Spill å se frem til - 2024

2023 er et tilbakelagt år, og dermed er alles øyne rettet mot neste kalenderår. 2024 ser ikke ut til å bli like fullspekket som 2023, men det endrer ikke det faktum at det er noen absolutte korkere å se frem til. Så med 12 måneder med spill på vei, her er spillene du kan se frem til i 2024.

Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 18. januar

Prince of Persia er tilbake... på en måte. Ubisoft vender tilbake til sin berømte plattformspillserie, men med en annen hovedperson i hovedrollen. The Lost Crown utforsker hva som skjer når prinsen blir bortført, og en gruppe mektige udødelige får i oppgave å finne og redde den ikoniske figuren.

The Last of Us: Part II Remastered (PS5) - 19. januar

Det er offisielt, The Last of Us har nå flere remastere/remakes enn ekte spill. Gjør hva du vil av det, men hvis du ennå ikke har prøvd Naughty Dogs kritikerroste oppfølger, er det på tide nå. Med en ny roguelike-modus, oppdatert grafikk og mye mer tar The Last of Us: Part II Remastered oss med tilbake til zombieapokalypsen i januar.

Tekken 8 (PC, PS5, Xbox Series) - 26. januar

2023 var et fantastisk år for fightere, men en av de tre store bestemte seg for å vente med sin siste utgivelse til 2024. Tekken 8 gir oss mer av 3D-kampene vi elsker, med nye og tilbakevendende figurer, nytt spill, en historiemodus og en rekke andre funksjoner som gjør at vi gleder oss til å spille Tekken 8 i begynnelsen av året.

Som en drage: Infinite Wealth (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 26. januar

Å starte avsløringstraileren med en naken hovedperson er absolutt én måte å selge et spill på, men det er nettopp denne typen eksentrisitet som får oss til å komme tilbake til Like a Dragon-serien igjen og igjen. Vi har hatt et par Like a Dragon-spill som ble lansert i 2023, men Infinite Wealth er det neste hovedspillet i serien, og det kommer til å bli et av de lengste spillene i serien.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series) - 2. februar

Etter en rekke forsinkelser er Suicide Squad: Kill the Justice League snart her. Til å begynne med fikk dette plyndringsskytespillet fra Rocksteady mye kritikk, men i det siste ser det ut til at det har blitt gjort noen forbedringer. Om det er nok til å holde dette spillet oppe på høyde med Arkham-serien gjenstår å se, men du kan sjekke det ut selv i februar.

Persona 3 Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-serien) - 2. februar

Mens Persona 5 Tactica kommer i slutten av 2023, utforsker Atlus Persona-serien videre med Persona 3 Reload i februar. Denne nye versjonen av det berømte rollespillet byr på forbedret grafikk og spillopplevelse, samtidig som den ikoniske og elskede originalhistorien utvides med ekstra voiceover og nye interaksjoner og scener.

Helldivers 2 (PC, PS5) - 8. februar

PlayStation gjør det utenkelige i begynnelsen av 2024. For å sparke i gang årets portefølje lanseres Helldivers 2 samtidig på PS5 og PC, noe som er en stor forandring med tanke på at PC-spillere ofte må vente i 18 måneder eller så før de får sjekke ut det nyeste eksklusive PlayStation-spillet. I dette actionskytespillet skal spillerne skyte ned monstre og romvesener i en fiendtlig galakse, alt i frihetens navn.

Banishers: Ghosts of New Eden (PC, PS5, Xbox Series) - 13. februar

Don't Nod tok den svært intelligente avgjørelsen å droppe lanseringen av Banishers: Ghosts of New Eden, og valgte i stedet februar som det perfekte tidspunktet for å lansere det lovende actioneventyrspillet. Med en God of War-lignende spillestil og -oppsett tar denne overnaturlige, historiedrevne tittelen spillerne med til et mytisk 1600-tallets Nord-Amerika for å jakte på spøkelser og gjenferd og beskytte pionerene i dette farlige nye landet.

Mario vs. Donkey Kong (Switch) - 16. februar

Nintendo la frem planene for en hel rekke spill i Mario-universet i den siste Nintendo Direct-kampanjen i 2023, og som en del av dette fikk vi en første titt på det kommende Mario vs. Donkey Kong. Nei, dette er ikke et spill som handler om å klatre på stillaser og unnvike tønner, det er et nytt Game Boy Advance-spill der Mario må bruke sine plattformkunnskaper til å finne tilbake stjålne Mini Mario-er som den gigantiske apen har tatt.

