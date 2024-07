Spill å se frem til - august 2024

HQ

Vi nærmer oss allerede slutten av sommeren, og det betyr at Gamescom er rett rundt hjørnet. Mens vi kan se frem til den tyske messen for å høre mer om titlene som kommer senere i 2024 og utover, har denne august også noen absolutte korkere å se frem mot, enten det er indie eller AAA, action, plattform, MMORPG eller sport, det er noe for enhver smak denne måneden. Så med det i tankene, la oss dykke inn i den siste episoden av Games To Look For.

Volgarr the Viking II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 6. august

Det er 10 år siden det første Volgarr the Viking debuterte og presset spillerne til det ytterste, og nå er den berømte vikingen tilbake i en oppfølger. Denne gangen er Volgarr eldre og klokere, og tar seg an nye trusler og monstre ved hjelp av en rekke kraftige og nye evner. Med en mer tilgjengelig (eller tøffere opplevelse avhengig av hva du velger) historie å dykke ned i, vil dette spillet til og med ha flere avslutninger.

Cat Quest III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 8. august

Det tredje kapittelet i Cat Quest -serien tar oss med til Puribbean for et skattejagende pirateventyr. Cat Quest III har en ny verden å erobre, fullpakket med flere nye biomer å utforske og kjempe mot fiender i ved hjelp av den raffinerte og justerte kampsuiten. Med solo- og samarbeidsspill er dette et av de indiespillene du bør få med deg i august.

SteamWorld Heist II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 8. august

Den neste delen av SteamWorld-serien er også en oppfølger til det geniale SteamWorld Heist. I dette eventyrstrategispillet drar en gjeng med Steambot-pirater ut i den store verden for å finne ut hvorfor ferskvann plutselig har blitt giftig og farlig. Med nye og forbedrede utforsknings- og kampsystemer er dette spillet nok et av de beste indiespillene du bør holde øye med.

Madden NFL 25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16. august

Mens mange av dere sannsynligvis fortsatt hakker bort på EA Sports College Football 25, kan de som ønsker å ta spranget tilbake til de store ligaene og National Football League se frem til Madden NFL 25 som debuterer i august. Den siste utgaven av sportsserien har noen oppgraderte systemer for å forbedre innlevelsen og spillopplevelsen, samtidig som det stort sett leverer den samme Madden-opplevelsen som vi har lært å kjenne igjen gjennom årene.

Black Myth: Wukong (PC, PS5, Xbox Series) - 20. august

Et av de mest etterlengtede spillene helt siden en første titt på gameplayet ble avslørt for mange år siden, og kommer fra utvikleren Game Science, Black Myth: Wukong er et action-RPG som gjenforteller den berømte legenden om Sun Wukong. Spillet foregår i et mytisk land, og du skal kjempe mot mystiske og dødelige motstandere ved å sette dine avanserte og brede evner og ferdigheter på prøve.

Dustborn (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 20. august

August er virkelig en fantastisk måned for indieprosjekter, og etter våre to tidligere valg kommer Red Thread Games' Dustborn, et historiedrevet actioneventyr for én spiller om kjærlighet, vennskap, håp og ordets kraft. I Dustborn følger vi en eksilert og svindler kjent som Pax, og spillerne reiser gjennom et Justice-kontrollert American Republic for å levere en pakke fra det vestlige Stillehavet til det østlige Nova Scotia, med hjelp av noen særegne allierte på reisen.

Concord (PC, PS5) - 23. august

Sonys store helteskytespill lander offisielt på PC og PS5 denne måneden, og bringer med seg en flerspilleropplevelse med en Guardians of the Galaxy-lignende humoristisk tone. Concord debuterer som et betalt prosjekt, og vil ha en langvarig støtte etter lanseringen som ikke vil komme i form av et battle pass, men som vil bringe med seg flere nye figurer, kart, spillmoduser og lignende.

World of Warcraft: The War Within (PC) - 26. august

Den neste store utvidelsen for World of Warcraft blir begynnelsen på The Worldsoul Saga. The War Within tar spillerne med til en usynlig del av Azeroth langt under verdens overflate, for å utforske Nerubian Empire og møte den skremmende Harbinger of the Void og dens arachnid-hær. WoW-spillere har selvsagt mye å se frem til senere i august.

Visions of Mana (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 29. august

Square Enix vender tilbake til en av sine mest ikoniske serier i august når det neste store Visions of Mana -spillet gjør sin ankomst. Dette rollespillet utspiller seg i en fantasiverden, og spillerne får i oppgave å beskytte en fe som reiser til Tree of Mana for å ofre sjelen sin til den for å forynge strømmen av mana. Underveis vil du møte monstre og skapninger i et nesten sømløst halvåpent felt proppfullt av hemmeligheter.

Monster Jam Showdown (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29. august

Racing-guruene på Milestone prøver seg på arkade-racing igjen i august når de debuterer Monster Jam Showdown. Som navnet tilsier, dreier dette spillet seg om å rive opp offroad-baner og nivåer ved hjelp av en rekke lisensierte Monster Jam monstertrucker. Med offline og online, solo- og flerspiller-action å se frem til, er dette noe å se frem til for fans av arkaderacing.

Akimbot (PC, PS5, Xbox Series) - 29. august

Plattformerfans kan glede seg! Skaperne av Pumpkin Jack på Evil Raptor er tilbake i august med sci-fi-temaet Akimbot, et spill som handler om den lovløse roboten Exe og hans munnrappe sidekick Shipset, som reiser rundt i galaksen og skyter seg gjennom hærer av roboter, enten til fots eller ved roret på et fiffig romskip.

Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox Series) - 30. august

August rundes av med månedens kanskje største lansering: Star Wars Outlaws. Dette spillet kommer fra Massive Entertainment, den samme utvikleren som nylig debuterte Avatar: Frontiers of Pandora, og tar spillerne med til en galakse langt, langt borte for å leve livet som en lovløs som jobber for og stikker av fra forskjellige kriminelle syndikater som driver Outer Rim under nesen på Galactic Empire. Unødvendig å si at dette er satt til å være et av de største spillene i hele 2024.

Og der har vi det, nok et spill å se etter i bøkene. Husk å komme tilbake neste måned når vi sjekker hva september 2024 bringer til bordet.