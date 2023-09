Spill å se etter - oktober 2023

HQ

Hvis du hadde planlagt noe spennende i oktober i år, må du avlyse det. Den kommende måneden er en måned for seg selv, med tonnevis av lovende og etterlengtede spill som alle ser ut til å debutere. Med alt fra grøssere og plattformspill til strategispill og racerspill er det et stort utvalg av spill å ta en titt på. Så la oss dykke ned i en ny episode av Games To Look For for å forberede deg på denne utrolig travle måneden.

Assassin's Creed Mirage (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 5. oktober

Assassin's Creed spillene har blitt stadig større med årene, men Assassin's Creed Mirage kjøper seg ikke inn i denne trenden. I stedet ser man til fortiden for inspirasjon, og denne delen av den langvarige serien vil fokusere på stealth- og parkour-elementene som gjorde Assassin's Creed så berømt i utgangspunktet, samtidig som historien dreier seg om Valhalla Basim og hvordan han utviklet seg fra gatetyv til mestermorder.

Detective Pikachu Returns (Switch) - 6. oktober

Siden vi ikke får noe nytt Pokémon-spill i år, har Nintendo og The Pokémon Company i stedet rettet oppmerksomheten mot å gjenopplive Detective Pikachu -serien i oktober. Denne oppfølgeren vil bringe den vittige, hardkokte, kaffedrikkende og superdetektiv-elektriske musen tilbake i forgrunnen og gi ham i oppgave å løse en rekke merkelige hendelser som finner sted over hele Ryme City.

NHL 24 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 6. oktober

Akkurat som vi kan stole på at bladene faller av trærne hver høst, kan vi også stole på at EA lanserer et nytt NHL-spill. I år vil NHL 24 by på en helt ny spillopplevelse som skal gi spillerne en enestående kontroll over spillerne sine ved hjelp av Exhaust Engine. I tillegg har EA doblet innsatsen når det gjelder grafikk og presentasjon, og til og med introdusert noen nye spillmoduser.

Forza Motorsport (PC, Xbox Series) - 10. oktober

Det har vært en del forsinkelser frem til nå, men nå er Turn 10 endelig klar til å gi fansen den nyeste delen av sin racingsimuleringsserie i oktober. Forza Motorsport vil gi racingspillere over hele verden en svært detaljert og dyptpløyende simuleringsopplevelse i et spill som inneholder over 500 biler, 800 ytelsesoppgraderinger og 20 fullstendig ombygde baner fra virkelige steder over hele verden. Spillet er designet for å gi racingfans en dypt oppslukende opplevelse som de ikke vil gå glipp av.

Total War: Pharaoh (PC) - 11. oktober

Creative Assembly er tilbake og er klare til å ta spillerne med på en reise dypt inn i fortiden med sitt nyeste prosjekt. Total War: Pharaoh tar fansen med til høyden av det gamle Egypt, der de får kommandere en rekke ledere og generaler i forsøket på å forene og ta kontroll over det enorme ørkenriket. Med farlige værsystemer å overleve, tonnevis av fraksjoner å møte og kjempe mot, enorme landområder å erobre og mye mer, er Total War: Pharaoh noe for strategifans.

Lords of the Fallen (PC, PS5, Xbox Series) - 13. oktober

Hvis du kjenner igjen navnet på dette spillet, er det sannsynligvis fordi du har sett det før, og det er ikke så lenge siden. Hexworks rebooter Lords of the Fallen -serien med denne nye tittelen som har samme navn som spillet som opprinnelig startet serien. Spillet er utformet som et utfordrende Souls-lignende action-RPG, der spillerne kjemper mot monstre i to forskjellige riker i et forsøk på å styrte den mektige og hensynsløse demon-guden Adyr.

Sonic Superstars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 17. oktober

I det store Sonic-spillet for 2022 gikk det blå pinnsvinet over til 3D i et stort eventyr i åpen verden, men i 2023 vender den blå flekken og vennene hans tilbake til sine 2D-røtter. Sonic Superstars er et plattformspill som er litt annerledes enn tidligere Sonic 2D-spill, ettersom denne tittelen handler om å samarbeide og navigere i helt nye omgivelser for å stoppe Dr. Eggman og noen nye motstandere fra å forvandle øyas dyr til Badniks.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 19. oktober

Det tok ikke lang tid før Milestone ga grønt lys for en oppfølger til Hot Wheels Unleashed, og i oktober får vi nettopp det spillet. Oppfølgeren tar med seg den karakteristiske arkade-racingmekanikken som gjorde originaltittelen så morsom å spille, og blir større og dristigere med nye hopp og laterale dashbevegelser, samt massevis av nye kjøretøy å samle og baner å kjøre på. Det sier seg selv at du ikke vil gå glipp av Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged.