Skull and Bones (PC, PS5, Xbox Series) - 16. februar

Vi er ganske sikre på at Ubisoft faktisk kommer til å lansere dette spillet i 2024, men hvis utviklingen den siste tiden har vært noe å gå etter, kan vi ta helt feil. Skull and Bones tar spillerne med til de syv hav, der de plyndrer og raner seg til berømmelse i denne piratsimulatoren som først ble utviklet etter at det briljante Assassin's Creed IV: Black Flag tok verden med storm.

Final Fantasy VII: Rebirth (PS5) - 29. februar

Square Enix gjør seg klar til å gi fansen den etterlengtede oppfølgeren til Final Fantasy VII: Remake. Final Fantasy VII: Rebirth er det andre av tre kapitler som gir oss en ny versjon av det berømte JRPG-spillet. I Final Fantasy VII: Rebirth utforsker Cloud og gjengen nye steder og møter nye mennesker mens de fortsetter å stoppe Sephiroths forsøk på å kontrollere verden.

Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series) - 20. mars

Alone in the Dark, som opprinnelig skulle lanseres i 2023, bestemte seg for å vente til nyttår med å debutere, før det ble utsatt nok en gang for å unngå at utviklerne skulle komme i julestress. Med David Harbour og Jodie Comer i hovedrollene vil dette survival horror-spillet gi en skremmende start på året.

Princess Peach: Showtime (Switch) - 22. mars

I løpet av det siste året har vi sett litt av en gjenfødelse av Mario, med Super Mario Bros. Wonder, en remaster av Super Mario RPG og selvfølgelig den bombastiske suksessen til The Super Mario Bros. Movie. I mars er det Peachs tur til å få litt av rampelyset, når hun spiller i sitt eget spill og kjemper mot Grape og Sour Bunch for å redde Sparkle Theater.

Rise of the Ronin (PS5) - 22. mars

Det anerkjente studioet bak Nioh- og Ninja Gaiden-spillene gir oss noe litt annerledes neste år. Rise of the Ronin følger en navnløs kriger som finner sin egen vei i 1800-tallets Japan, og byr på en nydelig verden, en episk historie og en ny, dynamisk og lett tilgjengelig kampmekanikk. Hvis du er ute etter et autentisk innblikk i Japan, bør du holde utkikk etter dette spillet.

Black Myth: Wukong (PC, PS5, Xbox Series) - 20. august

Black Myth: Wukong har imponert oss fra første trailer og ser ut til å bli et visuelt imponerende spill som setter oss i rollen som selveste apekongen i en filmatisering av romanen Journey to the West fra 1500-tallet. Vi kjemper mot monstre og reiser gjennom en levende fantasiverden i dette Souls-lignende spillet fra den kinesiske utvikleren Game Science.

Warhammer 40,000: Space Marine II (PC, PS5, Xbox Series) - 9. september

Har du noen gang ønsket å vite hvordan det føles å være en biologisk stridsvogn? Warhammer 40,000: Space Marine II vil tilfredsstille manges kampfantasier når det kommer i september, og spillerne får ta på seg rollen som Titus mens han skjærer og skyter seg gjennom horder av tyranider som truer Imperiets sikkerhet.

Ark II (PC, Xbox-serien) - 2024

Med Vin Diesel som utøvende produsent og en nøkkelrolle i historien har Ark II store ambisjoner når det gjelder blant annet fortelling og spillbarhet. Ark II ble nylig forsinket for at Wildcard Studios skulle kunne forbedre spillet, og det kommer til å være noen vesentlige forskjeller mellom Ark II og forgjengeren. Sjelelignende kamp, streng tredjepersonsmekanikk og kun primitive våpen er bare noen av de tingene som vil forandre dinooverlevelsesopplevelsen din neste år.

Avowed (PC, Xbox Series) - 2024

Det er lenge siden vi har sett et fantasy-rollespill fra Obsidian, men neste år tar ventetiden forhåpentligvis slutt med lanseringen av Avowed. Avowed utspiller seg i samme verden som Pillars of Eternity og tar oss med på en episk reise til Living Lands for å undersøke ryktene om en pest som sprer seg.

