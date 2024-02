Spill de fire første kapitlene av Fae Farm gratis på PC

HQ

Utvikleren Phoenix Labs har tatt med seg demoen av gårdssimuleringen Fae Farm til PC-plattformen. Demoen, som har vært tilgjengelig på Nintendo Switch siden januar, gir spillerne mulighet til å oppleve de fire første kapitlene i spillet uten begrensninger, samtidig som den er helt gratis å få tilgang til og lar deg ta med fremgangen videre til det fullstendige spillet hvis du bestemmer deg for å kjøpe det.

Samtidig med at denne demoen kommer til PC har Phoenix Labs også lansert en ny oppdatering til Fae Farm som skal forbedre progresjonen og spillets grensesnitt, samt introdusere forbedrede spillelementer som muligheten til å flytte beplantede blomster, flere dialogalternativer for leverandører, tydeligere alternativer for sideoppdrag, bedre pausesystemer og flere feilrettinger.

Du kan sjekke ut demoen på PC akkurat nå, samt på Nintendo Switch, og hvis du vil lese hva vi mener om Fae Farm, kan du klikke deg inn her for å finne anmeldelsen vår.