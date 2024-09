Spill å se etter - oktober 2024

HQ

Den første av tre vanligvis svært travle måneder ligger bak oss. September hører fortiden til, og det betyr at alle øyne er rettet mot oktober. Som man kunne håpe, er denne måneden fullstappet fra topp til tå med store utgivelser i stort sett alle sjangre du kan tenke deg. Gjør deg klar for en av de største Games To Look For artiklene i 2024.

Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox Series) - 1. oktober

Måneden sparkes i gang med et splitter nytt MMORPG i full skala fra Amazon Games og utvikleren NCSOFT. Throne and Liberty er et ambisiøst spill som utspiller seg i et stadig skiftende miljø, der spillerne må kjempe mot andre spillere og alle slags monstre og andre fiender. Med morphing-evner som gir en ekstra dimensjon til bevegelsene, er dette ideelt for fans som er på utkikk etter noe som kan stille MMO-sulten etter World of Warcraft: The War Within.

Until Dawn (PC, PS5) - 4. oktober

Du kjenner sikkert til denne klassikeren fra Supermassive, så vi skal fatte oss i korthet. Until Dawn er den remastrede og forbedrede versjonen av det berømte skrekkeventyret, denne gangen bygget og designet for å utnytte det fulle potensialet til både PC og PS5.

Silent Hill 2 Remake (PC, PS5) - 8. oktober

På samme måte som Until Dawn kjenner du kanskje allerede godt til Konamis berømte overlevelsesskrekk, så vi fatter også denne i korthet. Skrekkveteranene i Bloober Team har oppdatert og forbedret den elskede fortellingen, og har oppgradert grafikken og justert spillsekvensene slik at de passer til moderne tid. Hvis du aldri har spilt originalen, vil du ikke gå glipp av denne versjonen av et av de mest innflytelsesrike spillene gjennom tidene.

Diablo IV: Vessel of Hatred (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 8. oktober

Den eneste DLC-en eller utvidelsen på denne månedens liste. Diablo IV: Vessel of Hatred tar spillerne tilbake til Sanctuary for å dra inn i sumpene i Nahantu i et forsøk på å forpurre det siste komplottet fra Prime Evil, Mephisto. Med en ny klasse å mestre, kjent som Spiritborn, er dette den perfekte måten å fortsette din demon-drepende reise i Blizzards anerkjente action-RPG.

Metaphor: ReFantazio (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 11. oktober

Persona skaperne Atlus er tilbake med et splitter nytt enormt RPG kjent ganske enkelt som Metaphor: ReFantazio. Dette spillet foregår i en fantasiverden, der spillerne må kjempe for sin rett til å bli utnevnt til landets neste monark og hersker. På tradisjonelt Atlus-vis kan du forvente en lang og kronglete historie, som er støttet av en turbasert strategikamp.

Den ultimate Dragon Ball-fantasien. Det finnes få bedre måter å beskrive dette kommende kampspillet fra Spike Chunsoft på, ettersom det bokstavelig talt lar deg omskrive Dragon Ball -fortellingen og oppleve hendelser på en måte som aldri ble dokumentert i animeen eller mangaen. Ved å bruke en omni-direksjonell kamp- og bevegelsespakke er dette noe Dragon Ball-fans ikke vil gå glipp av.

Neva (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 15. oktober

Folkene på Nomada Studio planlegger å bruke oktober til å lansere det som uten tvil vil gå inn som månedens indie. Neva er en hjertevarm og sjarmerende fortelling som dreier seg om en ung kvinne og en bedårende mytisk ulv som begir seg ut på en utrolig reise gjennom et døende rike. Forvent noen av de mest slående og unike kulissene og miljøene du har sett på lenge.

New World: Aeternum (PC, PS5, Xbox Series) - 15. oktober

New World er ikke vel ... nytt, men denne Aeternum-versjonen er det absolutt. Folkene på Amazon Games har tatt MMORPG-spillet og bygget det om på en slik måte at det ikke bare passer til konsoller og kontroller, men nå også har et mer action-RPG-orientert oppsett som gjør det mer tilgjengelig og engasjerende for solospillere. Hvis MMO-aspektet ved originalen New World skremte deg, er denne versjonen absolutt verdt å sjekke ut.

