Spill å se frem til – juli 2026
Vi tar en titt på de største og mest spennende spillene som kommer midt på sommeren.
Sommeren er i full gang, og mens vi fortsetter å steke i solskinnet, er det fortsatt et bredt utvalg av videospill som kommer ut på PC og konsoller. Det er ikke den travleste av måneder, men hvis du liker AA-spill og indie-spill, er det helt sikkert noe for deg. Så for å se hva som venter denne måneden, la oss dykke ned i «Spill å se etter» i juli.
Rhythm Paradise Groove (Switch) – 2. juli
Kan dette være den siste eksklusive tittelen fra Nintendo selv som Switch 1 får? Nintendo har noen godbiter på lager i juli, men spillet som vil appellere til flest er Rhythm Paradise Groove, på grunn av lanseringsplanene for den originale Switch-konsollen. Denne tittelen byr på en rekke minispill med musikk som tema, og handler om å mestre særegne spillmekanismer for å oppnå rekordresultater, enten du spiller alene eller i flerspillermodus.
Doom: The Dark Ages – Revelation (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 7. juli
Etter lanseringen av Doom:
The Dark Agesi fjor vår er id Software tilbake med et ambisiøst og omfattende DLC der Slayer står overfor sin største utfordring til dags dato. Kastet inn i skjærsilden mens han er skadet og svekket, vil målet med denne utvidelsen være å rømme og ta hevn over de som trodde det ville være så enkelt og greit å sette Slayer på plass.
Moonlight Peaks (PC, Switch, Switch 2) – 7. juli
Etter en periode preget av en overflod av koselige simuleringsprosjekter har det blitt litt roligere på denne fronten. Men i juli endrer dette seg når Little Chicken lanserer Moonlight Peaks, et koselig livssimuleringsprosjekt der spillerne tar rollen som en vampyr som ønsker å skape seg et nytt liv i en sjarmerende og nydelig landsby. Med et fellesskap å knytte bånd til, ferdigheter å mestre og et hjem å utvide, har dette spillet litt av alt fra sjangeren.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series) – 9. juli
En av de få virkelig store AAA-lanseringene som er planlagt i juli. Etter å ha vunnet kjærligheten og hengivenheten til utallige fans for over et tiår siden, ønsker Ubisoft å vende tilbake til Karibia i Assassin's Creed: Black Flag Resynced, en fullstendig og ambisiøs nyinnspilling som gjenskaper glansen fra det opprinnelige prosjektet og videreutvikler det med meningsfulle endringer og forbedringer.
Echoes of Aincrad (PC, PS5, Xbox Series) – 9. juli
Bandai Namcos store tilbud for juli er en utvidelse av Sword Art Online-universet. Dette JRPG-spillet, kjent som Echoes of Aincrad, tar spillerne med til det svevende slottet Aincrad for å utforske dets vidstrakte områder, kjempe mot farlige fiender og bli sterkere for hvert møte. Spillet oppfordrer spillerne til å forme sin egen legende og handler om å risikere virkeligheten i håp om ære.
Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – 15. juli
Kanskje det mest uvanlige spillet i juli. Undercoders’ Denshattack! er et særegent og bisart prosjekt der spillerne må kjøre, snurre og grinde togvogner rundt i en dystopisk versjon av Tokyo, alt for å beseire gale og merkelige bosser i intens arkadeaction. Denshattack! regnes som et triksbasert 3D-plattformspill og vil forsøke å kombinere stil og fart i en ambisiøs helhet som garantert vil gjøre inntrykk.
The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, Xbox Series) – 15. juli
Lovecraft-fans er uten tvil allerede godt kjent med The Mound: Omen of Cthulhu, ettersom dette action-eventyrspillet tar spillerne tilbake til en verden av uhyggelig skrekk i håp om å utnytte universet for rikdom og underverk. The Mound: Omen of Cthulhu er utviklet som et flerspillerspill, og premisset er å dra ut i en forvrengt jungel i håp om å avdekke en legendarisk underjordisk verden – med det forbeholdet at jungelen er hjemmet til noe langt mer uhyggelig og skremmende.
Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2) – 16. juli
Et annet flerspillerprosjekt, men med en helt annen stemning. Le Cartel Studio vender tilbake til Heave Ho-universet for å lansere en dedikert oppfølger der ambisjonene er betydelig høyere. Målet er å se en gruppe spillere samle seg for å overvinne en rekke plattformutfordringer mens de står arm i arm, og nå i Heave Ho 2 vil hindringene bli betydelig forbedret ettersom nye mekanikker og biomer blir introdusert.
Splatoon Raiders (Switch 2) – 23. juli
Den andre store lanseringen Nintendo har på programmet i juli. Splatoon Raiders er et eksklusivt spin-off-spill for Switch 2 der en gruppe spillere reiser dypt inn i Spirhalite-øyene i håp om å oppdage skatter og rikdommer. Ved hjelp av en rekke kraftige verktøy og innretninger får spillerne i oppgave å finne skatter, samtidig som de må holde horder av Salmonider på avstand ved hjelp av seriens karakteristiske malingskamp-spillmekanikk, som fortsatt er en fanfavoritt.
Avatar Legends: The Fighting Game (PC, PS5, Xbox Series) – 23. juli
Vi har fått servert en rekke kampspill den siste tiden, og det vil fortsette gjennom resten av 2026. Men allerede i juli kan vi se frem til Avatar Legends: The Fighting Game, et 2D-kampspill der spillerne kler seg ut som ikoniske figurer fra den animerte verdenen og bruker sine kraftige bøyingsteknikker for å dele ut skade og prøve å bevise overlegenhet over hverandre.
Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series) – 28. juli
Enda en AAA-remake og uten tvil den andre store lanseringen i juli. År etter at Halo: Combat Evolved satte standarden for FPS-spill, har den legendariske tittelen blitt gjenskapt fra grunnen av ved hjelp av Unreal Engine 5, og byr spesielt på den komplette kampanjen som aldri før. Opplev Master Chiefs første eventyr i en ny, glansfull utgave, med nytt innhold og full støtte for lokal og online co-op for fire spillere.
Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2) – 30. juli
Til slutt måtte vi ta med Switch 2-utgaven av Xenoblade Chronicles 2, vel vitende om den enorme interessen serien fortsatt vekker. Med forbedret ytelse og oppløsning sammenlignet med Switch 1-utgaven av spillet, vil fans som har vært usikre på om de skal kjøpe spillet ikke gå glipp av denne muligheten til å spille det, mens veteraner uten tvil vil se dette som en god grunn til å komme tilbake og oppleve det kritikerroste spillet på nytt.
Det var det – enda en utgave av «Spill å se frem til» er i boka. Husk å komme tilbake om en måned, når vi ser på hva august 2026 har i vente for spillentusiaster.