Spill å se frem til – september 2026

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Med Grand Theft Auto VI like rundt hjørnet, ser de neste par månedene – september og oktober – ut til å bli fullspekket med store spillutgivelser, ettersom utviklere og utgivere gjør alt de kan for å unngå Rockstars astronomisk populære gigant. Derfor ser det ut til at september kanskje blir den travleste måneden i hele året når det gjelder nye videospillutgivelser. Siden det er mange titler på vei, setter vi søkelyset på de mest etterlengtede av dem alle i månedens episode av «Games To Look For», som – for de som lurer – fremdeles utgjør en enorm samling av digitale opplevelser du ikke må gå glipp av.

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The Blood of Dawnwalker (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 3. september

Vi starter måneden med utvikleren Rebel Wolves’ action-RPG. Spillet er laget av en gruppe tidligere utviklere som jobbet med The Witcher 3: Wild Hunt hos CD Projekt Red, og er satt i en middelalderlig tidsalder. Det handler om en figur som er delvis menneske og delvis vampyr, og som må redde familien sin fra en grusom skjebne i løpet av en måned. Med forgrenede dialoger og viktige valg vil spillerne kunne sette sitt eget preg på denne historien.

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Orbitals (Switch 2) – 3. september

Hvis du liker samarbeidsbaserte plattformspill, har du sannsynligvis allerede Orbitals på ønskelisten din, ettersom dette Nintendo Switch 2-prosjektet følger to kosmiske oppdagelsesreisende som får i oppdrag å dra på eventyr gjennom en retro anime-verden i et forsøk på å finne frelse. Med kreative gåter og spennende plattformspill er dette et must for alle som er på jakt etter en ny samarbeidsopplevelse.

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Onimusha: Way of the Sword (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 4. september

Capcoms hovedtilbud for september er det etterlengtede neste kapittelet i Onimusha-serien. Med Musashi Miyamoto tilbake i hovedrollen satser Onimusha: Way of the Sword på å tilby et «Soulslike»-eventyr der spillerne må mestre utfordrende og responsiv action, og bruke ferdighetene sine til å overvinne tøffe og krevende trusler fra menneskehetens verden og de japanske Genma-demonene.

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NBA 2K27 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 4. september

Det er på tide at mange sportsligaer rundt om i verden igjen kommer tilbake, og selv om NBA kanskje fortsatt er noen uker unna å nå det punktet, markerer utvikleren Visual Concepts denne anledningen med det neste kapittelet i NBA 2K-serien. Årets utgave byr på forbedringer i MyCareer, MyNBA, MyTeam og også i det åpne verdenselementet, noe som gjør dette til den mest ambisiøse utgaven til nå.

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Halloween: The Game (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 8. september

Den uhyggelige sesongen starter ikke før om noen uker, men det endrer ikke det faktum at det er en rekke skrekk-spill og prosjekter i vente. Et slikt eksempel er det nyeste inntoget i den asymmetriske skrekkgenren, da utvikleren IllFonic endelig har fått tak i Halloween-franchisen for å lage et fengslende spill der én morder som styrer Michael Myers jakter på overlevende i den rolige forstaden Haddonfield.

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Hot Wheels: Infinite Rush (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 10. september

Det er ikke så mange racingspill som kommer ut i september, men det italienske selskapet Milestone er likevel på plass for å ta oss med tilbake til den miniatyrverdenen som er Hot Wheels, i et mer ambisiøst åpent-verden-prosjekt kjent som Hot Wheels: Infinite Rush. Dette prosjektet tar arkadespill-opplevelsen med seg inn i en rekke tematiske verdener og er nærmest en Hot Wheels-versjon av Forza Horizon-formelen.

