. Med dette i bakhodet, la oss sette i gang med den siste episoden av Games To Look For.

Planet Coaster 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 6. november

Til å begynne med har vi Frontier Developments simuleringsoppfølger. Planet Coaster 2 tar den fantastiske originalen og forbedrer den i hver eneste sving, med større detaljer og dybde, mer intrikate tilpasningsmuligheter, bredere styringsverktøy og det massive tillegget av vannparker å bygge og foredle også. For de som er ute etter et muntert og lett simuleringsspill å kose seg med den siste biten av 2024, vil du ikke finne mange bedre kandidater enn dette.

Mario & Luigi: Brothership (Switch) - 7. november

Den siste førstepartstittelen fra Nintendo i år, og en av de siste som også er eksklusiv for Switch, Mario & Luigi: Brothership, er et øyhoppingseventyr der de ikoniske brødrene setter seil i Concordia-verdenen for å utforske varierte steder mens de kjemper mot fiender i turbasert kamp. Med en unik og slående art direction og utvikling som har blitt håndtert av Octopath Traveler studio Acquire, kan du forvente en kompleks og spennende RPG-historie.

Metro: Awakening (PC, PS VR2) - 7. november

Det er ikke ofte vi presenterer virtual reality-spill på GTLF, men denne måneden har faktisk et par høyprofilerte spill, så vi går mot trenden. Det første kommer fra Vertigo Games og er et historiedrevet eventyr som utspiller seg i en verden på Metro. Det er kjent som Metro: Awakening og er en tittel der spillerne begir seg dypere og dypere inn i de farlige tunnelene på Metro, samtidig som de overvinner de mange farene som lurer i mørket.

Empire of the Ants (PC, PS5, Xbox Series) - 7. november

En storslått strategiopplevelse på detaljnivå. Utvikleren Tower Five tar oss med inn i insektenes mikroverden for å lede en koloni som en spesielt dristig og spesiell maur. Spillet er basert på den berømte novellen Empire of the Ants av H.G. Wells, og bruker fotorealistisk grafikk for å presentere en verden som føles utrolig nøyaktig og ekte, alt i et perspektiv som er mye mindre enn noen av oss noen gang har opplevd før.

Slitterhead (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 8. november

Til tross for at det lanseres denne måneden, er vi fortsatt ikke helt sikre på hva som skjer i det neste prosjektet fra skaperen av Silent Hill -serien. Keiichiro Toyamas Bokeh Game Studio debuterer snart på Slitterhead, og med det kommer en foruroligende historie som utspiller seg i en neonbelyst by og dreier seg om et vesen ved navn Hyoki som har gjort det til sin livsoppgave å jakte på og eliminere de dødelige monstrene som imiterer og utgir seg for å være mennesker. Med den skumle sesongen bak oss, kan dette være den siste store skrekktitelen i 2024.

Farming Simulator 25 (PC, PS5, Xbox Series) - 12. november

Neste kapittel i Giants Softwares enormt populære simuleringsserie. Farming Simulator 25 tar spillerne med tilbake til frodig jordbruksland for å bygge opp en bedrift ved hjelp av en rekke kraftige maskiner for å dyrke en rekke ulike avlinger og oppdra en samling husdyr. For de som vil ha en smak av livet på landet, er dette et topp valg i november.

The Rise of the Golden Idol (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS, Android) - 12. november

En mildt sagt overraskende oppfølger. Originalen som debuterte i 2022 endte opp med å bli en stor hit og en topptittel for mange, noe som gjør denne oppfølgeren desto mer overbevisende. The Rise of the Golden Idol gir spillerne i oppgave å avdekke sannheten bak 20 merkelige tilfeller av kriminalitet, drap og fordervelse på 1970-tallet. Med en unik kunststil og massevis av intriger kan dette indiespillet bli en snikende Game of the Year -kandidat hvis det når opp til forgjengerens høyder.

Skydance's Behemoth (PC, PS VR2, Quest) - 14. november

Det andre virtual reality-spillet på listen vår for november. Skydance's Behemoth er et ambisiøst prosjekt som tar spillerne inn i Forsaken Lands, et falleferdig rike hjemsøkt av tragedie, alt for å gå inn i skoene til Wren the Hunter, en kriger som ønsker å redde seg selv og landsbyen hans. Denne oppgaven blir imidlertid ikke så enkel som den høres ut, ettersom Wren må kutte ned de mange forferdelige og enorme Behemoths som befolker landet for å få jobben gjort og fullføre denne herkuliske utfordringen.

Lego Horizon Adventures (PC, PS5, Switch) - 14. november

Jepp, vi har nettopp fått en nyinnspilling av Horizon: Zero Dawn, men Sony og Guerrilla Games mener fortsatt at du trenger mer av Aloys første eventyr. Lego Horizon Adventures er en mer familievennlig versjon av denne populære historien, der den mer realistiske grafikken er byttet ut med en livlig blokkestetikk. Tonen er også tilpasset et yngre publikum, så forvent deg mindre tragedie og hjertesorg og mer tull og tøys i tråd med den karakteristiske Lego-humoren.

Dragon Quest III HD-2D Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 14. november

Vi har hatt mange spennende nyinnspillinger i år, og en av de siste virkelig lovende og spennende er Square Enix' tilbakekomst til Dragon Quest -serien. Denne tittelen er en moderne versjon av det elskede Dragon Quest III, og det byr på HD-2D-grafikk, en samling oppdaterte spillelementer, bredere lokalisering og mer, derav det passende navnet Dragon Quest III HD-2D Remake.

Path of Exile 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 15. november

Det er ikke ofte vi fremhever Early Access-spill i GTLF, men med tanke på omfanget og størrelsen på dette spillet (og den begrensede konkurransen...) måtte vi gi det en sjanse. Path of Exile 2 kommer på PC og konsoller som en Early Access-opplevelse. Grinding Gear Games' action-RPG-oppfølger vil by på tonnevis av spennende kamper i en rik og detaljert verden, der opptil seks spillere kan komme sammen og samarbeide om å løse oppgavene.

Microsoft Flight Simulator 2024 (PC, Xbox Series) - 19. november

En av de største tekniske bragdene i spillbransjen i nyere tid får en stor forbedring og et stort skritt fremover denne måneden. Microsoft Flight Simulator 2024 er en oppdatert simuleringsmodell som har større dybde og lar spillerne oppleve ubegrensede flyreiser over hele planeten mens de bruker et større utvalg av fly og aktiviteter enn noensinne. Hvorfor reise i ferien når du kan se verden fra PC-en eller Xbox Series-konsollen din, til og med via Game Pass fra dag én?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC, Xbox Series) - 20. november

Månedens siste store spill. GSC Game Worlds S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl tar oss med tilbake til Exclusion Zone for å møte dødelige fiender, overvinne mystiske anomalier og finne uvanlige artefakter i dette fantastiske og ambisiøse eventyret i en åpen verden. Spillet er laget av et ukrainsk team som ble fordrevet av den pågående krigen, og du vil kunne sjekke ut S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl på PC og Xbox Series X/S, til og med via Game Pass fra dag én.

Der har vi det! Det er bare ett Games To Look For igjen i 2024, så husk å komme tilbake om noen uker for å se hva desember 2024 har å by på. Spoilervarsel: det blir ikke en veldig lang GTLF!