Marvel's Spider-Man 2 (PS5) - 20. oktober

Månedens mest etterlengtede lansering er uten tvil Marvel's Spider-Man 2, som bringer den spindelvevsvingende duoen Peter Parker og Miles Morales tilbake i en oppfølger som ser ut til å bli større og mer kaotisk enn den forrige. Med nye skurker å møte, mer av New York City å utforske, flere krefter og evner å sette på prøve, og alt sammen designet spesielt for PlayStation 5, har denne oppfølgeren et enormt potensial og vil utvilsomt kjempe om å bli månedens beste spill.

Super Mario Bros. Wonder (Switch) - 20. oktober

For å stikke kjepper i hjulene for Marvel's Spider-Man 2 lanserer Nintendo Super Mario Bros. Wonder samme dag. Dette plattformspillet tar oss tilbake til det elskede 2D-formatet, men introduserer en rekke spennende nye spillfunksjoner, som nye power-ups, måter å samhandle med andre spillere på, et bredere og mer komplekst flerspillertilbud og en kunststil og et visuelt oppsett som ser ut til å imponere. Kan dette bli Marios storslåtte retur til 2D-universet? Det får vi snart vite med sikkerhet.

Cities: Skylines II (PC, PS5, Xbox Series) - 24. oktober

Bybyggere kan glede seg. Etter mange år med å forvalte og skape vidstrakte og imponerende bylandskap i Cities: Skylines, Paradox og Colossal Order er de endelig klare til å gå videre og levere en oppfølger i Cities: Skylines II. Med mye større miljøer og sandkasser, samt dypere og mer komplekse simuleringssystemer, vil denne tittelen teste talentene til byplanleggere og ledere som aldri før.

The Lord of the Rings: Return to Moria (PC, PS5) - 24. oktober

Dette året har ikke begynt bra for videospilltilpasninger av The Lord of the Rings, takket være katastrofen som var Gollum, men heldigvis ønsker Free Range Games å få serien tilbake på sporet med den spennende Return to Moria. Som navnet antyder, vil spillerne lede en gruppe dverger som vender tilbake til kongeriket Moria i håp om å gjenerobre det fra orkene og bygge det opp igjen til fordums prakt.

Ghostrunner 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 26. oktober

Etter suksessen med det spennende Ghostrunner ønsker One More Level å fortsette denne cyberpunk-historien med en direkte oppfølger kalt Ghostrunner 2. I dette spillet får spillerne igjen ta over hovedpersonen Jacks rolle, og spillet vil by på mer av det spennende og actionfylte gameplayet vi ble så glade i, samtidig som det introduserer noen interessante tilleggsfunksjoner, for eksempel en lynrask motorsykkel som gjør at Jack kan bruke talentene sine utenfor Dharma Tower.

Alan Wake 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 27. oktober

Etter mange års ventetid kan Remedy -fans endelig oppleve neste kapittel i Alan Wakes historie. Den berømte skrekkforfatteren er tilbake i en etterlengtet oppfølger som ser ut til å bruke kraftig moderne teknologi for å øke spenningen og holde spillerne på kanten av setet. Med Alan Wake 2, som også byr på en historie med to hovedpersoner som vever seg inn i hverandre, ser denne tittelen ut til å konkurrere med Super Mario Bros. Wonder og Marvel's Spider-Man 2 om å bli det beste spillet i oktober 2023.

EA Sports UFC 5 (PS5, Xbox Series) - 27. oktober

Mens måneden starter med et nytt NHL-spill fra EA, avsluttes den med en ny UFC-tittel fra den store utgiveren. EA Sports UFC 5 ønsker å ta spillopplevelsen og systemene som har gjort kampserien så populær, og deretter utvide dem takket være at spillet er basert på den kraftige Frostbite -motoren. Med nye skadesystemer, en stor grafisk forbedring og mange spillmoduser å delta i, er dette spillet for UFC-fans der ute.

Jusant (PC, PS5, Xbox Series) - 31. oktober

Don't Nod hadde en ganske travel avslutning på 2023, med Banishers: Ghosts of New Eden som tidligere var satt til å starte i november, men nå som det er utsatt til februar, vil den franske utvikleren kun være ute etter å lansere klatretittelen Jusant. Spillet går ut på å klatre opp i et massivt tårn som er proppfullt av hindringer og utfordringer, alt i et forsøk på å bringe livet tilbake til den golde kroppen. Miljøvern er et gjennomgående tema i spillet, og du kan forvente deg en meditativ reise når du prøver å nå toppen av den viltvoksende fjellformasjonen.