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Marvel's Wolverine (PS5) – 15. september

Utvikleren Insomniac har blitt kjent for sine Marvel's Spider-Man-spill, men i september står de også bak et helt nytt eventyr med alles favorittmutant. Marvel's Wolverine er et actioneventyr der Logan står i front og blir sendt på et oppdrag for å beskytte de undertrykte mutantene i universet historien utspiller seg i, ved å bruke ferdighetene og evnene sine til å gjøre det han er best på – og som ikke akkurat er særlig hyggelig.

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RuneScape: Dragonwilds (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 15. september

Etter å tidligere ha vært tilgjengelig som et Early Access-spill på PC, er Jagex nå klar til å videreutvikle RuneScape: Dragonwilds, og prosjektet kommer nå i versjon 1.0 og lanseres samtidig på konsoller. Dette overlevelses-RPG-spillet med åpen verden utspiller seg på det glemte kontinentet Ashenfall, og ber spillerne om å samle ressurser og godbiter for å kunne overvinne farene som lurer overalt, og til slutt få styrken til å møte den dødelige Dragedronningen.

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Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) – 17. september

Nintendo har bare én stor lansering i september, men den er virkelig stor, spesielt for dedikerte fans av serien. Fire Emblem-sagaen er tilbake med det ambisiøse Fortune’s Weave, et omfattende taktisk rollespill der målet er å styre en rekke karakterer som har til oppgave å endre fortiden i et forsøk på å redde fremtiden. Med enorm dybde i spillopplevelsen og massevis av mekanikker og systemer å mestre, er dette et spill du bør holde øye med hvis du er på jakt etter enda en Switch 2-eksklusiv tittel til samlingen din.

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Control Resonant (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 24. september

Remedy Entertainment er klar til å overlate sitt nyeste prosjekt til fansen. Tre år etter utgivelsen av Alan Wake II vender det finske studioet tilbake til Control-universet med den etterlengtede oppfølgeren Resonant. Spillet dreier seg om Jesse Fadens korrupte bror Dylan, og byr på overnaturlige krefter og evner, samtidig som spillerne må lede Dylan mens han leter etter sin savnede søster i et ødelagt New York City.

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Silent Hill: Townfall (PC, PS5) – 24. september

I lang tid så Silent Hill-serien ut til å være et levn fra fortiden, men de siste årene har Konami jobbet med å utvide den med interessante nye historier. I 2026 skal utvikleren Screen Burn ta spillerne med til den tåkete skotske byen St. Amelia, for å oppleve et gripende og skremmende førstepersons-eventyr der man følger hovedpersonen Simon mens han soner for tidligere synder.

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EA Sports FC 27 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) – 25. september

For mange i og rundt Europa er årets største sportsspill den neste EA Sports FC-tittelen, som med tanke på 2026 ser ut til å komme på alle plattformer i slutten av september. Dette prosjektet, kjent ganske enkelt som EA Sports FC 27, inkluderer forbedringer av Karriere, Klubber, Ultimate Team og spillopplevelsen generelt, men tar også et dristig skritt inn i det ukjente ved å introdusere den nye Grounds-modusen, som bringer åpen-verden-funksjoner til fotballserien.

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Minecraft Dungeons II (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) – 29. september

Til slutt, for å runde av tilbudene i september 2026, har vi oppfølgeren til Mojangs action-RPG-tittel som utspiller seg i den blokkete verdenen til Minecraft. Denne oppfølgeren, som ganske enkelt kalles Minecraft Dungeons II, ser ut til å heve standarden for hva vi har blitt vant til fra opplevelsen ved å introdusere nye nivåer og steder, en rekke nye fiender å kjempe mot, massevis av nye våpen og gjenstander å skaffe seg – alt sammen med enda mer spektakulær og iøynefallende grafikk, samt støtte for både solo- og samarbeidsspill.

Der har vi det. Takket være at Grand Theft Auto VI opptar store deler av november, har vi i praksis bare ett stort spill å se frem til igjen i 2026, som vi skal se nærmere på i løpet av de kommende ukene når vi tar for oss oktober. Følg selvfølgelig med for å se hvilke spill som bør stå på ønskelisten din for den måneden.