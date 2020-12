Spill Crash Team Racing Nitro-Fueled gratis på Switch frem til 5. januar

Du ser på Annonser

Begynner du å bli lei Mario Kart 8 Deluxe? Har du lite å gjøre i juleferien? Ikke noe problem! Frem til den 5. januar er nemlig Crash Team Racing Nitro-Fueled gratis å spille på Nintendo Switch.

Disse gratis prøveperiodene er definitivt ikke like vanlige på Nintendo Switch som de er på andre plattformer, så dette kan vi jo ikke klage på. Den eneste haken er at du trenger et Switch Online-medlemskap for tilgang, men ellers er absolutt alt i spillet tilgjengelig uten noen som helst begrensninger under prøveperioden.

Du kan laste ned via spillets dedikerte side på eShop.