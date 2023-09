Spill Crime Boss: Rockay City og Madden gratis i helgen

HQ

Du vet det sikkert allerede, men hver helg tilbyr Microsoft et utvalg (som oftest tre) spill som Xbox Live Gold- og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned og spille uten ekstra kostnad. Tilbudet kalles Free Play Days og varer til mandag morgen kl. 8:00 BST/9:00 CEST, noe som gir deg god tid til å utforske spillene og kanskje til og med spille dem ferdig.

Som vanlig er det også ganske store rabatter på de tilgjengelige titlene, og denne uken er ikke annerledes. Her er spillene som er inkludert:



Control (Xbox One-versjon)

(75 % rabatt)

Crime Boss: Rockay City

(30% avslag)

Madden NFL 24 (25 % rabatt)



Madden NFL 24 ble lansert for noen uker siden, og du bør absolutt spille en kamp mellom Detroit Lions og Kansas City Chiefs, ettersom avsparket for NFL-sesongen mellom disse to lagene finner sted i dag. Control er et Remedy-eventyr som har fått mye skryt. Til slutt har vi Crime Boss: Rockay City, som har fått blandede anmeldelser, men som inneholder et av tidenes kuleste stemmeskuespill med folk som var berømte på slutten av 80- og 90-tallet (som Chuck Norris, Danny Glover, Danny Trejo, Kim Basinger, Michael Madsen, Vanilla Ice med flere).

Kommer du til å prøve noen av disse spillene i helgen?