Greedfall 2: The Dying World (PC, PS5, Xbox Series) - 2024

Til tross for tittelen er Greedfall 2: The Dying World faktisk en prequel, som utspiller seg tre år før historien i det første spillet. I stedet for å spille som en av kolonisatorene, tar vi denne gangen rollen som en av de koloniserte Teer Fradee-folket og ser oss selv rykket opp med roten fra det landet vi en gang kalte vårt hjem. Med bedre valgmuligheter i historien og smartere AI i spillingen bør fans av det første Greedfall se opp for oppfølgeren.

Hades II (PC) - 2024

Det originale Hades vant massevis av priser i 2020. Man kan trygt si at forventningene til oppfølgeren er høye, men når Supergiant Games nå lanserer Hades II neste år, kan vi ikke si annet enn at vi gleder oss. Ettersom vi nå prøver å bryte oss inn i underverdenen i stedet for å komme oss ut av den, kommer det til å bli nye fiender, vennlige ansikter, ekstra mekanikk og mye mer.

Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2024

Supermassive Games tar over som hovedutvikler av indie-skrekkserien, nå som Tarsier har flyttet til grønnere beitemarker. Men selv om det er et nytt studio som står bak den kommende treeren, betyr ikke det at vi ikke kan glede oss til at seriens karakteristiske, foruroligende og skumle skrekkelementer er tilbake.

Luigi's Mansion: Dark Moon (Switch) - 2024

Du kjenner kanskje dette spillet som Luigi's Mansion 2 HD eller Luigi's Mansion: Dark Moon, men uansett hvilket navn du kjenner det under, er dette den oppdaterte versjonen av oppfølgeren til Luigis første spøkelsesjakt. Med oppdatert HD-grafikk og en historie som er bevart fra den første utgivelsen i 2013, vil dette spillet holde Luigi's Mansion-fansen i ånde til det fjerde spillet forhåpentligvis kommer.

Paper Mario: The Thousand-Year Door Remaster (Switch) - 2024

Etter hvert som vi nærmer oss lanseringen av det vi virkelig håper blir kjent som Super Nintendo Switch, har Nintendo gitt oss mange oppdaterte versjoner av tidligere ikoniske titler. Den neste på denne listen er Paper Mario: The Thousand-Year Door, som kommer tilbake med forbedret grafikk og gir spillerne muligheten til å gjenoppleve dette fantastiske eventyret.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC, Xbox Series) - 2024

GSC Game World har blitt møtt med utviklingsutfordringer som få hadde forventet for to år siden, da utvikleren har fått i oppgave å lage oppfølgeren til S.T.A.L.K.E.R. samtidig som de har stått overfor en fullskala militær invasjon. Men dette har ikke hindret teamet i å legge ned mye arbeid og innsats i oppfølgeren, som forventes å debutere i løpet av året.

Senua's Saga: Hellblade 2 (PC, Xbox-serien) - 2024

Ninja Theory har tatt seg god tid til å lage oppfølgeren til det fantastiske Hellblade: Senua's Sacrifice, og å dømme ut fra de glimtene av spillet vi allerede har sett, har det vært til det beste. Senua's Saga: Hellblade 2 fortsetter eventyret til den psykoserammede hovedpersonen mens hun utforsker et plaget og foruroligende viking-Island.

South Park: Snow Day (PC, PS5, Xbox Series) - 2024

Det er en stund siden vi har fått et nytt spill basert på South Park, men Snow Day ser ut til å bli nettopp det. Cartman, Stan, Kyle og Kenny er tilbake i 3D-form i et eventyr der gjengen soler seg i snøværet og får i oppgave å redde verden mens skolen er avlyst på grunn av frostværet.

Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox-serien) - 2024

Massive har hatt det utrolig travelt i det siste, for så sent som i desember lanserte utvikleren Avatar: Frontiers of Pandora. Men i 2024 kan vi se frem til det lovende Star Wars Outlaws, en actioneventyrtittel som kretser rundt en ny karakter med base i en galakse langt, langt borte, og hvor spillerne er på flukt fra et stadig mer nærgående imperium.

The Wolf Among Us 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2024

Telltale er tilbake. Etter noen svært turbulente år ga den fortellertunge eventyrspillutvikleren oss The Expanse: A Telltale Series i fjor, og nå har de endelig tenkt å lansere den etterlengtede The Wolf Among Us-oppfølgeren i år. Med Bigsby og gjengen tilbake skal The Wolf Among Us 2 utforske neste kapittel i den eventyrlige fantasy-krimhistorien.

2024 ser ut til å by på utallige lovende dataspill, så følg med når vi går nærmere inn på nyutgivelsene for hver enkelt måned, og vi begynner med januar.