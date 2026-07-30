Spill å se frem til – august 2026

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Selv om det er i september at slusene åpnes og en virkelig hektisk og kaotisk periode med videospillutgivelser setter inn – fordi mange titler unngår november som pesten på grunn av Grand Theft Auto VI – merker vi også i august til en viss grad virkningene av denne masseflukten. I tillegg til at Gamescom tiltrekker seg oppmerksomhet mot slutten av måneden, blir vi bortskjemt med en rekke store lanseringer, spesielt nærmere september. Så sett deg godt til rette, for vi har en ganske imponerende liste over spill å se frem til i vente.

Beast of Reincarnation (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 4. august

Beast of Reincarnationkommer fra Game Freak, utvikleren som er mest kjent for sine Pokémon-titler, men dette spillet kunne ikke vært mer annerledes. Dette spillet er et intenst action-RPG som utspiller seg i en fantastisk, men tøff verden, der målet er å mestre sverdkvinnen Emmas ferdigheter og sette dem på prøve mot dødelige og mektige fiender – alt med hjelp fra den lojale hunden Koo.

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Big Walk (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 4. august

Etter å ha vakt oppsikt hos mange med Untitled Goose Game, er indieutvikleren House House tilbake med det særegne, samarbeidsbaserte online-spillet Big Walk. Målet med spillet er å henge med venner i en enorm verden, utforske, planlegge neste trekk, småprate og generelt fullføre «utfordringer som krever lagarbeid» også.

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Marvel Tokon: Fighting Souls (PC, PS5) – 6. august

Månedens viktigste eksklusive tittel for PlayStation 5. Marvel Tokon: Fighting Souls er et intenst tag-kampspill med Jordens mektigste helter og mange av dens mest ikoniske skurker. Dette 4v4-tag-team-kampspillet er utviklet av kampspill-ekspertene hos Arc System Works og vil inkludere helter fra Avengers, X-Men, Wakanda, Asgard, Latveria, Guardians of the Galaxy, Spider-People og til og med nye og unike helter.

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Duskfade (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 13. august

De som er på jakt etter et Kingdom Hearts-lignende action-plattformspill, bør ikke gå glipp av Weird Belugas Duskfade. Dette indiespillet er inspirert av PlayStation-plattformspillenes gullalder og lar spillerne hoppe, svinge seg og hugge seg gjennom en rekke unike nivåer og biomer – alt i rollen som helten Zirian, som prøver å finne og redde søsteren sin fra et merkelig klokketårn som har kastet verden ut i mørket.

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Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 13. august

Det er et par flerspillerskytespill som skal lanseres med en ukes mellomrom, og det første er Expression Games’ Hell Let Loose: Vietnam. Denne oppfølgeren til skytespillet fra andre verdenskrig flytter handlingen til Vietnamkrigen, der spillerne kler seg ut som de amerikanske væpnede styrkene og den vietnamesiske hæren for å kjempe mot hverandre i autentiske miljøer der USAs ressurser og teknologi står overfor den vietnamesiske hærens geriljataktikker.

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Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 14. august

Etter å ha tatt oss med til Sicilia på 1900-tallet for å oppleve historien om Enzo Favara i hovedspillet Mafia: The Old Country sommeren 2025, er tiden nå inne for å vende tilbake til Hangar 13s prosjekt med en utvidelse med tittelen Man of Honor. Denne DLC-en utspiller seg i 1905 og utvider Enzos historie med to nye kapitler som dreier seg om hans utforskning av underverdenen i Valle Dorata, der lojaliteten blir presset til det ytterste, gjeld innkreves og noen kjente ansikter dukker opp, blant annet en ung Ennio Salieri.

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The Sinking City 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 18. august

Frogwares er klar til å vende tilbake til sin oversvømte verden inspirert av H.P. Lovecraft, da The Sinking City 2 blir nok en utforskning av uhyggelige skrekkbilder og mørke. I motsetning til det forrige spillet, som var mer en fokusert detektivopplevelse i stil med studioets Sherlock Holmes-prosjekter, er The Sinking City 2 en renere overlevelseshorror med alle de kjente elementene. Forvent gåter å løse, fiender å bekjempe med begrensede ressurser, alt mens et mysterium utspiller seg rundt deg.

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Mortal Shell II (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 20. august

Tiden er kommet for utvikleren Cold Symmetry å bringe fansen tilbake til sitt tøffe og intense «Soulslike»-univers. Mortal Shell II er en frittstående oppfølger som nok en gang utforsker premisset om at ditt eget kjøtt er ditt våpen – et verktøy som kan brukes til å overvinne dødelige og monstrøse trusler i en verden som er like urovekkende som den er fantastisk. Målet her vil være å ta kontroll over krigerskall, avsette falske guder – alt for å redde en ødelagt verden.

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Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 20. august

Det andre flerspillerskytespillet som kommer i august. Gallipoli er den neste utforskningen i BlackMill Games’ serie om første verdenskrig, og denne gangen er handlingen lagt til det middelhavske krigsteateret med samme navn, der Det britiske imperiet og Det osmanske riket sto mot hverandre for å erobre nøkkelområder som var avgjørende for utfallet av den store krigen.

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Aliens: Fireteam Elite 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 25. august

Utvikleren Cold Iron Studios tar oss med tilbake til et sci-fi-mareritt denne måneden, som en del av oppfølgeren til Aliens: Fireteam Elite. I denne oppfølgeren til det samarbeidsbaserte skytespillet kler spillerne seg ut som en Colonial Marine med oppdraget å kaste seg hodestups inn i Xenomorph-territoriet i et forsøk på å rense og gjenerobre områder fra den perfekte organismen. Med trusler fra androider og roboter i vente, kan du forvente at hvert oppdrag blir en ekte kamp for å overleve.

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Resonance: A Plague Tale Legacy (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 27. august

I stedet for å kaste seg rett inn i et tredje A Plague Tale-spill, bestemte utvikleren Asobo Studio seg for å satse på et action-eventyr-spin-off basert på en karakter som er en fanfavoritt. Forløperen, kjent som «Resonance: A Plague Tale Legacy», dreier seg om en yngre Sophia, og viser hvordan den fremtidige skipskapteinen reiser til Minotaurs øy, kjemper mot dødelige fiender, løser eldgamle mysterier og ellers konfronterer et farlig mytisk vesen.

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Star Wars: Zero Company (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 27. august

Neste på listen har vi det nyeste videospillet som utspiller seg i en galakse langt, langt borte. Star Wars: Zero Company kommer fra utvikleren Bit Reactor og ser ut til å by på intens, turbasert strategisk action der opplegget går ut på å lede en gruppe dyktige agenter mens de gjennomfører en farlig operasjon mot en voksende trussel som kan ødelegge galaksen. Spillet utspiller seg i slutten av Klonekrigene, og dette er et spill X-COM-fans bør holde øye med.

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) – 27. august

Til slutt har vi den andre Master Collection med spill fra Metal Gear Solid-serien. Dette prosjektet ser ut til å tilby HD-utgaver av noen av de mer moderne spillene i serien, nemlig Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot og Metal Gear Solid: Peace Walker. Akkurat som med den første samlingen, vil også denne bli supplert med en rekke andre godbiter, ikke minst Metal Gear: Ghost Babel og et digitalt lydspor.

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Der har vi det. Ikke glem å komme tilbake om noen uker, når vi retter oppmerksomheten mot den kanskje travleste måneden i året for å se hva september har i vente for spillentusiaster.