Super Mario Party Jamboree (Switch) - 17. oktober

Switch er en pensjonist som for tiden lever sine siste dager på et pleiehjem, men det betyr ikke at den ikke har noen triks igjen i ermet. I oktober blir dette Super Mario Party Jamboree, en partytittel som byr på over 110 minispill som spillerne kan konkurrere og stresse med, alt på en rekke nye brett og spillbare steder. Dette spillet vil også tilby seriens første 20-spiller online-modus noensinne, så forvent mye kaos og galskap her.

A Quiet Place: The Road Ahead (PC, PS5, Xbox Series) - 17. oktober

Du har sikkert sett filmene, men nå kan du spille spillet også. A Quiet Place: The Road Ahead er et skrekkeventyr for én spiller som ber spillerne om å overleve i fullstendig stillhet for å unngå de mange støyfølsomme monstrene som lever i verden. Denne skrekkopplevelsen kommer fra utvikleren Stormind Games, og handler om atmosfære og stemning, og er et perfekt alternativ for den skumle årstiden.

Unknown 9: Awakening (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. oktober

For de som leter etter et snikende actioneventyr i oktober, trenger du ikke lete lenger enn Reflector Entertainments Unknown 9: Awakening. Denne tittelen handler om å tre inn i skoene til en mektig Quaestor kjent som Haroona (spilt av Anya Chalotra) og bruke ferdighetene dine til å ta ned en mektig hemmelig organisasjon med et veldig mørkt motiv.

Call of Duty: Black Ops 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 25. oktober

For mange den største og mest spennende utgivelsen i hele måneden. Årets Call of Duty ønsker å forbedre tidligere utgaver ved å tilby en komplett kampanje, en reformert rundebasert Zombies og fartsfylt Omnimovement-forbedret flerspiller. En virkelig fullpakket pakke som for første gang noensinne vil debutere som en dag én-utgivelse på Game Pass-tjenesten. Mange vil utvilsomt se dette som en grunn til å vende tilbake til Activisions episke skytespillserie.

Sonic X Shadows Generations (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 25. oktober

I likhet med Until Dawn og Silent Hill 2 har mange av dere sannsynligvis allerede spilt dette spillet, men det endrer ikke det faktum at Segas plattformspill er et å se opp for takket være de heftige Shadow-y-tilleggene. I tillegg til å remastere og forbedre Sonics egne baner og nivåer, har denne versjonen også en egen Shadow-historie som setter alles mørke, alternative pinnsvin i sentrum.

Life is Strange: Double Exposure (PC, PS5, Xbox Series) - 29. oktober

Det er noen år siden utvikleren Deck Nine debuterte med et nytt Life is Strange, men nå er tiden inne for flere historier i dette fantastiske og levende universet. Life is Strange: Double Exposure dreier seg om den tilbakevendte Max Caulfield som får i oppgave å oppklare mordet på sin nye nære venn Safi, alt ved å bruke sine spesielle krefter, hvorav den ene lar henne reise mellom alternative tidslinjer.

Dragon Age: The Veilguard (PC, PS5, Xbox Series) - 31. oktober

Hvis Call of Duty: Black Ops 6 ikke var månedens spill for deg, så er nok dette det. Dragon Age: The Veilguard er et ambisiøst rollespill for én spiller som tar oss med tilbake til BioWares fantasiverden, der vi slår oss sammen med noen elskede og fanfavoritter for å stoppe den dødelige og mektige Dreadwolf. Med en kompleks og rik fortelling å følge og en mer flytende og fartsfylt kampsuite er dette definitivt et spill å se opp for.

Og der har vi det, nok en stor måned ligger foran oss. Husk å komme tilbake om noen uker, når vi ser på hva november har i vente for spillfans over hele verden.