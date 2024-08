Spill å se etter - september 2024

HQ

Sommeren nærmer seg slutten, og for gamere over hele verden betyr det at det er på tide å låse seg fast og forberede seg på det som ofte er den travleste tiden på året for nye spilllanseringer. September legger ikke fingrene imellom, for denne måneden er fullstappet fra første til siste dag med store, etterlengtede prosjekter i alle skalaer, størrelser og sjangre. Med mye å komme gjennom, her er Games To Look For i september 2024.

Harry Potter: Quidditch Champions (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 3. september

For å starte ting, går vi tilbake til Wizarding World for et flerspillersportstilbud fra Unbroken Studios. Harry Potter: Quidditch Champions er ganske mye nøyaktig hva det står på tinn, med dette er en Quidditch-sportstittel der du passer opp og representerer de tre skolene i Triwizard Cup i håp om å etse navnet ditt i Quidditch-historien. Trenger vi å si mer?

The Casting of Frank Stone (PC, PS5, Xbox Series) - 3. september

Supermassive Games har fått muligheten til å utforske et av de mer intrikate elementene i den bredere Dead by Daylight -historien i dette narrativt tunge skrekkspillet som gir spillerne i oppgave å avdekke fortiden til den beryktede seriemorderen. Med valgmuligheter og ulike dialogalternativer for å forme historien på din egen måte, er dette et flott alternativ for å forberede seg på den kommende skumle sesongen.

Age of Mythology: Retold (PC, Xbox Series) - 4. september

Det populære og en gang så ikoniske strategispillet får en moderne touch up i Age of Mythology: Retold. Denne versjonen, som kommer til PC og Xbox Series-konsoller, vil bevare de beste elementene fra den opprinnelige opplevelsen og kombinere dem med sanntidsstrategiske designvalg og slående oppdatert grafikk.

Astro Bot (PS5) - 6. september

En av månedens mest etterlengtede titler, Team Asobi, vender tilbake til den ikoniske plattformserien med en helt ny 3D-versjon som tar den titulære helten med inn i ulike unike og spennende verdener for å finne og redde ulike PlayStation-tema-roboter. Dette prosjektet vil presse PS5 til det ytterste og utnytte de mange spesialfunksjonene, samtidig som det er uanstrengt sjarmerende og underholdende.

NBA 2K25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 6. september

Neste kapittel i 2Ks årlige basketballserie lanseres i begynnelsen av måneden. NBA 2K25 vil bygge videre på den vanligvis imponerende formelen ved å introdusere MyGM, slik at du kan spille som general manager og forme og definere et lag på tvers av alle dets ulike elementer. I tillegg kommer en forbedret MyPlayer-bygger og forbedret spill- og simuleringsteknologi for å gjøre opplevelsen enda litt mer autentisk.

Warhammer 40,000: Space Marine II (PC, PS5, Xbox Series) - 9. september

En annen av månedens mest etterlengtede titler, Warhammer 40,000: Space Marine II, lar spillerne ikle seg en ugjennomtrengelig Space Marine for å rase først i kamp mot den overveldende Tyranid-horden, alt i navnet Imperium. Fra skaperne av World War Z, vil dette spillet kaste utallige fiender mot deg på en gang og be deg om å tygge deg gjennom dem med kjedesverd, pistoler og eksplosiver. Forvent et actionfylt tilbud.

Test Drive Unlimited: Solar Crown (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 12. september

Etter noen forskjellige forsinkelser, er det etterlengtede neste kapittelet i Test Drive Unlimited -serien satt til å ankomme denne måneden med Solar Crown, en kjøresimulering satt i en massiv tolkning av Hong Kong. Med denne lekeplassen foran deg, Solar Crown kan du velge mellom Sharps eller Streets for å kjøre noen av de mest utrolige bilene som noensinne er laget, alt i et forsøk på å vinne den unnvikende Solar Crown.

UFL (PS5, Xbox Series) - 12. september

Selv om mange av dere uten tvil har en annen fotballtittel som vi skal snakke om senere, sirklet fast i kalenderen, er det en konkurrent som også ankommer denne måneden: UFL. Dette er en fotballsimulering som har blitt medfinansiert av Cristiano Ronaldo selv, og som er stolt av å ha en fair to play-modell, ingen betaling for å vinne, ingen handikap og et gratis spilldesign. Med tanke på at EA Sports FC i utgangspunktet er det motsatte i alle kategorier, er det mye potensial for at dette spillet kan ta en del av markedet.

Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox Series) - 17. september

Amazon Games Vi elsker virkelig gode MMO-spill, og i september kommer det et helt nytt på listen når Throne and Liberty forlater Early Access og lanseres offisielt. Dette gratisspillet er stolt av sine massive laugsbaserte kamper i en sømløs verden i stadig endring, med karakterer som har evnen til å forvandle seg til ulike dyreformer. Dette vil uten tvil stå høyt på MMO-spillernes ønskeliste.

Enotria: The Last Song (PC, PS5, Xbox Series) - 19. september

Uten tvil et av de mer unike prosjektene som skal debutere denne måneden. Enotria: The Last Song er et action-RPG der spillerne tar på seg rollen som Maskless One og blir utfordret til å frigjøre verden fra den stillestående skjærsilden den befinner seg i i hendene på den allmektige Authors. Med et interessant italiensk dukkedesign som vil falle i smak hos Pinocchio-fans, er dette AA-prosjektet noe å holde øye med.

God of War: Ragnarök (PC) - 19. september

Vi skal gjøre det kort: Husker du uten tvil 2022s beste spill? Vel, dette er akkurat det samme spillet, men nå på PC. Det stemmer, God of War: Ragnarök kommer til en plattform som ikke er PlayStation, og bringer med seg ulike plattformspesifikke funksjoner som ulåst bildefrekvens, hi-fi-grafikk, oppskalert ytelse, ultrawide-støtte, kontrolltilpasning, Nvidia Reflex -støtte og mer.

Frostpunk 2 (PC) - 20. september

Bybyggingsstrategi-oppfølgeren Frostpunk 2 er endelig klar for sin debut. Spillet utspiller seg 30 år etter den apokalyptiske snøstormen som herjet jorden, og handler om å designe et samfunn som kan trives, vokse og overleve i et fiendtlig miljø der kulden ærlig talt er det minste av dine bekymringer.

Ara: History Untold (PC) - 24. september

Et nytt Civilization -spill er på vei, men inntil det kommer kan vi i stedet vende blikket mot Oxides Ara: History Untold, et historisk strategispill som lar spillerne forme og oppleve menneskehetens historie ved å sette sitt eget preg på kultur, diplomati, krig og teknologisk utvikling. Med flerspillerstøtte og en dag én Game Pass lansering på PC, er dette definitivt et strategispill å holde et øye med.

GreedFall II: The Dying World (PC) - 24. september

Det eneste spillet på denne månedens GTLF som ikke er en faktisk komplett lansering, GreedFall II: The Dying World er satt til å lande som et Early Access-prosjekt i september, og bringer med seg en fortelling som fungerer som en prequel til det originale spillet, til tross for at det er en nummerert oppfølger. I hovedsak kan du se frem til å se hvordan Teer Fradee-folket blir rykket opp med roten og tvunget fra hjemmene sine av invaderende og grusomme kolonister.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) - 26. september

En av de andre store etterlengtede titlene som er planlagt for denne måneden, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, er her for å bevise at det geriatriske Switch fortsatt har litt liv igjen i tanken, ettersom dette er et helt nytt spill i den sagnomsuste serien og bruker samme art direction som i Link's Awakening-remaken fra noen år siden. Og la oss ikke glemme at Princess Zelda for første gang har en hovedrolle her, og at hun har med seg et miljømanipulerende Tri Rod -verktøy.

EA Sports FC 25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 27. september

Ok, så først og fremst, EA Sports FC 25 vil være allment tilgjengelig fra 20. september for de som henter Ultimate Edition. Men 27. september er den offisielle utgivelsesdatoen når massene kan strømme til EAs siste del i fotballserien, og bringer med seg en opplevelse som er veldig lik fjorårets del, men likevel annerledes takket være den nye FC IQ-teknologien, 5v5 Rush spillmodus, og den forbedrede grafikken og presentasjonen som tar sikte på å få spillingen til å føles litt mer autentisk.

Det var det, nok en megamåned i bøkene. Ikke glem å komme tilbake i slutten av september for å se hva oktober har å by på for gamere over hele verden.