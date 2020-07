Spill Disintegration gratis i helgen

Du ser på Annonser

Har du lyst til å sjekke ut V1 Interactives nye skytespill Disintegration? Har du også lyst til å kunne teste det ut før du bruker dine hardttjente penger på det i tilfelle det ikke er noe for deg? Til helgen kan du spille Disintegration helt gratis på PC (via Steam), PlayStation 4 og Xbox One. Tilbudet gjelder fra den 30. juli fram til 2. august, og i samme periode kan du kjøpe spillet med 40% rabatt.

For eksakt tidspunkt for både salget og gratisperioden, sjekk ut den offisielle annonseringen her.